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रेनॉल्ट-निसानचा मोठा धमाका! पुढील वर्षापर्यंत भारतात येणार ४ नवीन SUV! पाहा झलक

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:30 AM IST
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सारांश

रेनॉल्ट आणि निसान भारतात लवकरच चार नवीन SUV लाँच करणार असून यातील तीन गाड्यांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर केले जाईल. यात रेनॉल्टची नवीन ७-सीटर व 'ब्रिज्जर' सब-४ मीटर SUV, तसेच निसानची फ्लॅगशिप 'Patrol' आणि ७-सीटर SUV चा समावेश आहे.

रेनॉल्ट-निसानचा मोठा धमाका! पुढील वर्षापर्यंत भारतात येणार ४ नवीन SUV! पाहा झलक
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विस्तार
  • रेनॉल्ट आणि निसानच्या ४ नव्या SUV कंपन्या भारतात ४ नव्या SUV लाँच करणार असून, यातील ३ गाड्यांचे उत्पादन भारतातच केले जाईल.
  • रेनॉल्ट टाटा सफारीला टक्कर देणारी ३-रो (7-Seater) SUV आणि २०२७ मध्ये ‘ब्रिज्जर’ (Sub-4m) कॉम्पॅक्ट SUV लाँच करेल.
  • निसान २०२७ च्या सुरुवातीला लँड क्रूझरला टक्कर देणारी फ्लॅगशिप ‘Patrol’ (CBU) आणि नंतर रेनॉल्टवर आधारित स्वतःची ७-सीटर SUV आणेल.

रेनॉल्ट आणि निसान या दोन्ही भागीदार कंपन्यांनी भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला Hyundai Creta ला टक्कर देणाऱ्या गाड्या लाँच केल्यानंतर, आता पुढील वर्षापर्यंत या दोन्ही कंपन्या एकत्र मिळून भारतीय बाजारात चार नवीन SUV लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे, यातील तीन गाड्यांचे उत्पादन भारतातच केले जाणार असून त्यांची किंमतही अत्यंत स्पर्धात्मक ठेवली जाईल.

१. रेनॉल्टची नवीन ३-रो SUV

रेनॉल्ट सध्या एका नवीन ७-सीटर SUV वर काम करत असून तिची चाचणी भारतीय रस्त्यांवर सुरू आहे. ही गाडी टाटा सफारी ,ह्युंडाई अल्काझार आणि महिंद्रा XUV7XO ला थेट टक्कर देईल.

  • डिझाईन आणि साईज: ही SUV तिसऱ्या जनरेशनच्या डस्टरवर आधारित असेल, परंतु कौटुंबिक आणि प्रीमियम लूक देण्यासाठी हिचे डिझाईन थोडे कमी रफ-ॲंड-टफ ठेवले जाईल. दुसऱ्या रांगेत जास्त जागा मिळण्यासाठी हिचा व्हीलबेस ५० मिमीने मोठा असेल, तसेच तिसऱ्या रांगेसाठी मागचा भाग लांब केला जाईल.
  • इंजिन: ही गाडी १.३-लीटर टर्बो पेट्रोल आणि १.८-लीटर पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हायब्रिड व्हेरियंटमध्ये लाँच केली जाऊ शकते.
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२. रेनॉल्ट ब्रिज्जर

२०२७ च्या उत्तरार्धात रेनॉल्ट आपल्या ‘ब्रिज्जर’ कॉन्सेप्ट मॉडेलची प्रॉडक्शन व्हर्जन लाँच करेल. ही ४-मीटरपेक्षा लहान (Sub-4m) SUV असेल, जी महिंद्राच्या ‘Vision.S’ संकल्पनेवर आधारित गाडी आणि टाटाच्या आगामी ‘Scarlet’ ला आव्हान देईल.

  • वैशिष्ट्ये: रेनॉल्ट ब्रिज्जरचा लूक बॉक्सी/चौरस असेल, ज्यामध्ये १७-इंचाचे व्हील्स आणि २०० मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स मिळेल. गाडीच्या केबिनमध्ये २०० मिमीची क्लास-लीडिंग नी-रूम आणि ४०० लीटरची डिग्गी मिळण्याची शक्यता आहे.
  • इंजिन पर्याय: यात १.२-लीटर पेट्रोल इंजिन  दिले जाईल. भविष्यात याचे हायब्रिड आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मॉडेलही लाँच केले जाऊ शकते.
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३. निसान पेट्रोल (Nissan Patrol)

नुकत्याच लाँच झालेल्या निसान टेकटॉन नंतर, निसानची पुढील सर्वात मोठी गाडी ‘Patrol’ असू शकते. कंपनी २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ही फ्लॅगशिप SUV भारतात थेट जपानमधून आयात करून लाँच करू शकते.

  • स्पर्धा आणि इंजिन: ही गाडी टोयोटा लँड क्रूझर ३०० ला टक्कर देईल. जागतिक बाजारात ही ३.८-लीटर V6 आणि ३.५-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजिनमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात निसान याचे सर्वाधिक फीचर्स असलेले एकच टॉप व्हेरियंट ट्विन-टर्बो इंजिनसह आणण्याची शक्यता आहे.
४. निसानची नवीन ३-रो SUV

२०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत निसान, रेनॉल्टच्या आगामी ३-रो SUV वर आधारित स्वतःची नवीन ७-सीटर SUV लाँच करेल.

  • वैशिष्ट्ये: या गाडीचे डिझाईन निसानच्या ‘Patrol’ SUV पासून प्रेरित असेल, ज्यामुळे ती अधिक शार्प आणि आक्रमक दिसेल. गाडीचे इंटीरियर, फीचर्स आणि इंजिनचे पर्याय मात्र रेनॉल्टच्या ३-रो SUV सारखेच असतील.

Web Title: Renault nissan four upcomoing suv cars in next year auto news marathi

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:30 AM

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