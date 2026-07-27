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China Rain :चीनच्या युनेस्को वारसा स्थळी पर्यटकांची सुखरूप सुटका

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:34 PM IST
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सारांश

मुसळधार पावसामुळे झालेल्या भूस्खलनानंतर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या जिउझैगोऊमधून सोमवारी अडकलेल्या पर्यटकांना चीनने बाहेर काढले, असे सरकारी वाहिनी सीसीटीव्हीने वृत्त दिले आहे. त्याचवेळी, 'नौल' चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी देशाच्या काही भागांसाठी अचानक येणाऱ्या पुराचा सर्वोच्च इशारा जारी केला आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • जिउझाइगोऊ (Jiuzhaigou)
  • ॲरो बांबू लेक (Arrow Bamboo Lake)
  • झेचावा व्हॅली  (Zechawa Valley)
या वर्षी देशाला धडकलेल्या सर्वात शक्तिशाली ‘नौल’ (Noul) या चक्रीवादळामुळे दक्षिण आणि मध्य भागांत सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडला आहे . नैऋत्य सिचुआन प्रांतातील जिउझैगोऊ हे निळ्या, हिरव्या आणि जांभळ्या रंगाचे तलाव, बर्फाच्छादित शिखरे, सरोवरे आणि बहुस्तरीय धबधबे असलेल्या आपल्या परीकथेतील निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. सीसीटीव्हीने (CCTV) दिलेल्या माहितीनुसार, काही प्रमुख पर्यटन स्थळे बंद करण्यात आली असून तिथे अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले जात आहे. ‘नौल’ (Noul) या वादळामुळे जे या वर्षी देशात धडकलेले सर्वात शक्तिशाली वादळ ठरले आहे – दक्षिण आणि मध्य भागांत सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडला. त्यानंतर चीनने अनेक प्रांतांमध्ये अचानक येणाऱ्या पुराबाबत (flash-floods) सर्वोच्च पातळीचा इशारा जारी केला असून, त्या पार्श्वभूमीवर ही पर्यटन स्थळे बंद करण्यात आली आहेत.

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स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे २७ जुलैपासून जिउझाइगोऊ (Jiuzhaigou) पर्यटन क्षेत्रातील ‘रिझे व्हॅली’मधील ‘ॲरो बांबू लेक’चा (Arrow Bamboo Lake) वरचा भाग (तलावासह) आणि संपूर्ण ‘झेचावा व्हॅली’ (Zechawa Valley) पर्यटकांसाठी तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे.

चीनच्या जलसंपदा मंत्रालयाने आणि हवामान विभागाने संयुक्तपणे रविवार रात्रीपासून सोमवारपर्यंत अचानक येणाऱ्या पुराबाबत (flash floods) ‘रेड वॉर्निंग’ जारी केली आहे. यामध्ये जिआंग्शी, हुनान, ग्वांगडोंग, सिचुआन, शान्शी, गान्सू आणि आग्नेय शिनजियांग या भागांमध्ये मोठा धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

चीनच्या डोंगराळ भागात, विशेषतः उन्हाळ्यातील पावसाळ्याच्या मुख्य काळात आणि जिथे नद्यांच्या तीव्र उताराच्या दऱ्या एकमेकांना मिळतात, तिथे दरडी कोसळणे आणि जमिनीची धूप होणे या सामान्य घटना आहेत. या महिन्यात चीनमध्ये दरडी कोसळण्याच्या किमान चार जीवघेण्या घटना घडल्या आहेत.

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नैऋत्येकडील चोंगकिंग शहरात मुसळधार पावसानंतर दरड कोसळल्याने ११ जणांचा मृत्यू झाला, तर ५० जण अजूनही बेपत्ता आहेत. वायव्येकडील गान्सू प्रांतातील ‘तांचांग’ (Tanchang) या डोंगराळ भागात दरड कोसळल्याने किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला; तसेच गान्सूच्याच ‘वेइयुआन’ (Weiyuan) काउंटीमधील एका निसर्गरम्य कॅम्पिंग स्थळावर अचानक आलेल्या पुरामुळे १० पर्यटकांचा मृत्यू झाला आणि २३ जण जखमी झाले. एका वेगळ्या दुर्घटनेत, उत्तर शान्शी प्रांतातील एका गावात ‘लोएस’ (loess) प्रकारची माती कोसळून घर गाडले गेल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला.

हे खराब हवामान अशा वेळी आले आहे जेव्हा चीनमध्ये पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा काळ — ज्याला ‘चिक्सिया बाशांग’ (Qixia Bashang) म्हणून ओळखले जाते — सुरू झाला आहे; हा काळ जुलैच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत असतो. हवामान तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, आगामी आठवड्यांमध्ये अतिवृष्टीची वारंवारता आणि तीव्रता वाढणार आहे. उत्तर चीनमधील बहुतांश भागात नेहमीपेक्षा २० ते ५० टक्के अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

Web Title: China rain tourists safely rescued from a unesco world heritage site in china

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:34 PM

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