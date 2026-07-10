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Mysaa: रश्मिका मंदानाचा विक्रम! अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी ठरली पहिली अभिनेत्री; 20 तास पाण्यात राहून केलं शूटिंग

Updated On: Jul 10, 2026 | 08:49 AM IST
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सारांश

Rashmika Mandanna: 'मैसा' चित्रपटासाठी रश्मिका मंदानाने दोन दिवसांत 20 तास पाण्याखाली अंडरवॉटर फाइट सीन शूट केले असून भारतातील पहिली अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करणारी अभिनेत्री ठरली आहे

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Rashmika Mandanna: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा तिच्या आगामी ‘मैसा’ (Mysaa) या चित्रपटामुळे चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण आहे तिची जबरदस्त मेहनत आणि धाडसी अॅक्शन सीक्वेन्स. ‘मैसा’साठी रश्मिकाने अंडरवॉटर फाइट सीन शूट करत एक नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. अशा प्रकारचा अंडरवॉटर फाइट सीन साकारणारी ती पहिली अभिनेत्री ठरल्याची चर्चा रंगली आहे.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर या अंडरवॉटर फाइट सीक्वेन्सची झलक आणि चित्रीकरणावेळचे पडद्यामागील (BTS) फोटो शेअर केले आहेत. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, “रश्मिका मंदानाच्या नेतृत्वाखालील भारतातील पहिले महिलांचे अंडरवॉटर फाइट सीन. पृष्ठभाग ही कधीच मर्यादा नव्हती. खोल पाण्यात अशी लढाई दडलेली आहे, जी भारतीय चित्रपटसृष्टीने यापूर्वी कधीही पाहिली नाही. हे अद्भुत दृश्य पाहण्यासाठी सज्ज व्हा.”

निर्मात्यांनी आणखी एका पोस्टमध्ये या दृश्याचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती देत, चित्रपटाचा टीझर लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे.

 

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दरम्यान, रश्मिका मंदानाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर या अनुभवाबद्दल भावना व्यक्त केल्या. तिने हा सीन तिच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतचा सर्वात कठीण अनुभव असल्याचे सांगितले. ती म्हणाली, “मला माहिती आहे की मी काही काळापासून गायब होते, पण आम्ही हेच करत होतो. मी आतापर्यंत केलेल्या कामांपैकी हे सर्वात कठीण काम आहे. आम्ही याबद्दल खूप उत्सुक आहोत आणि म्हणूनच मीही खूप उत्सुक आहे. चला, सुरुवात करूया.”

‘मैसा’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवींद्र पुल्ले यांनी केले असून, अनफॉर्म्युला फिल्म्सने त्याची निर्मिती केली आहे. आदिवासी भागांच्या पार्श्वभूमीवर घडणारा हा भावनिक अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपट असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, रश्मिका मंदानाचा महिला मुख्य भूमिकेतील हा पहिलाच पॅन-इंडिया अॅक्शन चित्रपट असून, तो 2026 मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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Web Title: Rashmika mandanna creates history spent 20 hours underwater over two days

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Published On: Jul 10, 2026 | 08:49 AM

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