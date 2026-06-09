Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा थवा कोयना जलाशयात दाखल; मुनावळे परिसरात निसर्गप्रेमींची वाढली वर्दळ

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:28 AM IST
जाहिरात
सारांश

दरवर्षी विविध देशांमधून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी भारतातील जलक्षेत्रांमध्ये दाखल होतात. यंदा मुनावळे परिसरात त्यांचे दर्शन झाल्याने कोयना परिसराच्या जैवविविधतेत भर पडली आहे.

फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा थवा कोयना जलाशयात दाखल; मुनावळे परिसरात निसर्गप्रेमींची वाढली वर्दळ

फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा थवा कोयना जलाशयात दाखल; मुनावळे परिसरात निसर्गप्रेमींची वाढली वर्दळ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

कास पठार : स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये विशेष आकर्षण असलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे फ्लेमिंगो पक्षी (रोहित पक्षी) कोयना जलाशयातील मुनावळे परिसरात दाखल झाले असून, त्यांच्या आगमनामुळे पक्षीप्रेमी व निसर्गप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आणि हे पक्षी पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी कोयना मुनावळे परिसरात भेट देत आहेत.

मुनावळे परिसरातील जलाशयाच्या उथळ भागात फ्लेमिंगोंचा थवा विसावलेला पाहायला मिळत आहे. लांब पाय, वाकडी चोच आणि गुलाबी-पांढऱ्या रंगाच्या आकर्षक पिसांमुळे हे पक्षी पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. जलाशयातील सुरक्षित अधिवास, मुबलक खाद्य आणि शांत वातावरणामुळे या स्थलांतरित पक्ष्यांनी कोयना जलाशयाची निवड केल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

दरवर्षी विविध देशांमधून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी भारतातील जलक्षेत्रांमध्ये दाखल होतात. यंदा मुनावळे परिसरात त्यांचे दर्शन झाल्याने कोयना परिसराच्या जैवविविधतेत भर पडली आहे. स्थानिक नागरिक आणि छायाचित्रकारांकडून फ्लेमिंगोंचे छायाचित्रण सुरू असून, त्यांच्या उपस्थितीमुळे पक्षीनिरीक्षण पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

फ्लेमिंगोची काळजी घ्यावी

या दुर्मिळ पाहुण्या पक्ष्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, यासाठी पर्यटकांनी सुरक्षित अंतर राखावे, मोठ्या आवाजाचा वापर टाळावा आणि परिसरात स्वच्छता राखावी, असे आवाहन वन्यजीव अभ्यासकांनी केले आहे. कोयना जलाशयात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे झालेले आगमन हे परिसरातील समृद्ध पर्यावरणाचे द्योतक मानले जात असून, निसर्गप्रेमींसाठी ही एक पर्वणी ठरत आहे.

फ्लेमिंगो घेत आहेत लक्ष वेधून

मुनावळे परिसरातील जलाशयाच्या उथळ भागात फ्लेमिंगोंचा थवा विसावलेला पाहायला मिळत आहे. लांब पाय, वाकडी चोच आणि गुलाबी-पांढऱ्या रंगाच्या आकर्षक पिसांमुळे हे पक्षी पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

फ्लेमिंगो दिसत आहेत आता साताऱ्यात

हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला भारतातील तलाव, समुद्रकिनारे आणि कच्छच्या वाळवंटात आढळणारा एक गुलाबी रंगाचा पक्षी तो म्हणजे फ्लेमिंगो. जर तुम्हाला भारतात फ्लेमिंगो आणि त्यांचे सौंदर्य पाहायचे असेल, तर तुम्ही या पाच ठिकाणी भेट देऊ शकता. येथे तुम्हाला डझनभर फ्लेमिंगो बागडताना दिसतील. पण, आता हेच पक्ष महाराष्ट्रात तेही साताऱ्यात दिसून आल्याने सर्वांचे एकच लक्ष लागले आहे.

Virar Cirme : कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह

Web Title: A flock of flamingos has arrived at the koyna reservoir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 11:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara ZP CEO Yashini Nagarajan: सातारा जिल्हा परिषदेच्या सीईओ याशिनी नागराजन यांच्या वाहनावरील दिव्यावरून वादाची ठिणगी
1

Satara ZP CEO Yashini Nagarajan: सातारा जिल्हा परिषदेच्या सीईओ याशिनी नागराजन यांच्या वाहनावरील दिव्यावरून वादाची ठिणगी

Satara News : ‘शाब्दिक धुलाई’नंतर वाहतूक निरीक्षक खान यांनी मागितली माफी; ‘त्या’प्रकरणी सपशेल माघार
2

Satara News : ‘शाब्दिक धुलाई’नंतर वाहतूक निरीक्षक खान यांनी मागितली माफी; ‘त्या’प्रकरणी सपशेल माघार

Satara News : शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त साताऱ्यात शिवभक्तांचा उत्साह; उदयनराजे भोसले यांनी शिवरायांना वाहिली आदरांजली
3

Satara News : शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त साताऱ्यात शिवभक्तांचा उत्साह; उदयनराजे भोसले यांनी शिवरायांना वाहिली आदरांजली

मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश
4

मालतपूरमध्ये संतापाचा उद्रेक; डंपर अपघातानंतर रास्ता रोको, प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pandharpur Wari 2026: ‘ज्ञानबा-तुकाराम’चा जयघोष आता सातासमुद्रापार; लंडनहून ‘ग्लोबल वारी’ पंढरपूरकडे रवाना!

Pandharpur Wari 2026: ‘ज्ञानबा-तुकाराम’चा जयघोष आता सातासमुद्रापार; लंडनहून ‘ग्लोबल वारी’ पंढरपूरकडे रवाना!

Jun 09, 2026 | 01:03 PM
Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Jun 09, 2026 | 12:59 PM
आमदार रोहित पवार करणार उपोषण; कर्जमाफीच्या अटीविरोधात पंढरपूरमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन

आमदार रोहित पवार करणार उपोषण; कर्जमाफीच्या अटीविरोधात पंढरपूरमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन

Jun 09, 2026 | 12:57 PM
National Post Graduate Scholarship: पदव्युत्तर कोर्ससाठी प्रवेश घेताय; मग आता केंद्र सरकारच्या ‘या’ योजनेतून ३ लाख रुपये मिळणार!

National Post Graduate Scholarship: पदव्युत्तर कोर्ससाठी प्रवेश घेताय; मग आता केंद्र सरकारच्या ‘या’ योजनेतून ३ लाख रुपये मिळणार!

Jun 09, 2026 | 12:50 PM
पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

Jun 09, 2026 | 12:49 PM
Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

Sayaji Shinde Emotional Story : आईला दिलेलं वचन, 6.5 लाख झाडांमध्ये फुललं; आईसाठी सयाजी शिंदेंचा अनोखा संकल्प, भावुक पोस्ट चर्चेत

Jun 09, 2026 | 12:45 PM
Nashik Farmers : शेतकरी चिंतेत ! पूर्वमान्सूनची साथ नाही; येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया

Nashik Farmers : शेतकरी चिंतेत ! पूर्वमान्सूनची साथ नाही; येवला तालुक्यात खरीप हंगामावर संकटाची छाया

Jun 09, 2026 | 12:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें