समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर

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मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे सुमारे ३५५ वाजता नियंत्रण का ज्यात संभाजीनगर येथून समृद्धी महामार्गाकील चैनल क्रमांक ३३६.२०० (नागपुर कॉरिडॉर) येथे अपघात झाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर समृद्धी उपकेंद्राचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल एमएच-१४/ एलएक्स-१३२० क्रमांकाच्या ट्रक मागे प्रवास करत असताना महामार्गाचानामुळे शत्सची दुकला कसरी
अपघातानंतर दोन्ही वाहने महामार्गाच्या १२० किमी प्रतितास वेगाच्या लेनमध्ये असल्याने क्रेनच्या सहाय्याने वाहने हटविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ बेरिकेडिंग करून वाहतूक सुरक्षितपणे सुरू ठेवली. त्यामुळे काही काळ अडथळा निर्माण झाला असला तरी वाहतूक लवकरच सुरळीत करण्यात आली. या प्रकरणी अनओळखी ट्रकचालकाचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, पुढील तपास सिंदखेडराजा पोलिस करीत आहेत.
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