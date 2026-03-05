Wankhede वर अक्षर पटेलचा ‘सुपरमॅन’ कॅच, बुमराहच्या जादुई चेंडूवर हॅरी क्रूकचा अविश्वसनीय झेल, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का

बुमराहने त्याच्या ट्रेडमार्क हुशारीचे प्रदर्शन करत एक हळू चेंडू टाकला ज्याने ब्रूकला पूर्णपणे फसवले. ब्रूकने जागा निर्माण करण्याचा आणि शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू कव्हरवरून हवेत उंच उडाला. असे वाटत होते की चेंडू सुरक्षित, मोकळ्या जागेत पडेल, परंतु अक्षर पटेलचे वेगळेच नियोजन होते. तो मागे धावला, चेंडूवर नजर ठेवली आणि शेवटी, एका अविश्वसनीय डायव्हने, चेंडू त्याने पकडला. या ‘सुपरमॅन’ कॅचने संपूर्ण स्टेडियम उत्साहाने भरले. ब्रूक फक्त ७ धावांवर (६ चेंडू) बाद झाला. या विकेटने इंग्लंडची कंबर मोडली. अक्षरच्या क्षेत्ररक्षणाने हे सिद्ध केले की मोठ्या सामन्यांमध्ये विजय केवळ बॅट आणि बॉलने ठरवला जात नाही, तर अशा जबरदस्त कॅचने ठरवला जातो.
संजूचे तुफानी अर्धशतक
त्याआधी, प्रथम फलंदाजी करताना भारताने संजू सॅमसनच्या धमाकेदार अर्धशतकाच्या जोरावर ७ बाद २५३ धावा केल्या, ज्या स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च नॉकआउट धावसंख्या होती. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मागील सामन्यात भारताच्या विजयाचा नायक असलेल्या सॅमसनने १५ धावांवर असताना ४२ चेंडूत ८९ धावा केल्या, ज्यामध्ये सात षटकार आणि आठ चौकारांचा समावेश होता. त्याने दुसऱ्या विकेटसाठी इशान किशन (३९) सोबत ४५ चेंडूत ९७ धावा आणि तिसऱ्या विकेटसाठी शिवम दुबे (४३ धावा, २५ चेंडू, चार षटकार, एक चौकार) सोबत २२ चेंडूत ४३ धावा केल्या.
भारताचा खेळ
हार्दिक पंड्या (१२ चेंडूत २७, तीन चौकार, दोन षटकार) आणि तिलक वर्मा (७ चेंडूत २१, तीन षटकार) यांनी शेवटी आक्रमक फलंदाजी करत भारताला २५० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. भारताच्या डावात १९ षटकार होते, जे संघाचे सर्वोत्तम प्रदर्शन होते. इंग्लंडकडून फिरकी गोलंदाज विल जॅक्स (४०/२) आणि आदिल रशीद (४१/२) यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर आणि सॅम करन यांनी अनुक्रमे ६१ आणि ५३ धावा दिल्या. आर्चरने एक विकेट घेतली, तर करनला एकही विकेट मिळाली नाही.
