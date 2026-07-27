China Rain :चीनच्या युनेस्को वारसा स्थळी पर्यटकांची सुखरूप सुटका

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स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे २७ जुलैपासून जिउझाइगोऊ (Jiuzhaigou) पर्यटन क्षेत्रातील ‘रिझे व्हॅली’मधील ‘ॲरो बांबू लेक’चा (Arrow Bamboo Lake) वरचा भाग (तलावासह) आणि संपूर्ण ‘झेचावा व्हॅली’ (Zechawa Valley) पर्यटकांसाठी तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.
चीनच्या जलसंपदा मंत्रालयाने आणि हवामान विभागाने संयुक्तपणे रविवार रात्रीपासून सोमवारपर्यंत अचानक येणाऱ्या पुराबाबत (flash floods) ‘रेड वॉर्निंग’ जारी केली आहे. यामध्ये जिआंग्शी, हुनान, ग्वांगडोंग, सिचुआन, शान्शी, गान्सू आणि आग्नेय शिनजियांग या भागांमध्ये मोठा धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
चीनच्या डोंगराळ भागात, विशेषतः उन्हाळ्यातील पावसाळ्याच्या मुख्य काळात आणि जिथे नद्यांच्या तीव्र उताराच्या दऱ्या एकमेकांना मिळतात, तिथे दरडी कोसळणे आणि जमिनीची धूप होणे या सामान्य घटना आहेत. या महिन्यात चीनमध्ये दरडी कोसळण्याच्या किमान चार जीवघेण्या घटना घडल्या आहेत.
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नैऋत्येकडील चोंगकिंग शहरात मुसळधार पावसानंतर दरड कोसळल्याने ११ जणांचा मृत्यू झाला, तर ५० जण अजूनही बेपत्ता आहेत. वायव्येकडील गान्सू प्रांतातील ‘तांचांग’ (Tanchang) या डोंगराळ भागात दरड कोसळल्याने किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला; तसेच गान्सूच्याच ‘वेइयुआन’ (Weiyuan) काउंटीमधील एका निसर्गरम्य कॅम्पिंग स्थळावर अचानक आलेल्या पुरामुळे १० पर्यटकांचा मृत्यू झाला आणि २३ जण जखमी झाले. एका वेगळ्या दुर्घटनेत, उत्तर शान्शी प्रांतातील एका गावात ‘लोएस’ (loess) प्रकारची माती कोसळून घर गाडले गेल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला.
हे खराब हवामान अशा वेळी आले आहे जेव्हा चीनमध्ये पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा काळ — ज्याला ‘चिक्सिया बाशांग’ (Qixia Bashang) म्हणून ओळखले जाते — सुरू झाला आहे; हा काळ जुलैच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत असतो. हवामान तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, आगामी आठवड्यांमध्ये अतिवृष्टीची वारंवारता आणि तीव्रता वाढणार आहे. उत्तर चीनमधील बहुतांश भागात नेहमीपेक्षा २० ते ५० टक्के अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.