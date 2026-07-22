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Thane Crime: OTT सिरीज पाहून रचला खुनाचा कट; विवाहित प्रेयसीच्या पतीची हत्या, प्रियकर अटकेत

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:33 AM IST
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सारांश

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथे विवाहित महिलेसोबतच्या प्रेमसंबंधातून प्रियकराने तिच्या पतीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. आरोपी धनेश मेंगाळ याने OTT वरील गुन्हेगारी मालिका पाहून खुनाचा कट रचल्याचे तपासात समोर आले. ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • विवाहित प्रेयसीच्या पतीची हत्या केल्याप्रकरणी प्रियकराला अटक.
  • आरोपीने OTT वरील गुन्हेगारी मालिका पाहून हत्येचे नियोजन केल्याचा दावा.
  • ठाणे ग्रामीण पोलिसांकडून तांत्रिक तपासाद्वारे गुन्ह्याचा उलगडा.
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात प्रेमसंबंधातून घडलेल्या एका हत्येचा ग्रामीण पोलिसांनी धक्कादायक उलगडा केला आहे. विवाहित महिलेसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधात पती अडथळा ठरत असल्याने प्रियकराने त्याचा खून करण्याचा कट रचला. विशेष म्हणजे, हत्या कशी करायची, पुरावे कसे नष्ट करायचे आणि पोलिसांपासून कसे वाचायचे याचे नियोजन आरोपीने OTT प्लॅटफॉर्मवरील गुन्हेगारी मालिकांमधून शिकल्याचे तपासात समोर आल्याने या प्रकरणाने एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील खरपत क्रमांक 1 गावातील 52 वर्षीय वामन निरगुडा हे शेतात काम करत असतांना त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला ही घटना संशयास्पद वाटत होती. ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक तपास, गुप्त माहिती आणि घटनास्थळावरील पुराव्यांच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले. तपासादरम्यान धनेश मेंगाळ (३५ वर्ष) यानेच ही हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीचे मृताच्या पत्नीशी प्रेमसंबंध होते. या नात्यात पती अडथळा ठरत असल्याने त्याला संपवण्याचा निर्णय आरोपीने घेतल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

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आरोपीने OTT सिरीज पाहून आखला कट

पोलिसांच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. धनेश मेंगाळ याने हत्या करण्यापूर्वी अनेक दिवस OTT प्लॅटफॉर्मवरील गुन्हेगारी मालिका पाहून गुन्ह्याचे बारकाईने नियोजन केले होते. हत्या कशी करायची, घटनास्थळी पुरावे कसे नष्ट करायचे, पोलिसांची दिशाभूल कशी करायची आणि गुन्ह्यानंतर संशयापासून कसे दूर राहायचे, याचा अभ्यास त्याने या मालिकांमधून केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.

तांत्रिक तपासातून आरोपी गजाआड

हत्येनंतर आरोपी काही काळ फरार झाला होता. मात्र, ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे, मोबाईल लोकेशन, गुप्त माहिती आणि इतर तपासाच्या आधारे त्याचा माग काढत अखेर त्याला अटक केली. सध्या आरोपीची कसून चौकशी सुरू असून या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.

परिसरात खळबळ

प्रेमसंबंधातून घडलेल्या या हत्येमुळे शहापूर तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुन्हा करण्यासाठी OTT वरील गुन्हेगारी मालिकांचा आधार घेतल्याचा हा प्रकार समोर आल्याने नागरिकांमध्येही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास ठाणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या का करण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले?

    Ans: प्रेमसंबंधात पती अडथळा ठरत असल्याने.

  • Que: आरोपीचे नाव काय आहे?

    Ans: धनेश मेंगाळ.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीपर्यंत कसे पोहोचले?

    Ans: तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे.

Web Title: Thane crime conspiracy to murder after watching ott series married lovers husband killed lover arrested

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:33 AM

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