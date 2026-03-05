Parenting Tips: घरात सतत तणाव! मुलांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, पालकांनी ‘या’ गोष्टीकडे वेळीच द्या लक्ष

पूर्वीच्या तुलनेत सध्या पालकत्व अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. कामाचा वाढता ताण, अभ्यासाच्या अपेक्षा, वाढता स्क्रीन टाइम आणि वाढत्या स्पर्धा यामुळे बरेच पालक सततच्या तणावाखाली वावरताना दिसून येतात. ते अनेकदा हा तणाव मुलांसमोर लपवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, मुलं घरी असलेला हा भावनिक ताण सहजपणे जाणवतात. कालांतराने, सतत पालकत्वाचा ताण मुलाच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्य आणि एकूण विकासावरदेखील परिणाम करू शकतो. ही वास्तविकता आहे ज्याबद्दल पालकांनी नेहमीच संवेदनशील असणे आणि त्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे. डॉ. अभिमन्यू सेनगुप्ता, वरिष्ठ बालरोग तज्ज्ञ, अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन, पुणे यांनी महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत.
पालकत्वाचा ताण तुमच्या मुलाच्या आरोग्यावर कसा परिणाम करतो?
हे सर्वज्ञात सत्य आहे की मुलं शांत आणि सुरक्षित वातावरणात वाढतात. जेव्हा पालक तणावाखाली वावरतात तेव्हा त्यामुळे घरात चिंता,दबाव आणि नैराश्याचे वातावरण निर्माण होते. अशा वातावरणात, मुलं असुरक्षित, दबावाखाली राहु लागतात. पालक रागावून, निराश होऊन, ओरडून किंवा मुलाला शारीरिक हिंसाचाराला बळी पाडून त्यांचा ताण व्यक्त करू शकतात.
नक्की काय घडते?
हा ताण वारंवार डोकेदुखी, पोटदुखी, झोप न लागणे किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे या स्वरूपात दिसून येतो, ज्यामुळे मुलं वारंवार आजारी पडतात. ते चिडचिडे, आक्रमक किंवा एकाकी होतात. अशी मूलं अनेकदा त्यांच्या पालकांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधण्यास घाबरतात, जर त्यांनी त्यांच्याशी काहीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला तर पालकांना राग येईल, ते ओरडतील, रागवतील अशी भीती या मुलांमध्ये दिसून येते.
काहींना शाळेत लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते किंवा अपयशाची भीती वाटू शकते. लहान मुलांमध्ये ताणतणाव हा अंथरुण ओले करणे किंवा अंगठा चोखणे अशा प्रकारातून दिसून येतो. व्यस्त जीवनशैलीमुळे कुटुंबातील दर्जेदार वेळेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे कुटुंबात भावनिक दुरावा निर्माण होतो. अनियमित दिनचर्या, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि वाढत्या स्क्रीन टाइममुळे मुलाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
खालील टिप्सचा अवलंब करा