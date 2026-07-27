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चॉकलेटची चव अन् आरोग्याचा फायदा! मुलांसाठी घरी बनवा हाय प्रोटीन चॉकलेट बार, वाचा सोपी रेसिपी

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:40 PM IST
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सारांश

Chocolate Bar recipe: तुम्हालाही तुमच्या मुलांसाठी काहीतरी हेल्दी आणि टेस्टी बनवायचे असेल तर ही हाय प्रोटीन चॉकलेट बारची रेसिपी नक्की ट्राय करा.

photo-- yandex
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विस्तार

मुलांना चॉकलेट खायला खूप आवडते. मात्र बाजारात मिळणाऱ्या अनेक चॉकलेट बारमध्ये साखर आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जचे प्रमाण जास्त असते. अशावेळी घरच्या घरी पौष्टिक आणि चविष्ट हाय-प्रोटीन चॉकलेट बार तयार हा आरोग्यासाठी एकदम परपेक्ट आहे. ड्रायफ्रूट्स, ओट्स, पीनट बटर आणि डार्क चॉकलेटच्या मदतीने हा स्नॅक सहज घरच्या घरी बनवता येतो. व्यायाम करणारे, ऑफिसला जाणारे किंवा शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठीही हा एक हेल्दी पर्याय आहे. चला तर जाणून घेऊया हाय प्रोटीन चॉकलेट बारची सोपी रेसिपी.

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साहित्य

  • दीड कप ओट्स
  • अर्धा कप भाजलेले शेंगदाणे किंवा बदाम
  • दोन स्कूप चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन पावडर
  • अर्धा कप नैसर्गिक पीनट बटर
  • दोन ते तीन चमचे मध
  • एक चमचा कोको पावडर
  • अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स (ऐच्छिक)
  • सुमारे शंभर ग्रॅम डार्क चॉकलेट

कृती

सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात ओट्स, भरड केलेले शेंगदाणे किंवा बदाम, प्रोटीन पावडर आणि कोको पावडर एकत्र मिसळून घ्या. आता त्यात पीनट बटर, मध आणि व्हॅनिला इसेन्स घाला. सर्व मिश्रण हाताने किंवा चमच्याने नीट एकजीव करा. मिश्रण खूप कोरडे वाटत असल्यास एक-दोन चमचे दूध घालू शकता. एका ट्रे किंवा डब्याला बटर पेपर लावून त्यावर हे मिश्रण समान जाडीने पसरवा आणि हलक्या हाताने दाबून सेट करा. डार्क चॉकलेट वितळवून ते या मिश्रणावर समान पसरवा. आवडत असल्यास वरून चिरलेले बदाम, पिस्ते किंवा भोपळ्याच्या बिया घालू शकता.ट्रे एक ते दोन तास फ्रिजमध्ये ठेवा. मिश्रण व्यवस्थित सेट झाल्यानंतर आपल्या आवडीनुसार बारच्या आकारात कापा.

टिप्स

हे हाय-प्रोटीन चॉकलेट बार एअरटाइट डब्यात भरून फ्रिजमध्ये सात ते दहा दिवस सहज साठवून ठेवता येतात. सकाळच्या नाश्त्यात, संध्याकाळच्या भुकेवेळी किंवा वर्कआउटनंतर हे बार खाल्ल्यास चव आणि पोषण दोन्ही मिळते. घरच्या घरी तयार केल्यामुळे त्यामध्ये साखरेचे प्रमाण आपल्या गरजेनुसार नियंत्रित ठेवता येते, त्यामुळे मुलांसह मोठ्यांसाठीही हा एक स्वादिष्ट आणि तुलनेने आरोग्यदायी स्नॅक ठरू शकतो.

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Web Title: High protein chocolate bar recipe homemade healthy snack

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:40 PM

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