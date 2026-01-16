Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Cm Devendra Fadnavis Statement About Municipal Elections Results Vicotry Bjp Mahayuti Bmc Maharashtra Politics

महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

महाराष्ट्राचा विश्वास हा पंतप्रधान मोदींवरच आहे हे आजच्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. ज्या मुद्द्यावर आपण निवडणूक लढलो त्याला जनतेने प्रतिसाद दिला. पुढेही आपला अजेंडा विकासाचाच असणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:06 PM
महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, "जिंकल्यावर उन्माद..."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्रात महायुतीचा मोठा विजय 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले कार्यकर्त्यांना संबोधन 
मुंबई महापालिकेत महायुतीचा महापौर बसण्याचा अंदाज

CM Devendra Fadnavis/Maharashtra Politics: आज राज्यात 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला आहे. जवळपास 29 पैकी 25 महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली आहे. मुंबई महापालिकेत देखील महायुतीची सत्ता येणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान राज्यात भाजप मोठा पक्ष ठरला आहे. तसेच महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो. आज महायुतीला आणि भाजपला महाविजय मिळाला आहे. 29 पैकी 25 महापालिकांमध्ये भाजप व महायुतीची सत्ता येते आहे. मुंबई महापालिकेत देखील निश्चित बहुमत महायुतीलाच मिळणार आहे. आपण या निवडणुकीत विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो. या विकासाच्या मुद्द्याला जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे.”

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्राचा विश्वास हा पंतप्रधान मोदींवरच आहे हे आजच्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. ज्या मुद्द्यावर आपण निवडणूक लढलो त्याला जनतेने प्रतिसाद दिला. पुढेही आपला अजेंडा विकासाचाच असणार आहे. आमचा कार्याचा आत्मा आहे, विचारांचा आत्मा आहे, हा हिंदुत्ववाद आहे. हिंदुत्ववादी आहोतच, याचा आम्हाला अभिमान आहे. आज याच्या माध्यमातून हिंदुत्व आणि विकास याला वेगळे करता येणार नाही. आम्ही संकुचित हिंदुत्ववादी नाही. एक व्यापक असे जनसमर्थन आपल्याला मिळालेले आहे.”

“आता आपली जबाबदारी वाढली आहे. जिंकल्यावर उन्माद नको हे कार्यकर्त्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. आपण सगळे निवडून आलो आहोत. मोदी आणि भाजपावरील विश्वासामुळे जिंकून आलो आहोत. याचे पालन कार्यकर्ते, नेते करतील. मी पुन्हा एकदा जनतेचे आभार मानतो. मी आमच्या मित्रपक्षांचे देखील आभार मानतो. महाराष्ट्रात महायुती मजबुतीने काम करेल हा विश्वास देतो. हा विजय कार्यकर्त्यांना समर्पित असा विजय आहे”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Web Title: Cm devendra fadnavis statement about municipal elections results vicotry bjp mahayuti bmc maharashtra politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…
1

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
2

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
3

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
4

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM