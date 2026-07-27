Income Tax Return: ३१ जुलैची वाट पाहू नका! ४ कोटी लोकांनी ITR केले दाखल, आयकर विभागाकडून करदात्यांसाठी सूचना जारी

अलीकडेच, १६७ व्या ‘प्राप्तिकर दिना’निमित्त केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विक्रमी संख्येने दाखल झालेल्या ITR बद्दल आणि प्राप्तिकर विभागाच्या सुधारित कार्यपद्धतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी नमूद केले की, ‘प्राप्तिकर कायदा, २०२५’ च्या अंमलबजावणीनंतर विभागाची भूमिका केवळ कर संकलनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; तर आता करदात्यांना उत्तम सेवा देणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ सुनिश्चित करणे ही देखील विभागाची उद्दिष्टे बनली आहेत. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर विभागाला कर परतावा प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचे आवाहनही केले. वेळेवर मिळणाऱ्या परताव्यामुळे करदात्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कर प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास दृढ होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
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अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की, चालू ITR फाइलिंग हंगामात प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फाइलिंग पोर्टलनेही एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. संगणकीय क्षमता आणि बँडविड्थमध्ये सुधारणा केल्यानंतर, या पोर्टलने एका दिवसात १ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांच्या व्यवहारांना यशस्वीरित्या हाताळले. सर्वाधिक वर्दळीच्या दिवशी ही संख्या सुमारे १.६ कोटी व्यवहारांपर्यंत पोहोचली होती. यावरून हे दिसून येते की, मोठ्या संख्येने करदाते आता ऑनलाइन माध्यमांतून सहजपणे त्यांचे ITR दाखल करत आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, २१ जुलैपर्यंत ३.२ कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे (ITRs) दाखल करण्यात आली होती. यापैकी ९४ टक्के विवरणपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे, तर सुमारे ६० टक्के विवरणपत्रांवर प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, प्राप्तिकर विभाग पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने विवरणपत्रांवर प्रक्रिया करत आहे. तक्रार निवारणाच्या बाबतीतही प्राप्तिकर विभागाने लक्षणीय सुधारणा दर्शविली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, CPGRAMS पोर्टलद्वारे प्राप्त झालेल्या सुमारे ७८,००० तक्रारींपैकी ९४ टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तक्रार निवारणासाठी लागणारा सरासरी कालावधी ५७ दिवसांवरून २८ दिवसांवर आला आहे; विशेष म्हणजे, सुमारे दोन-तृतीयंश तक्रारींचे निवारण तीन आठवड्यांच्या आत करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, ‘ई-निवारण’ (e-Nivaran) प्लॅटफॉर्मवर नोंदवलेल्या सुमारे ३.५ लाख तक्रारींपैकी ९५ टक्के तक्रारींचे निवारण झाले आहे. येथेही तक्रार निवारणाचा सरासरी कालावधी कमी होऊन ४२ दिवसांवर आला आहे.
आयकर विभागाने करदात्यांना पुन्हा एकदा सल्ला दिला आहे की, अंतिम मुदतीची वाट पाहण्याऐवजी त्यांनी लवकरात लवकर आपली विवरणपत्रे (ITRs) दाखल करावीत. वेळेवर विवरणपत्रे दाखल केल्याने केवळ तांत्रिक अडचणी टाळण्यास मदत होत नाही, तर जलद प्रक्रिया आणि कर परतावा लवकर मिळण्याची शक्यताही वाढते. ३१ जुलैची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, आगामी दिवसांत पोर्टलवरील रहदारी (ट्रॅफिक) वाढण्याची शक्यता आहे; त्यामुळे, लवकर विवरणपत्र दाखल करणे हाच उत्तम पर्याय मानला जातो.
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