रेनॉल्ट-निसानचा मोठा धमाका! पुढील वर्षापर्यंत भारतात येणार ४ नवीन SUV! पाहा झलक

रेनॉल्ट आणि निसान या दोन्ही भागीदार कंपन्यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला Hyundai Creta ला टक्कर देणाऱ्या गाड्या लाँच केल्यानंतर, आता पुढील वर्षापर्यंत या दोन्ही कंपन्या एकत्र मिळून भारतीय बाजारात चार नवीन SUV लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे, यातील तीन गाड्यांचे उत्पादन भारतातच केले जाणार असून त्यांची किंमतही अत्यंत स्पर्धात्मक ठेवली जाईल.
१. रेनॉल्टची नवीन ३-रो SUV
रेनॉल्ट सध्या एका नवीन ७-सीटर SUV वर काम करत असून तिची चाचणी भारतीय रस्त्यांवर सुरू आहे. ही गाडी टाटा सफारी ,ह्युंडाई अल्काझार आणि महिंद्रा XUV7XO ला थेट टक्कर देईल.
२. रेनॉल्ट ब्रिज्जर
२०२७ च्या उत्तरार्धात रेनॉल्ट आपल्या ‘ब्रिज्जर’ कॉन्सेप्ट मॉडेलची प्रॉडक्शन व्हर्जन लाँच करेल. ही ४-मीटरपेक्षा लहान (Sub-4m) SUV असेल, जी महिंद्राच्या ‘Vision.S’ संकल्पनेवर आधारित गाडी आणि टाटाच्या आगामी ‘Scarlet’ ला आव्हान देईल.
३. निसान पेट्रोल (Nissan Patrol)
नुकत्याच लाँच झालेल्या निसान टेकटॉन नंतर, निसानची पुढील सर्वात मोठी गाडी ‘Patrol’ असू शकते. कंपनी २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ही फ्लॅगशिप SUV भारतात थेट जपानमधून आयात करून लाँच करू शकते.
२०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत निसान, रेनॉल्टच्या आगामी ३-रो SUV वर आधारित स्वतःची नवीन ७-सीटर SUV लाँच करेल.