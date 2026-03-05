Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?

अहिल्यानगर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती, उपसभापतिपदासाठी १० मार्चला निवडणूक होणार आहे. स्थायी समितीच्या सभापतिपदी कोणत्या विखे समर्थकाला संधी मिळणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
या दोन्ही समित्यांच्या पदाधिकारी निवडीसाठी १० मार्चला विशेष सभा घेण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना पिठासन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. दरम्यान, या दोन्ही समित्यांचे वाटप कसे होणार, याकडे शहराचे लक्ष आहे. यातील स्थायी समिती सभापतीपद भाजपाकडे असल्याचे सांगण्यात येते.
तसेच महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे आणि उपसभापतीपद भाजपाकडे आहे. भाजपामध्ये स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी कोणाला संधी मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या पदासाठी निखील वारे आणि सुभाष लोंढे दोघेही इच्छूक आहेत. यातील लोंढे यांनी यापूर्वी हे पद उपभोगलेले आहे. विशेष म्हणजे दोघेही माजी खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे खंदे समर्थक मानले जातात. सभापतिपदासाठी कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णयही डॉ. विखे पाटीलच घेणार असल्याने त्यांच्या निर्णयाकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
वारे आणि लोंढे दोघेही भाजपामध्ये नवीन आहेत. त्यात लोंढे यांनी तर मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात प्रवेश केलेला आहे. या दोघांसाठी विखे हाच पक्ष आहे. त्यामुळे संधी देताना यांचाच प्रधान्याने विचार होईल, अशी चर्चा आहे. महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णय आमदार संग्राम जगताप घेतील.
तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती, उपसभापती निवडीसाठी ६ ते ९ मार्चपर्यंत अर्ज वितरण, ९ मार्चला दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारणे, सभा सुरू झाल्यानंतर छाननी, माघार आणि गरज पडली तर मतदान अशी प्रक्रिया होणार आहे.
स्थायी समिती सभापतिपदासाठी प्रथम, त्यानंतर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. सकाळी ११ वाजता यासाठी महापालिका स्थायी समितीच्या सभागृहात ही विशेष सभा होईल. स्थायी समिती सभापती निवडीनंतर महिला व बालकल्याण समिती सभापती व उपसभापती निवडीचे कामकाज होईल.
स्थायी समिती सभापतिपदासाठी ६ ते ९ मार्चपर्यंत (शनिवार-रविवार वगळून) सकाळी ११ ते २ वाजेपर्यंत नामनिर्देशपत्र वाटप होईल. ९ मार्चला दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नगरसचिव कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जातील. विशेष सभा सुरू झाल्यावर छाननी, माघार आणि गरज पडली तर मतदान होणार आहे.