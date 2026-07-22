शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • A High Level Meeting Was Held At The Mantralaya Under The Chairmanship Of Industries Minister Samant

सातारा एमआयडीसीच्या विकासाला वेग; उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली उच्चस्तरीय बैठक

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

बैठकीत सातारा एमआयडीसीच्या जुन्या व नव्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुमारे १३.६९ कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे औद्योगिक क्षेत्राला नियमित व पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध होणार असून, भविष्यातील औद्योगिक विस्तारालाही आवश्यक आधार मिळणार आहे.

सातारा एमआयडीसीच्या विकासाला वेग; उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली उच्चस्तरीय बैठक

सातारा एमआयडीसीच्या विकासाला वेग; उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली उच्चस्तरीय बैठक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : सातारा औद्योगिक वसाहतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंत्रालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विकासकामांना गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पाणीपुरवठा, एमआयडीसी विस्तार, आयटी पार्क, ट्रक टर्मिनल, कन्व्हेन्शन सेंटर, पर्यावरण संवर्धन आणि उद्योगांसमोरील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

बैठकीत सातारा एमआयडीसीच्या जुन्या व नव्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुमारे १३.६९ कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे औद्योगिक क्षेत्राला नियमित व पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध होणार असून, भविष्यातील औद्योगिक विस्तारालाही आवश्यक आधार मिळणार आहे.

‘विश्वगुरू झुरळांना घाबरतात’; दिल्लीतील आंदोलनावरून सुषमा अंधारेंचा मोदी सरकारवर घणाघात, ‘लोकशाही शेवटचा घटका मोजत आहे’

एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. महसूल व उद्योग विभागाने संयुक्त पाहणी करून प्रकरणांचा लवकर निपटारा करावा, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या.

औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांवर होत असलेल्या दुहेरी ग्रामपंचायत कर आकारणीचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (MAS) यांनी मांडलेल्या मागणीची दखल घेत संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

सातारा आयटी पार्क प्रकल्पालाही बैठकीत गती मिळाली. प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी महसूल विभागाकडे जमा करण्यात आला असून, जागेचा ताबा मिळताच विकासकामांना प्रारंभ करण्यात येणार आहे. साताऱ्यात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पुढील महिन्यात पुण्यात आयटी कंपन्यांची विशेष परिषद आयोजित करून साताऱ्यातील गुंतवणुकीच्या संधी सादर केल्या जाणार आहेत.

याशिवाय, साताऱ्यात आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. एमआयडीसी परिसरातील मोकळ्या जागांमध्ये ‘देवराई’ संकल्पनेवर आधारित व्यापक वृक्षारोपण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

जुन्या एमआयडीसीतील ट्रक टर्मिनलचे काम लवकर पूर्ण करण्याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत व मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

या बैठकीस उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्रसिंह कुशवाह, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सातारा जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Web Title: A high level meeting was held at the mantralaya under the chairmanship of industries minister samant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या ठरावावरून मालखेड सोसायटीत राडा; चेअरमनला मारहाणीनंतर सदस्यावर कोयत्याने वार
1

सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीच्या ठरावावरून मालखेड सोसायटीत राडा; चेअरमनला मारहाणीनंतर सदस्यावर कोयत्याने वार

मलकापूरच्या विकासाला आता जागतिक बँकेचे बळ; 30 वर्षे निधीची कमतरता भासणार नाही
2

मलकापूरच्या विकासाला आता जागतिक बँकेचे बळ; 30 वर्षे निधीची कमतरता भासणार नाही

Mhaswad: दिल्लीतील विद्यार्थी लाठीमाराचे म्हसवडमध्ये तीव्र पडसाद! राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांची भव्य निषेध रॅली
3

Mhaswad: दिल्लीतील विद्यार्थी लाठीमाराचे म्हसवडमध्ये तीव्र पडसाद! राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांची भव्य निषेध रॅली

Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी
4

Satara News: सातारा पालिकेत राजकीय घडामोडी! उदयनराजे समर्थक नगरसेवकांची दांडी; अवघ्या ३० मिनिटांत ४६ विषयांना मंजुरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Guru Purnima 2026: ५६ वर्षांनंतर गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगायोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Guru Purnima 2026: ५६ वर्षांनंतर गुरुपौर्णिमेला दुर्मिळ योगायोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Jul 24, 2026 | 03:30 PM
Low Investment Business Ideas: फक्त 500 रुपयांत सुरु करु शकता ‘हे’ 8 जबरदस्त बिझनेस, होणार बंपर कमाई

Low Investment Business Ideas: फक्त 500 रुपयांत सुरु करु शकता ‘हे’ 8 जबरदस्त बिझनेस, होणार बंपर कमाई

Jul 24, 2026 | 03:25 PM
FIFA :फिफा चषकात गुंजले अमनचे संगीत , नागपूरच्या सुपुत्राची दमदार छाप

FIFA :फिफा चषकात गुंजले अमनचे संगीत , नागपूरच्या सुपुत्राची दमदार छाप

Jul 24, 2026 | 03:24 PM
पुण्यात FDA चा दणका; 12 हॉटेल, रेस्टॉरंट व बेकरींचे परवाने थेट निलंबितच केले

पुण्यात FDA चा दणका; 12 हॉटेल, रेस्टॉरंट व बेकरींचे परवाने थेट निलंबितच केले

Jul 24, 2026 | 03:21 PM
मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

मैत्रीणीच्या घरात डल्ला मारणाऱ्या मित्राला ठोकल्या बेड्या; गुजरातमधील वडोदरातून पोलिसांनी पकडले

Jul 24, 2026 | 03:21 PM
Vertis Platforms: व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचा महसूल 366 कोटींवर; नफ्यात तब्बल 180 टक्क्यांची दमदार वाढ!

Vertis Platforms: व्हर्टिस प्लॅटफॉर्म्सचा महसूल 366 कोटींवर; नफ्यात तब्बल 180 टक्क्यांची दमदार वाढ!

Jul 24, 2026 | 03:19 PM
ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

Jul 24, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा