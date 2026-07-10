एआय की निसर्गाचा चमत्कार! हत्तीने वाचवले वाघाचे प्राण, दृष्य पाहून यूजर्सना बसला आश्चर्याचा धक्का; Video Viral

पावसाचा कहर, पाण्यात वाहून गेले 3000 सिलेंडर, दृष्य कॅमेरात कैद; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत पूरग्रस्त स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. या पूरात जंगलाचा शिकारी वाघ आणि हत्ती हे दोघेही वाईटरित्या अडकलेले असतात. अशात हत्ती आपल्या उंची आणि विशाल शरीरामुळे पूरातही स्वत:ला सावरतो पण दुसरीकडे वाघ मात्र पाण्यात पूर्णपणे बुडत असतो. पाण्यात बुडत असताना वाघ एक नजर जवळ असलेल्या हत्तीवर टाकतो आणि हत्ती कोणताही विचार न करता लगेच आपली मदतीसाठी आपली सोंड पुढे करतो. साेंडेच्या मदतीने हत्ती वाघाला जवळ घेतो ज्यानंतर उडी मारत वाघ हत्तीच्या मस्तकावर जाऊन बसतो. यानंतर हत्ती वाघाला घेऊन एका सुरक्षित ठिकाणी जाताना दिसतो.
सोशल मिडियावर व्हायरल हे दृष्य इंडोनेशियातील सुमात्रा द्वीप येथील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोस्टमध्ये म्हटलंय की,नोव्हेंबरच्या अखेरीस आलेल्या एका विनाशकारी पूरादरम्यान ही घटना घडली. यात दावा केला गेला आहे की, पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात अडकलेल्या वाघाला हत्तीने यशस्वीरित्या वाचवले आणि त्याला पाण्याच्या वर खेचले. तथापि, इंटरनेटवर काहींनी या दृष्यांना एआय जनरेटेड असल्याचा दावा केला आहे. परिणामी, या व्हिडिओच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, त्याची सत्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
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हा व्हिडिओ @vinayshaarma नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये व्हिडिओवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “हत्ती किती समजूतदार असतात… पण आपल्याच भक्षकाला (किंवा शिकारीला) एखादा हत्ती वाचवेल, अशी अपेक्षा तरी कोण करेल?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ही सर्वात सुंदर गोष्ट आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “दुर्दैवाने, हा एआय (AI) द्वारे तयार केलेला ‘डीपफेक’ आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.