चॉकलेटची चव अन् आरोग्याचा फायदा! मुलांसाठी घरी बनवा हाय प्रोटीन चॉकलेट बार, वाचा सोपी रेसिपी

मुलांना चॉकलेट खायला खूप आवडते. मात्र बाजारात मिळणाऱ्या अनेक चॉकलेट बारमध्ये साखर आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जचे प्रमाण जास्त असते. अशावेळी घरच्या घरी पौष्टिक आणि चविष्ट हाय-प्रोटीन चॉकलेट बार तयार हा आरोग्यासाठी एकदम परपेक्ट आहे. ड्रायफ्रूट्स, ओट्स, पीनट बटर आणि डार्क चॉकलेटच्या मदतीने हा स्नॅक सहज घरच्या घरी बनवता येतो. व्यायाम करणारे, ऑफिसला जाणारे किंवा शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठीही हा एक हेल्दी पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया हाय प्रोटीन चॉकलेट बारची सोपी रेसिपी.
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हे हाय-प्रोटीन चॉकलेट बार एअरटाइट डब्यात भरून फ्रिजमध्ये सात ते दहा दिवस सहज साठवून ठेवता येतात. सकाळच्या नाश्त्यात, संध्याकाळच्या भुकेवेळी किंवा वर्कआउटनंतर हे बार खाल्ल्यास चव आणि पोषण दोन्ही मिळते. घरच्या घरी तयार केल्यामुळे त्यामध्ये साखरेचे प्रमाण आपल्या गरजेनुसार नियंत्रित ठेवता येते, त्यामुळे मुलांसह मोठ्यांसाठीही हा एक स्वादिष्ट आणि तुलनेने आरोग्यदायी स्नॅक ठरू शकतो.
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