Aditya Thackeray: ‘महापौरांना मुंबईची नाही, तर…’, आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघाती प्रहार; ‘या’ मुद्द्यावरूनही घेरले

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या हत्येचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, अशा घटना वारंवार घडत आहेत. गृहमंत्री किंवा सरकार या गोष्टी गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसत नाही. रस्त्यांवरील गुन्हेगारी वाढत आहे आणि लोकांचे बळी जात आहेत; यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, लोकल ट्रेनमधील हत्याप्रकरणी रोशन सुवर्णा (वय ३०) या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या वडिलांची चौकशी केली, ज्यामुळे आरोपीचे ठिकाण शोधणे आणि त्याला अटक करणे शक्य झाले.
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, “You must have seen that Mumbai was flooded today in the first rain. The BJP has done only one thing: the entire focus of the BJP Mayor was on Dhaka, Bangladesh, but he forgot Mumbai…” On the UCC, he says, “First,… pic.twitter.com/G14Gw9VEZT — ANI (@ANI) June 24, 2026
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आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सरकार ‘केईएम’ (KEM) रुग्णालयाचे नाव बदलण्याच्या तयारीत आहे, परंतु त्यापेक्षा रुग्णालयाची स्थिती सुधारणे अधिक महत्त्वाचे आहे. रुग्णालयाला आवश्यक संसाधने, पाठिंबा आणि सुविधा मिळत नाहीत. नाव बदलण्याऐवजी आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे, मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. नाव बदलल्याने सर्व समस्या सुटतील, असा सरकारचा समज असल्याचे दिसते.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, समान नागरी कायद्याचा (Uniform Civil Code) मसुदा सर्वप्रथम सार्वजनिक केला पाहिजे. त्यानंतरच त्यातील गुण-दोष आणि तरतुदींवर चर्चा होऊ शकते. तसेच, विविध प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाया आणि धाडींबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच, माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना आदित्य ठाकरे यांनी राम मंदिर आणि उज्जैनशी संबंधित कथित घोटाळ्यांवर भाष्य केले. त्यांनी नमूद केले की, लोकांनी अत्यंत श्रद्धा आणि भक्तीभावाने राम लल्ला मंदिरासाठी निधी दिला होता, तरीही त्या निधीचा गैरवापर केल्याचे आरोप भाजपवर होत आहेत. आता मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्येही कथित घोटाळ्याची प्रकरणे समोर आली असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
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