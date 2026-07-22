Thane Crime: OTT सिरीज पाहून रचला खुनाचा कट; विवाहित प्रेयसीच्या पतीची हत्या, प्रियकर अटकेत

काय घडलं नेमकं?
घडलेली घटना ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील खरपत क्रमांक 1 गावातील 52 वर्षीय वामन निरगुडा हे शेतात काम करत असतांना त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला ही घटना संशयास्पद वाटत होती. ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक तपास, गुप्त माहिती आणि घटनास्थळावरील पुराव्यांच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले. तपासादरम्यान धनेश मेंगाळ (३५ वर्ष) यानेच ही हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीचे मृताच्या पत्नीशी प्रेमसंबंध होते. या नात्यात पती अडथळा ठरत असल्याने त्याला संपवण्याचा निर्णय आरोपीने घेतल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
पिंपळे जगतापमधील ‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा लागला छडा; तीन आरोपींना ठोकल्या बेड्या
आरोपीने OTT सिरीज पाहून आखला कट
पोलिसांच्या तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. धनेश मेंगाळ याने हत्या करण्यापूर्वी अनेक दिवस OTT प्लॅटफॉर्मवरील गुन्हेगारी मालिका पाहून गुन्ह्याचे बारकाईने नियोजन केले होते. हत्या कशी करायची, घटनास्थळी पुरावे कसे नष्ट करायचे, पोलिसांची दिशाभूल कशी करायची आणि गुन्ह्यानंतर संशयापासून कसे दूर राहायचे, याचा अभ्यास त्याने या मालिकांमधून केल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
तांत्रिक तपासातून आरोपी गजाआड
हत्येनंतर आरोपी काही काळ फरार झाला होता. मात्र, ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे, मोबाईल लोकेशन, गुप्त माहिती आणि इतर तपासाच्या आधारे त्याचा माग काढत अखेर त्याला अटक केली. सध्या आरोपीची कसून चौकशी सुरू असून या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
परिसरात खळबळ
प्रेमसंबंधातून घडलेल्या या हत्येमुळे शहापूर तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुन्हा करण्यासाठी OTT वरील गुन्हेगारी मालिकांचा आधार घेतल्याचा हा प्रकार समोर आल्याने नागरिकांमध्येही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास ठाणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.
भीषण अन् महाभयंकर! परत जातो म्हणून निघाला अन्…; नाणेघाटात ‘त्या’ युवकासोबत घडले तरी काय?
Ans: प्रेमसंबंधात पती अडथळा ठरत असल्याने.
Ans: धनेश मेंगाळ.
Ans: तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे.