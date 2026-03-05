Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Constant Stress At Home Adverse Effects On Children S Health Parents Should Pay Attention Parenting Tips

Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

अनेक पालक आपल्या मुलांसमोरच भांडतात अथवा अनेक गोष्टींचा ताण घरात आणतात. या सर्व गोष्टींचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होताना दिसून येतो. पालकांनी याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य पावलं उचला

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:49 PM
पालकांच्या ताणाचा मुलांवर होणारा परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

पालकांच्या ताणाचा मुलांवर होणारा परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • घरात सतत ताणाचा मुलांच्या आरोग्यावर काय होतो परिणाम
  • तज्ज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती 
  • पालकांनी कोणती काळजी घेणे गरजेचे 
आधुनिक जीवनशैलीबरोबरच वाढलेल्या अपेक्षा, व्यस्त वेळापत्रक आणि काम- वैयक्तिक आयुष्यातील समतोल न साधाचा येणे यामुळे पालकत्वाचा ताण वाढत आहे. यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या लेखाच्या माध्यमातून तज्ज्ञांनी पालकांमधील ताण कमी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहे.

पूर्वीच्या तुलनेत सध्या पालकत्व अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. कामाचा वाढता ताण, अभ्यासाच्या अपेक्षा, वाढता स्क्रीन टाइम आणि वाढत्या स्पर्धा यामुळे बरेच पालक सततच्या तणावाखाली वावरताना दिसून येतात. ते अनेकदा हा तणाव मुलांसमोर लपवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, मुलं घरी असलेला हा भावनिक ताण सहजपणे जाणवतात. कालांतराने, सतत पालकत्वाचा ताण मुलाच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्य आणि एकूण विकासावरदेखील परिणाम करू शकतो. ही वास्तविकता  आहे ज्याबद्दल पालकांनी नेहमीच संवेदनशील असणे आणि त्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे. डॉ. अभिमन्यू सेनगुप्ता, वरिष्ठ बालरोग तज्ज्ञ, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन, पुणे यांनी महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत. 

पालकत्वाचा ताण तुमच्या मुलाच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करतो?

हे सर्वज्ञात सत्य आहे की मुलं शांत आणि सुरक्षित वातावरणात वाढतात. जेव्हा पालक तणावाखाली वावरतात तेव्हा त्यामुळे घरात चिंता,दबाव आणि नैराश्याचे वातावरण निर्माण होते. अशा वातावरणात, मुलं असुरक्षित, दबावाखाली राहु लागतात. पालक रागावून, निराश होऊन, ओरडून किंवा मुलाला शारीरिक हिंसाचाराला बळी पाडून त्यांचा ताण व्यक्त करू शकतात. 

Shivjayanti 2026: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 5 अनमोल विचार, आयुष्यात घडवतील मोठा बदल; मुलांना शिकवण द्यायलाच हवी

नक्की काय घडते?

हा ताण वारंवार डोकेदुखी, पोटदुखी, झोप न लागणे किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे या स्वरूपात दिसून येतो, ज्यामुळे मुलं वारंवार आजारी पडतात. ते चिडचिडे, आक्रमक किंवा एकाकी होतात. अशी मूलं अनेकदा त्यांच्या पालकांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधण्यास घाबरतात, जर त्यांनी त्यांच्याशी काहीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला तर पालकांना राग येईल, ते ओरडतील, रागवतील अशी भीती या मुलांमध्ये दिसून येते. 

