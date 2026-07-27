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Wai News: बावधन येथे फटाकेमुक्त बेंदूर! पारंपरिक वाड्याचे हजारो बैलांची शाही मिरवणूक

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:59 PM IST
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सारांश

Wai News: वाई तालुक्यातील बावधन गावाने फटाकेमुक्त बेंदूर साजरा करत आदर्श निर्माण केला. मात्र, मिरवणुकीनंतर सूरज काका कदम यांच्या 'बारका सोन्या' बैलाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला.

Wai News: बावधन येथे फटाकेमुक्त बेंदूर! पारंपरिक वाड्याचे हजारो बैलांची शाही मिरवणूक
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विस्तार
  • बावधन येथे फटाकेमुक्त बेंदूर!
  • पारंपरिक वाड्याचे हजारो बैलांची शाही मिरवणूक
  • मात्र मिरवणुकीनंतर ‘बारका सोन्या’चा हृदयविकाराने दुर्दैवी अंत!
वाई : बावधन गावाला खिलार बैलांचा पारंपरिक वारसा आहे. येथील ग्रामदैवत श्री काळ भैरवनाथाच्या रथयात्रेच्या निमित्ताने लाखो रुपयांची बैलांची खरेदी होत असते. तसेच येथील बैलपोळा देखील संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे. सालाबातप्रमाणे यावर्षी देखील येथील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक वाद्याच्या तालात, गुलालाची मोठ्या प्रमाणात उधळण करत फटाकेमुक्त बेंदूर साजरा केला. हा बेंदूर संपूर्ण तालुक्यासाठी आदर्शवत ठरला आहे.

प्रत्येक शेतकरी आपल्या घरी असणाऱ्या बैलांची कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे देखभाल करत असतात. वर्षभर शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन त्याला शेतीतील कामासाठी साथ देणारा एक प्रामाणिक साथीदार म्हणून बैलाकडे पहिले जाते. याचे ऋण म्हणून शेतकरी वर्षातून एकदा आपल्या बैलांची गावातून शाही मिरवणूक काढत असतात. यावेळी वर्षभर शेतात काम करून खाद्यावर औत ओढून खांदे थकले जातात त्यामुळे बेंदूर सणाच्या आदल्या दिवशी हळद, तेलाने बैलाची खांदमळणी केली जाते.

दुसऱ्या दिवशी बैलांना गरम पाण्याने अंघोळ घातली जाते. त्यानंतर त्यांच्या शिंगणा रंगरंगोटी करून सुंदर अशा शेंब्या परिधान केल्या जातात, नवीन दोर, म्होरक्या घालून त्यावर गुलालाची उधळण केली जाते. त्यानंतर पारंपरिक वाड्याच्या सहाय्याने संपूर्ण गावातून त्याची शाही मिरवणूक काढली जाते. त्यानंतर घरी आणून त्याला पुरणपोळीचा नैवेद्य दिला जातो.

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हा बैलपोळा पाहण्यासाठी कर्नाटक, पुणे, तसेच राज्यातील विविध ठिकाणाहून हजारो बेलप्रेमी येत असतात. यावेळी फटाके फटाके लावल्याने अनेक बैल सैरावैरा धावत असतात यातून आलेल्या बेलप्रेमीन कोणत्याही प्रकारची इजा होऊ नये यासाठी मागील दोन वर्षापासून फटाकेमुक्त बेंदूर साजरा करण्याचा निर्णय येथील बैलमलकानी घेतला आहे. हा एक आदर्शवत निर्णय असल्याने संपूर्ण तालुक्यात हा एक आदर्श बेंदूर म्हणून पाहील जाते.

सूरज काका कदम यांच्या बैलाचे आज दुर्दैवी निधन झाल्याने बावधन गावावर शोककळा पसरली. सूरज काका आपल्या बैलांवर जीवापाड प्रेम करतात. त्यांच्या दावणीला ५ बैल आहेत. मोठा सोन्या, रामा, खंड्या, बलमा आणि बारका सोन्या..अशी ५ बैल आहेत. बगाड यात्राकाळात काका कदम यांच्या घरासमोर मोठी सजावट करून बैल बांधले जातात. सकाळी काका कदम यांनी आपल्या ५ बैलांना अंघोळ घालून आकर्षक पध्दतीने सजविण्यात आले. पारंपरिक वाद्यांसह बैलांची मिरवणूक काढण्यात आली. भैरवनाथ मंदिरातील मिरवणूक पूर्ण झाल्यानंतर घरी जाताना बारक्या सोन्याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने मृत्यू झाला. यामुळे काका कदम यांच्या कुटुंब, संपूर्ण खिलार प्रेमी, आणि बावधन गावावर शोककळा पसरली.

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Web Title: Firecracker free bendur at bavdhan a grand procession of thousands of bullocks from a traditional wada

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:59 PM

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