Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना आदित्य ठाकरे यांना सुनेत्रा पवार यांना “गुंगी गुडिया” म्हटल्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. सार्वजनिक जीवनात महिलांविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर करणे अत्यंत अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसचे नाव न घेता त्यांनी सांगितले की, सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल केलेली टिप्पणी चुकीची होती आणि राजकारणात चर्चेचा दर्जा व सभ्यता राखली गेली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत महिलेचा अनादर केला जाऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला.
Mumbai, Maharashtra: On Congress calling Deputy Chief Minister Sunetra Pawar ‘Gungi Gudiya’, Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, “All BJP trolls target and troll women. As you may have seen, they have trolled her over the reels she made. That is wrong, and this is wrong… pic.twitter.com/M78L9fpofP — IANS (@ians_india) August 5, 2026
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काँग्रेसच्या विधानावर टीका करतानाच आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या सोशल मीडिया यंत्रणेवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “भाजपचे ‘ट्रोल्स’ सतत महिलांना लक्ष्य करतात आणि सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करतात. तुम्ही पाहिले असेलच की, जेव्हा देशभरातील विद्यार्थी ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीविरुद्ध आंदोलन करत होते, तेव्हा एका महिलेने बनवलेल्या ‘रील’वरून देशभरातील भाजपच्या ट्रोल्सनी तिला अत्यंत वाईट पद्धतीने लक्ष्य केले होते. ती गोष्ट चुकीची होती आणि ही (सुनेत्रा पवार यांच्यावरील टिप्पणी) गोष्टही चुकीचीच आहे.”
हे उल्लेखनीय आहे की, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी इंदिरा गांधींच्या ऐतिहासिक संदर्भाशी जोडून “गुंगी गुडिया” या विधानाचे समर्थन केले असतानाच, मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उबाठा) चे आदित्य ठाकरे यांनी मात्र याला चुकीचे ठरवले आहे. यावरून संवेदनशील मुद्द्यांवर आघाडीतील पक्षांची मते भिन्न असल्याचे दिसून येते. आदित्य ठाकरे यांच्या या विधानानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण अधिक तीव्र झाले आहे.
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