काहींना शाळेत लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते किंवा अपयशाची भीती वाटू शकते. लहान मुलांमध्ये ताणतणाव हा अंथरुण ओले करणे किंवा अंगठा चोखणे अशा प्रकारातून दिसून येतो. व्यस्त जीवनशैलीमुळे कुटुंबातील दर्जेदार वेळेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे कुटुंबात भावनिक दुरावा निर्माण होतो. अनियमित दिनचर्या, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि वाढत्या स्क्रीन टाइममुळे मुलाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

खालील टिप्सचा अवलंब करा 

  • पालकांनी स्वतःच्या ताणतणावाला तोंड देण्यासाठी त्यावर अचूक मार्ग शोधणे गरजेचे आहे
  • दिर्घ श्वास घेणे, योगासने करणे आणि ध्यान करणे, थोड्या थोड्या अंतराने विश्रांती घेणे किंवा बागकाम करणे, स्वतःची काळजी घेणे किंवा वाचन करणे यासारख्या विश्रांतीच्या तंत्रांचा शोध घ्यावा
  • मुलांनी दैनंदिन वेळापत्रक जसे की गृहपाठ, खेळणे आणि झोपेच्या आणि जेवणाच्या वेळा पाळल्या पाहिजेत. योग्य दिनचर्येमुळे मुलांना चिंता किंवा ताणतणावाऐवजी सुरक्षित वाटते
  • खुल्या आणि प्रामाणिक संवादाला प्रोत्साहन द्या, ज्यामुळे मुलांना निर्णयाची भीती न बाळगता त्यांच्या भावना व्यक्त करता येतील 
  • पालकांनी मुलांमध्ये स्क्रीन टाइम मर्यादित करावा आणि त्यांना बाहेर खेळण्यास, पुरेशी झोप घेण्यास आणि पौष्टिक आहार घेण्यास प्रोत्साहित करावे
  • पालक आणि मुलांमधील भावनिक संबंध हा त्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी अतशय गरजेचा आहे; मुलांना अत्यंत आवश्यक असे लक्ष, प्रेम आणि आश्वासन दिल्यास त्यांना सुरक्षित वाटते आणि मानसिक आरोग्य चांगले राहते
  • पालकांनी आपल्या मुलांसोबत मौल्यवान वेळ घालवणे, त्यांच्या चिंता समजून घेणे आणि बालपणातील चढ-उतारांना सहजतेने पार करण्यास मदत करणे सुनिश्चित करावे ज्यासाठी ते तयार नसतात
  • तुमच्या मुलांना त्यांच्या क्षमता ओळखण्यास आणि त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करण्यासाठी घरात योग्य वातावरण तयार करणे गरजेचे आहे
Parenting Tips: 3 गोष्टीसाठी मुलांना कधीच ओरडू नये, लर्निंग स्किलवर होतो परिणाम; पालकांनी व्हा सावध

Web Title: Constant stress at home adverse effects on children s health parents should pay attention parenting tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 09:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Obesity Issue: जास्त वजन आहे? नियमित आरोग्य तपासणी का गरजेची, शरीर आतून पोखरतंय; गंभीर परिणाम
1

Obesity Issue: जास्त वजन आहे? नियमित आरोग्य तपासणी का गरजेची, शरीर आतून पोखरतंय; गंभीर परिणाम

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!
2

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम
3

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे
4

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

Mar 05, 2026 | 09:49 PM
“प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळावे हा पंतप्रधान मोदींचा…”; काय म्हणाले मंत्री जयकुमार गोरे?

“प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळावे हा पंतप्रधान मोदींचा…”; काय म्हणाले मंत्री जयकुमार गोरे?

Mar 05, 2026 | 09:43 PM
Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष

Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष

Mar 05, 2026 | 09:41 PM
Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा

Ahilyanagar News: पोलीस वसाहतीसाठी 25 कोटींची तरतूद, आमदार आशुतोष काळे यांची मोठी घोषणा

Mar 05, 2026 | 09:40 PM
Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

Navi Mumbai: कोपरखैरणेतील विद्या भवन सोसायटीत स्लॅब कोसळला; 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, 12 विद्यार्थी व शिक्षिकेची सुटका

Mar 05, 2026 | 09:25 PM
Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?

Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?

Mar 05, 2026 | 09:08 PM
PSI शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करा; आमदार Gopichand Padalkar यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

PSI शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक तात्काळ जाहीर करा; आमदार Gopichand Padalkar यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Mar 05, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM