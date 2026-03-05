Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PSI शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करा; आमदार Gopichand Padalkar यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पोलीस उपनिरीक्षक (Dept. PSI) शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक अडीच वर्षांपासून रखडल्याने उमेदवारांमध्ये संताप. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:08 PM
  • आमदार गोपीचंद पडळकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सांगली : पोलिस उपनिरीक्षक (विभागीय) स्पर्धा परीक्षा २०२३ अंतर्गत होणाऱ्या शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात आमदार पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आ.संग्राम जगताप आदी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, पोलिस उपनिरीक्षक (Dept. PSI) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२३ (जाहिरात क्र. ४७/२०२३) ही प्रक्रिया गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. पुढे डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन प्रक्रिया पुढे सरकली.

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मैदानी शारीरिक चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार होते. मात्र राज्यातील अतिवृष्टीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा चाचणीचे नियोजन करण्यात आले होते; परंतु प्रशासकीय कारणास्तव ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली.

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

दरम्यान नोव्हेंबर २०२५ पासून आजतागायत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) या संदर्भात कोणतीही नवी माहिती किंवा वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. जाहिरात प्रसिद्ध होऊन आता मार्च २०२६ उजाडला असून जवळपास तीन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम व नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अनेक उमेदवार पोलिस दलातील कर्तव्य पार पाडत असतानाच मागील १४ महिन्यांपासून शारीरिक चाचणीची तयारी करत आहेत. मात्र सातत्याने परीक्षा लांबणीवर पडत असल्याने उमेदवारांच्या वयोमर्यादा व शारीरिक क्षमतेसंदर्भातही प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पडळकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास तात्काळ निर्देश देऊन डीपीएसआय शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

महाराष्ट्रातील नागरिक लवकरच परतणार मायदेशी; गिरीश महाजनांकडे सरकारने सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

