Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • A Tug Of War Is Underway Between The Bjp And The Shiv Sena Ubt In The Washim Municipal Council

वाशिम नगरपरिषदेत भाजप–उबाठामध्ये रस्सीखेच; विषय समिती निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष

वाशिम नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर उपाध्यक्ष व स्वीकृत सदस्य निवडीबाबतची उत्सुकता मंगळवारी संपली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वाशिम नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर उपाध्यक्ष तसेच स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेबाबतची उत्सुकता अखेर मंगळवारी (दि. १३) संपुष्टात आली. या निवड प्रक्रियेत अनपेक्षित घडामोड घडत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे राजू भांदूर्गे यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. या निकालानंतर भाजप आणि उबाठा गटात उपाध्यक्षपदाची निवड परस्पर संमतीने ठरवून केल्याच्या चर्चांना जोर आला आहे. अशातच आता नगरपालिकेतील स्थायी समिती तसेच विविध विषय समित्यांच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद; मंदिर सुरक्षा धोक्यात! अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिरातील प्रकार; भाविकांमधून रोष

वाशिम नगरपालिकेच्या ३२ सदस्यांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने १४ जागांवर विजय मिळवला आहे. याशिवाय भाजपच्या विचारसरणीशी जवळीक असलेला एक सदस्य अपक्ष म्हणून निवडून आला आहे. दुसरीकडे उबाठा गटाला १३ जागा मिळाल्या असून, मित्र पक्ष काँग्रेसचे २ आणि एमआयएमचेही २ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजप आणि महाविकास आघाडी (मविआ) यांचे संख्याबळ जवळपास समान झाले आहे.

या राजकीय समीकरणांमध्ये एमआयएमने तटस्थ भूमिका घेतल्यास समसमान मतांच्या स्थितीत अध्यक्षांचा निर्णायक मतदानाचा हक्क लागू होणार होता. त्यामुळे उपाध्यक्षपदावर भाजपचे पारडे जड राहील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपकडून उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारीच दाखल न केल्याने उबाठाचे राजू भांदूर्गे बिनविरोध निवडून आले. या निर्णयामुळे भाजप व उबाठा गटामध्ये काही तरी राजकीय तडजोड झाली असावी, अशा चर्चा शहरात रंगू लागल्या आहेत.

दरम्यान, स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीतही भाजपचे गणेश खंडाळकर आणि निलेश जीवनानी, तसेच उबाठा गटाच्या रेखा सुरेश मापारी यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे हेच पक्ष निवड प्रक्रियेत मात्र सौहार्दाने निर्णय घेत असल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे या निवडीमागे नेमकी कोणती राजकीय रणनीती होती, याबाबत वाशिमकरांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

आता नगरपालिकेतील स्थायी समितीसह आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण, पाणीपुरवठा आदी विषय समित्यांच्या निवडणुका लवकरच पार पडणार आहेत. विशेष म्हणजे उबाठा गटात सभापतीपदासाठी फारशी चढाओढ दिसून येत नसली, तरी भाजपमध्ये मात्र अनेक नवे-जुने चेहरे निवडून आल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये सभापतीपदासाठी अंतर्गत रस्सीखेच सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

या पार्श्वभूमीवर स्थायी व विषय समित्यांच्या सभापती व सदस्य निवडीत भाजप आणि उबाठा गट कोणता फॉर्म्युला वापरतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. इच्छुकांकडून पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची मनधरणी सुरू असून, आगामी काही दिवसांत नगरपरिषदेतील राजकारण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: A tug of war is underway between the bjp and the shiv sena ubt in the washim municipal council

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 06:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड
1

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन
2

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक
3

Washim News: कलागुणांना प्रदर्शित करण्याची संधी! प्रत्येक शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!
4

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM