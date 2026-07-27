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Kapil Sibal: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत; वकीलांना केले ‘हे’ मोठे आवाहन

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:41 PM IST
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सारांश

Kapil Sibal 1 Crore Donation: NEET-UG आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी कपिल सिब्बल यांनी १ कोटींची देणगी जाहीर केली आहे. तर दुसरीकडे FIR मागे न घेतल्यास CJP ने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत (Photo Credit- X)

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत
  • वकीलांना केले ‘हे’ मोठे आवाहन
  • आदेश जारी न झाल्यास, आम्ही पुन्हा आंदोलन करू
नवी दिल्ली: राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासमवेत सांगितले की, सरकारने लाठीचार्ज आणि विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तथापि, त्या खटल्यांपासून सीजेपी आणि विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठीही काम करावे लागेल. त्यामुळे, त्या संरक्षणासाठी मी सीजेपीला १ कोटी रुपयांचे योगदान देईन. कपिल सिबल म्हणाले की, हे एक नैसर्गिक आंदोलन होते. यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि हे देशाची व्यवस्था बदलण्याचे आंदोलन आहे. त्यामुळे, मी त्यांना मदत करेन. मी त्यांच्यासोबत या आंदोलनात सामील झालो नाही. तथापि, मी त्यांना १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देईन आणि मी इतर वकिलांनाही त्यांच्या संरक्षणासाठी योगदान देण्याचे आवाहन करतो.

निधीच्या वापरात कोणतीही भूमिका नाही

ते म्हणाले की, सरकार देशात हिंदू-मुस्लिम संघर्ष निर्माण करते आणि कोणत्याही मुद्द्याला हिंदू-मुस्लिम रंग देते. आम्ही हे घडू देऊ शकत नाही. म्हणूनच मी त्यांना मदत करत आहे. इतर कायदेशीर बाबींमध्ये, जिथे त्यांना माझी गरज असेल तिथे मी त्यांना मदत करेन. साजेपी हा निधी कसा वापरतात यात माझी कोणतीही भूमिका नसेल. मी फक्त योगदान देईन. मी हे जाहीर केले आहे. उर्वरित निधी कसा वापरायचा हे ते स्वतःच ठरवतील. सीजेपीनी विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्यासाठी सरकारशी वाटाघाटी केल्या आहेत. जर खटले मागे घेतले गेले, तर त्यांना दिलासा मिळेल. मात्र, जर खटले मागे घेतले नाहीत, तर त्यांना एफआयआर रद्द करण्यासाठी लढा द्यावा लागेल.

अद्याप आदेश जारी नाही

दरम्यान, कॉकरोच जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, सरकारने खटले मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी अद्याप त्याबाबत कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. त्यांना मंगळवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आम्ही त्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. त्यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की, आंदोलन संपल्यानंतर सरकार पूर्वीप्रमाणेच व्यक्तींना वैयक्तिक पातळीवर लक्ष्य करून त्यांचा छळ करू शकते. असे होऊ नये यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.

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देशभरातील वकिलांना आवाहन

ते म्हणाले, “या पार्श्वभूमीवर, आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरात ज्या राज्यांमध्ये निदर्शने झाली आहेत, तिथे एफआयआर दाखल होत असल्याची माहिती आम्हाला मिळत आहे. आम्ही देशभरातील वकिलांना पुढे येऊन आम्हाला मदत करण्याचे आवाहन करतो. ज्या कोणाला मदत करण्याची इच्छा असेल, त्यांनी आमच्यात सामील व्हावे. आम्ही कायदेशीर मदतीसाठी एक डेटाबेस देखील तयार करू. आमच्यात सामील होऊ इच्छिणारे वकील वेबसाइटला भेट देऊन आपली माहिती सादर करू शकतात.”

पुरावे गोळा करण्यासाठी वेबसाइट सुरू

सौरभ दास यांनी सांगितले की, कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने, आम्ही हिंसाचारात सामील असलेल्या पोलीस आणि निमलष्करी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यासाठी cockroachjantaparty.org/sakshi नावाचे एक पोर्टल सुरू केले आहे. ज्यांच्याकडे पोलीस आणि निमलष्करी कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ किंवा फोटो फुटेज असेल, त्यांनी ते या वेबसाइटवर अपलोड करावे. या पुराव्यांच्या आधारे, आम्ही त्या पोलीस आणि निमलष्करी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करू. आम्ही त्यांच्या विरोधात न्यायालयातही जाऊ आणि त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी लढू.”

आदेश जारी न झाल्यास, आम्ही पुन्हा आंदोलन करू

दरम्यान, कॉकरोच जनता पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका म्हणाले, “सरकारसोबत झालेल्या आमच्या चर्चेदरम्यान, सर्व विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्यासाठी सरकार मंगळवारपर्यंत आदेश जारी करेल यावर आम्ही सहमत झालो होतो. परंतु जर सरकारने उद्यापर्यंत आदेश जारी केला नाही आणि खटले मागे घेतले नाहीत, तर कॉकरोच जनता पक्ष पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल. आम्ही आणखी एक आंदोलन करू.”

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Web Title: Kapil sibal provides 1 crore aid for the protesting students legal battle

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:40 PM

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