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Aaditya Thackeray: ‘गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस; ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:04 PM IST
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सारांश

Aaditya Thackeray News: सुनेत्रा पवार यांना ''गुंगी गुडिया'' संबोधणारी काँग्रेसची टिप्पणी चुकीची असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले असून, भाजप ट्रोलिंगद्वारे महिलांचा अपमान करत असल्याचा आरोपही केला आहे.

Aaditya Thackeray: 'गुंगी गुडिया' वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस (Photo Credit- X)

Aaditya Thackeray: 'गुंगी गुडिया' वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • गुंगी गुडिया’ वक्तव्यावरून आदित्य ठाकरेंचा काँग्रेसला डोस
  • ‘महिलांचा अपमान’ म्हणत भाजपलाही खेचले!
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मुंबई: सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेसने वापरलेल्या “गुंगी गुडिया” या शब्दप्रयोगामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. महाविकास आघाडीतील (MVA) काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनीही या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही महिलेबद्दल अशी असभ्य टिप्पणी करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे; मात्र, त्यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) दुटप्पीपणाचा आरोपही केला.

कोणीही केले तरी महिलांचा अनादर करणे चुकीचेच

मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना आदित्य ठाकरे यांना सुनेत्रा पवार यांना “गुंगी गुडिया” म्हटल्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. सार्वजनिक जीवनात महिलांविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर करणे अत्यंत अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काँग्रेसचे नाव न घेता त्यांनी सांगितले की, सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल केलेली टिप्पणी चुकीची होती आणि राजकारणात चर्चेचा दर्जा व सभ्यता राखली गेली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत महिलेचा अनादर केला जाऊ नये, यावर त्यांनी भर दिला.

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भाजपच्या ‘ट्रोल आर्मी’नेही महिलांना लक्ष्य केले आहे

काँग्रेसच्या विधानावर टीका करतानाच आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या सोशल मीडिया यंत्रणेवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “भाजपचे ‘ट्रोल्स’ सतत महिलांना लक्ष्य करतात आणि सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करतात. तुम्ही पाहिले असेलच की, जेव्हा देशभरातील विद्यार्थी ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीविरुद्ध आंदोलन करत होते, तेव्हा एका महिलेने बनवलेल्या ‘रील’वरून देशभरातील भाजपच्या ट्रोल्सनी तिला अत्यंत वाईट पद्धतीने लक्ष्य केले होते. ती गोष्ट चुकीची होती आणि ही (सुनेत्रा पवार यांच्यावरील टिप्पणी) गोष्टही चुकीचीच आहे.”

महाविकास आघाडीतील भिन्न मते

हे उल्लेखनीय आहे की, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी इंदिरा गांधींच्या ऐतिहासिक संदर्भाशी जोडून “गुंगी गुडिया” या विधानाचे समर्थन केले असतानाच, मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उबाठा) चे आदित्य ठाकरे यांनी मात्र याला चुकीचे ठरवले आहे. यावरून संवेदनशील मुद्द्यांवर आघाडीतील पक्षांची मते भिन्न असल्याचे दिसून येते. आदित्य ठाकरे यांच्या या विधानानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण अधिक तीव्र झाले आहे.

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Web Title: Aaditya thackeray aaditya thackeray reprimands congress over gungi gudiya remark

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:03 PM

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