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  • Aditya Thackeray Slams Government Over Mumbai Rain Local Train Murder And Kem Hospital Issue

Aditya Thackeray: ‘महापौरांना मुंबईची नाही, तर…’, आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती प्रहार; ‘या’ मुद्द्यावरूनही घेरले

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:42 PM IST
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सारांश

Aditya Thackeray News: शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईच्या पायाभूत सुविधा, लोकल ट्रेनमधील गुन्हेगारी आणि केईएम रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती प्रहार (Photo Credit- X)

आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती प्रहार (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘महापौरांना मुंबईची नाही, तर…’
  • आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती प्रहार
  • ‘या’ मुद्द्यावरूनही घेरले
मुंबई: मुंबईत पावसामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावरून  उबाठा नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, इतर अनेक मुद्द्यांवरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. मुंबईचे नवीन महापौर शहराच्या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी बांगलादेश आणि ढाकासारख्या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुंबईतील पाणी साचण्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने सुरू केलेले प्रकल्प पुढे नेले जात असले, तरी अनेक महत्त्वाची कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. पावसाळ्यातील परिस्थितीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन केले जात नाही आणि लोकांचे हालही कमी होत नाहीत. दिल्ली दौरा आणि संसदेशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, आज संध्याकाळच्या बैठकीतून समोर येणाऱ्या नवीन माहितीवर ते नंतर चर्चा करतील.

रस्त्यांवरील गुन्हेगारीत वाढ; सरकारचे दुर्लक्ष

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या हत्येचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, अशा घटना वारंवार घडत आहेत. गृहमंत्री किंवा सरकार या गोष्टी गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसत नाही. रस्त्यांवरील गुन्हेगारी वाढत आहे आणि लोकांचे बळी जात आहेत; यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, लोकल ट्रेनमधील हत्याप्रकरणी रोशन सुवर्णा (वय ३०) या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या वडिलांची चौकशी केली, ज्यामुळे आरोपीचे ठिकाण शोधणे आणि त्याला अटक करणे शक्य झाले.

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रुग्णालयाचे नाव बदलून उपयोग नाही

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सरकार ‘केईएम’ (KEM) रुग्णालयाचे नाव बदलण्याच्या तयारीत आहे, परंतु त्यापेक्षा रुग्णालयाची स्थिती सुधारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. रुग्णालयाला आवश्यक संसाधने, पाठिंबा आणि सुविधा मिळत नाहीत. नाव बदलण्याऐवजी आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे, मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. नाव बदलल्याने सर्व समस्या सुटतील, असा सरकारचा समज असल्याचे दिसते.

समान नागरी कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करावा

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, समान नागरी कायद्याचा (Uniform Civil Code) मसुदा सर्वप्रथम सार्वजनिक केला पाहिजे. त्यानंतरच त्यातील गुण-दोष आणि तरतुदींवर चर्चा होऊ शकते. तसेच, विविध प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाया आणि धाडींबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच, माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आदित्य ठाकरे यांनी राम मंदिर आणि उज्जैनशी संबंधित कथित घोटाळ्यांवर भाष्य केले. त्यांनी नमूद केले की, लोकांनी अत्यंत श्रद्धा आणि भक्तीभावाने राम लल्ला मंदिरासाठी निधी दिला होता, तरीही त्या निधीचा गैरवापर केल्याचे आरोप भाजपवर होत आहेत. आता मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्येही कथित घोटाळ्याची प्रकरणे समोर आली असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Aditya thackeray slams government over mumbai rain local train murder and kem hospital issue

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:42 PM

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