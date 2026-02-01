Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pavitra Puniaवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, वैयक्तिक कारणांमुळे लग्नाची तारीख पुढे ढकलली

पवित्रा पुनियाचे कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे आल्यामुळे तिचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले असून नवीन तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

Updated On: Feb 01, 2026 | 06:34 PM
प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री पवित्रा पुनिया पुढील महिन्यात लग्न करणार होती, परंतु आता तिचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. “ये है मोहब्बतें” फेम अभिनेत्री पवित्रा पुनियावर दुःखाची लाट आली आहे, ज्यामुळे तिला तिचे लग्न पुढे ढकलावे लागले आहे. गेल्या वर्षी, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर करून अमेरिकेतील एका व्यावसायिकाशी तिची साखरपुडा झाल्याची घोषणा केली होती आणि हे जोडपे लवकरच लग्न करणार असल्याचे सांगितले होते. पवित्राने लग्नानंतर ती अमेरिकेत स्थायिक होईल असे संकेत दिले होते. कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे आता अभिनेत्रीचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे.

एचवाय सिटीमधील एका वृत्तानुसार, लग्नाची तयारी जोरात सुरू होती. त्यांच्या मोठ्या दिवसासाठी सर्व काही तयार होते, परंतु अभिनेत्रीने शेवटच्या क्षणी हा निर्णय घेतला. जवळच्या कुटुंबातील सदस्याच्या निधनानंतर, त्यांनी सर्वांनी हा उत्सव पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लग्न रद्द करण्यात आलेले नाही, तर तारीख काही महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

एका सूत्राने पोर्टलला सांगितले की, “पवित्रा आता मार्चमध्ये लग्न करणार नाही. वैयक्तिक नुकसानीमुळे कुटुंबाने लग्न काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलले आहे. तयारी जोरात सुरू होती, पण आता कुटुंबाला सर्वकाही जुळवून घ्यावे लागेल.”

”जुल्मी सारीपाटावर स्वत:ला उभं करावं लागलं..”, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसाठी किरण मानेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले…
लग्न पुढे ढकलण्याबद्दल बोलताना, पवित्रा पुनिया म्हणाली की त्यांचे लग्न फक्त पुढे ढकलण्यात आले आहे. ती म्हणाली, “दुर्दैवाने, हो, माझे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये माझ्या आजीचे निधन झाले. तेव्हाच कुटुंबाने लग्न काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.”

बिग बॉसच्या माजी स्पर्धकाने सांगितले की नवीन तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. ती पुढे म्हणाली, “तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही, परंतु ऑगस्टपूर्वी काहीही होणार नाही, कारण आम्ही लग्न किमान सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलले आहे. हे सर्व अचानक घडले आणि आम्ही सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक

अमेरिकेतील व्यावसायिकाशी लग्न करण्यापूर्वी, अभिनेत्री एजाज खानला डेट करत होती. दोघे बराच काळ डेट करत होते. माजी जोडपे बिग बॉसच्या घरात भेटले. माध्यमांच्या वृत्तानुसार पवित्रा पुनिया आणि एजाज खानच्या नात्यात धर्म अडथळा येत होता. मात्र, माजी जोडप्याने यावर कधीही भाष्य केले नाही.

Published On: Feb 01, 2026 | 06:34 PM

