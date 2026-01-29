Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • The Producers Of Rang De Basanti Mourn The Death Of Ajit Pawar

अजित पवार यांच्या निधनावर ‘रंग दे बसंती’च्या निर्मात्यांचा शोक; चित्रपटाच्या २०व्या वर्धापनदिनाची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलली

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड ठरलेला रंग दे बसंती हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होण्याच्या २० वर्षांचा टप्पा पूर्ण करीत होता. या निमित्ताने चित्रपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड ठरलेला रंग दे बसंती हा चित्रपट लवकरच आपल्या प्रदर्शित होण्याच्या २० वर्षांचा टप्पा पूर्ण करत होता. या निमित्ताने चित्रपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, माजी लोकसभा खासदार अजित पवार यांच्या अचानक निधनामुळे देशभरात शोककळा पसरली असून, या पार्श्वभूमीवर रंग दे बसंतीच्या निर्मात्यांनी ही विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

दिग्दर्शक राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या रंग दे बसंती चित्रपटात आमिर खान, सिद्धार्थ सूर्यनारायण, सोहा अली खान, शरमन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी आणि ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. २००६ साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर सामाजिक आणि वैचारिक पातळीवरही मोठा प्रभाव टाकला होता.

देशभक्ती, तरुणाईचा असंतोष, व्यवस्थेविरोधातील प्रश्न आणि वैचारिक जागृती यांचा प्रभावी संगम रंग दे बसंतीमध्ये पाहायला मिळाला. या चित्रपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कथाकथनाची दिशा बदलली, असे म्हटले जाते. विशेषतः तरुण पिढीला विचार करायला भाग पाडणारा हा चित्रपट एक सामाजिक चळवळ ठरला होता. “स्लीपिंग सिटीझन”पासून “अवेयर सिटीझन”पर्यंतचा प्रवास दाखवणारी ही कथा आजही तितकीच सुसंगत वाटते.

दरम्यान, माजी लोकसभा खासदार अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण देश शोकमग्न आहे. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेल्या त्यांच्या निधनाने राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर रंग दे बसंतीच्या निर्मात्यांनी संवेदनशील भूमिका घेत, आनंदोत्सवाच्या कार्यक्रमाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे, “श्री. अजित पवार जी यांच्या अकाली निधनामुळे तसेच राज्यातील शोककाळ लक्षात घेता, ३० जानेवारी रोजी नियोजित असलेली रंग दे बसंतीची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलण्यात येत आहे. या दुःखद प्रसंगी आम्ही संपूर्ण देशासोबत शोक व्यक्त करीत असून, आमच्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करीत आहोत.”

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

या निर्णयाचे सोशल मीडियावर अनेकांनी स्वागत केले असून, निर्मात्यांच्या संवेदनशीलतेचे कौतुक केले जात आहे. दरम्यान, विशेष स्क्रीनिंगची नवी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे. एकीकडे रंग दे बसंतीसारख्या चित्रपटाचा ऐतिहासिक प्रवास आठवला जात असताना, दुसरीकडे देश एका महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या निधनाने शोकात आहे. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय सामाजिक जबाबदारीचे भान दर्शवणारा असल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: The producers of rang de basanti mourn the death of ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 08:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम
1

अजित पवारांसाठी पुणं थांबलं! ‘दादां’च्या जाण्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांना तात्पुरता विराम

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!
2

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Maharashtra Politics: राज्यात मोठ्या हालचाली; ZP इलेक्शनबाबत ‘हा’ मोठा निर्णय
3

Maharashtra Politics: राज्यात मोठ्या हालचाली; ZP इलेक्शनबाबत ‘हा’ मोठा निर्णय

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त
4

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजित पवार यांच्या निधनावर ‘रंग दे बसंती’च्या निर्मात्यांचा शोक; चित्रपटाच्या २०व्या वर्धापनदिनाची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलली

अजित पवार यांच्या निधनावर ‘रंग दे बसंती’च्या निर्मात्यांचा शोक; चित्रपटाच्या २०व्या वर्धापनदिनाची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलली

Jan 29, 2026 | 08:49 PM
IND VS PAK, T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी श्रीलंकेने आखला बिग-प्लॅन! हाय-अलर्ट सुरक्षेचा अभेद्य किल्ला सज्ज 

IND VS PAK, T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी श्रीलंकेने आखला बिग-प्लॅन! हाय-अलर्ट सुरक्षेचा अभेद्य किल्ला सज्ज 

Jan 29, 2026 | 08:41 PM
Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा

Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा

Jan 29, 2026 | 08:30 PM
Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Karjat News : जिल्हा परिषद निवडणूकीत मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागतेय याचं दुख ; निवडणूक प्रमुख किरण ठाकरे यांचं वक्तव्य

Jan 29, 2026 | 08:29 PM
TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

TVF : देशातील दर्जेदार Content प्लॅटफॉर्म! भक्कम कलाकार घडवण्यात मोठे योगदान

Jan 29, 2026 | 08:27 PM
Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Indian Railways News: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी २० वर्षांची ‘ही’ खास परंपरा बंद; काय आहे कारण?

Jan 29, 2026 | 08:16 PM
Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Obesity Alert : जगभरात 1 अब्ज लोक लठ्ठपणाचे शिकार, भारतातही हा आजार बनत आहे सायलंट किलर; जाणून घ्या उपाय

Jan 29, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM