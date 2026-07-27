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समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर

Updated On: Jul 27, 2026 | 08:19 PM IST
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सारांश

Samruddhi Expressway Accident: बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर कॉरिडॉरमध्ये रविवारी पहाटे झालेल्या अपघातात एक जण गंभीर, तर चार जण किरकोळ जखमी झाले.

समृद्धीवर अपघात; सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक, ४ जण जखमी १ गंभीर
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विस्तार
  • समृद्धीवर अपघात
  • सिंदखेडराजा जवळ बस-ट्रकमध्ये धडक
  • ४ जण जखमी १ गंभीर
बुलढाणा: महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरमध्ये रविवारी पहाटे झालेल्या सा अपघातात एका व्यवत्तीला गंभीर दुखापत झाली असून, अन्य चारजण किरकोळ जखमी झाले, अनोळखी ट्रक चालकाने अचानक तेन बदलल्याने हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली अपघातानंतर समृद्धी महामार्ग उपकेंद्र सिंदखेडराजा येथील पोलिस, एमएसएफ जालान, १०८ रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे सुमारे ३५५ वाजता नियंत्रण का ज्यात संभाजीनगर येथून समृद्धी महामार्गाकील चैनल क्रमांक ३३६.२०० (नागपुर कॉरिडॉर) येथे अपघात झाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर समृद्धी उपकेंद्राचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल एमएच-१४/ एलएक्स-१३२० क्रमांकाच्या ट्रक मागे प्रवास करत असताना महामार्गाचानामुळे शत्सची दुकला कसरी

ट्रकचालकाचा शोध सुरू

अपघातानंतर दोन्ही वाहने महामार्गाच्या १२० किमी प्रतितास वेगाच्या लेनमध्ये असल्याने क्रेनच्या सहाय्याने वाहने हटविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ बेरिकेडिंग करून वाहतूक सुरक्षितपणे सुरू ठेवली. त्यामुळे काही काळ अडथळा निर्माण झाला असला तरी वाहतूक लवकरच सुरळीत करण्यात आली. या प्रकरणी अनओळखी ट्रकचालकाचा शोध घेण्याचे काम सुरू असून, पुढील तपास सिंदखेडराजा पोलिस करीत आहेत.

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Web Title: Samruddhi expressway accident buldhana bus truck collision

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Published On: Jul 27, 2026 | 08:19 PM

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