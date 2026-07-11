Maharashtra Breaking News Updates Today: ऑपरेशन टायगरचे फोटो समोर, सहा खासदार लोकसभा अध्यक्षांना भेटले होते

11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
शिवसेनेच्या 'ऑपरेशन टायगर'चे अत्यंत गोपनीय फोटो अखेर समोर आले आहेत. 17 जूनला ठाकरेंचे 6 खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निवासस्थानी त्यांना भेटल्याचे दिसत आहे. श्रीकांत शिंदे आणि प्रताप सरनाईक हे देखील या खासदारांसोबत उपस्थित असल्याचे फोटोमध्ये दिसत आहे.
11 Jul 2026 10:56 AM (IST)
स्मार्टफोन आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. स्मार्टफोन वापरण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्वात महत्त्वाची अॅक्सेसरी म्हणजेच चार्जर. सध्या बाजारात अनेक प्रकारचे चार्जर उपलब्ध आहेत, जे फास्ट चार्जिंगचा दावा करतात. या फास्ट चार्जरमुळे डिव्हाईसची बॅटरी अतिशय वेगाने चार्ज होते. अँड्रॉईड स्मार्टफोन्सप्रमाणेच बाजारात आयफोनसाठी अनेक चार्जर उपलब्ध आहेत.
11 Jul 2026 10:46 AM (IST)
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू केल्यानंतर काही दिवसांनी, शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा खासदार आणि विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर हे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला. आता नवीन राजकीय घडामोडींनुसार, पक्षांतराची आणखी एक फेरी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, शिंदे गट आता ‘ऑपरेशन टायगर ३’ ची तयारी करत आहे, ज्याचा उद्देश शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) या दोन्ही पक्षांतील आमदार आणि खासदारांना आपल्या पक्षात घेण्याच्या तयारीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांतील अनेक वरिष्ठ नेत्यांसोबत बंद दाराआड बैठका आणि चर्चा सुरू आहेत.
11 Jul 2026 10:36 AM (IST)
बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस आणि ऋतब्रता बॅनर्जी गट यांच्यातील खऱ्या तृणमूलच्या नियंत्रणासाठीची लढाई आता बँक खाती आणि मोठ्या रकमेवरून कायदेशीर वादात बदलली आहे. गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून तीन बँक खात्यांच्या कामकाजाबाबत अंशतः दिलासा मिळाल्यानंतर, शुक्रवारी राज्य पोलिसांनी एकाच वेळी आणखी १२ बँक खाती गोठवल्याने ममता बॅनर्जी गटाला मोठा धक्का बसला.
11 Jul 2026 10:26 AM (IST)
टेक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी OpenAI ने एका नव्या AI एजेंटची घोषणा केली आहे. कंपनीने ChatGPT Work लाँच केले आहे. हे नवीन एआय एजेंट केवळ प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी नाही तर अनेक काम करण्यासाठी देखील डिझाईन करण्यात आले आहे. कंपनीचे म्हणणं आहे की, हे नवीन एआय एजेंट मोठे आणि कॉम्प्लेक्स टास्क सांभाळण्यासाठी डिझाईन केले आहे. हे एआय एजेंट वेगवेगळ्या ॲप्समध्ये काम करू शकते आणि डाक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रजेंटेशन्स आणि वेब ॲप्ससारख्या पूर्णपणे तयार फाईल्स देखील बनवू शकते.
11 Jul 2026 10:16 AM (IST)
‘जेव्हा एखाद्या चित्रपटात कोर्टरूमचा सेट असतो आणि सनी देओल कोर्टात मध्यभागी उभा असतो, तेव्हा त्याचा प्रसिद्ध ‘डेट आफ्टर डेट’ हा संवाद आपोआपच आठवतो. या प्रचंड उत्सुकता आणि चर्चेच्या दरम्यान, सनी देओलचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘इक्का’ अखेर नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. ट्रेलर पाहिल्यानंतर प्रेक्षक चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक होते, पण तो अपेक्षा पूर्ण करतो का? खरं सांगायचं तर, जर तुम्ही सस्पेन्स आणि थ्रिलरचे चाहते असाल आणि तुम्हाला स्टोरीची चांगली जाण असेल, तर हा चित्रपट तुम्हाला फारसे आश्चर्यचकित करणार नाही.
11 Jul 2026 10:06 AM (IST)
नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १७ वर्षीय सावत्र मुलाला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केल्याचा आणि नकार दिल्यास खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
11 Jul 2026 09:56 AM (IST)
शनिवारी पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. मात्र, अधिवेशनानंतर सत्ताधारी पत्रकार परिषद घेत असतात विधीमंडळातील ही अलिखित परंपराच आहे.मात्र, यंदा पत्रकार परिषद न झाल्याने सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले जात आहे. हे अधिवेशन विविध मुद्द्यांनी गाजले. या अधिवेशनात १५७ तास कामकाज झाले.या अधिवेशनामध्ये अनेक विधेयके आली आणि त्यावरती चर्चाही झाली. काही विधेयकं घाईघाईमध्ये मंजूर देखील झाली.
11 Jul 2026 09:55 AM (IST)
दहशतवादी संघटनेची सोशल मीडियावरून संपर्कात असल्याची माहिती एटीएसला मिळाल्यानंतर राज्यभरातील पथकांनी एकाच वेळी कारवाईला केली.दरम्यान कोल्हापूर, कवठेमहांकाळ तासगाव मधील चौघांना पथकाने ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली. या चौघांनाही शहर न सोडण्याचे फक्त सूचना देण्यात आले आहेत.
11 Jul 2026 09:55 AM (IST)
कॅगने राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवताना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ताशेरे ओढले आहेत, ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखवल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतो विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील नोंदविण्यात आला आहे.
Maharashtra Breaking News Updates : महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी चिंचवडमधील मोशी परिसरात गुरुवारी मदत आणि बचाव कार्य सुरू होते. बुधवारी एक तीन मजली कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कोसळला होता. आतापर्यंत ढिगाऱ्याखालून एक मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे. बचाव पथकांनी आतापर्यंत नऊ जणांना यशस्वीपणे जिवंत बाहेर काढले आहे. ही इमारत कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पावर बांधली होती, ज्यावर जुन्या कचऱ्याचा डोंगर कोसळला. ढिगाऱ्याच्या दाबामुळे संपूर्ण इमारत कोसळली आणि तिथे काम करणारे अंदाजे १८ जण गाडले गेले.