अजित पवार यांच्या निधनावर ‘रंग दे बसंती’च्या निर्मात्यांचा शोक; चित्रपटाच्या २०व्या वर्धापनदिनाची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलली

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड ठरलेला रंग दे बसंती हा चित्रपट लवकरच आपल्या प्रदर्शित होण्याच्या २० वर्षांचा टप्पा पूर्ण करत होता. या निमित्ताने चित्रपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, माजी लोकसभा खासदार अजित पवार यांच्या अचानक निधनामुळे देशभरात शोककळा पसरली असून, या पार्श्वभूमीवर रंग दे बसंतीच्या निर्मात्यांनी ही विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिग्दर्शक राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या रंग दे बसंती चित्रपटात आमिर खान, सिद्धार्थ सूर्यनारायण, सोहा अली खान, शरमन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी आणि ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. २००६ साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर सामाजिक आणि वैचारिक पातळीवरही मोठा प्रभाव टाकला होता.
देशभक्ती, तरुणाईचा असंतोष, व्यवस्थेविरोधातील प्रश्न आणि वैचारिक जागृती यांचा प्रभावी संगम रंग दे बसंतीमध्ये पाहायला मिळाला. या चित्रपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कथाकथनाची दिशा बदलली, असे म्हटले जाते. विशेषतः तरुण पिढीला विचार करायला भाग पाडणारा हा चित्रपट एक सामाजिक चळवळ ठरला होता. “स्लीपिंग सिटीझन”पासून “अवेयर सिटीझन”पर्यंतचा प्रवास दाखवणारी ही कथा आजही तितकीच सुसंगत वाटते.
दरम्यान, माजी लोकसभा खासदार अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण देश शोकमग्न आहे. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असलेल्या त्यांच्या निधनाने राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर रंग दे बसंतीच्या निर्मात्यांनी संवेदनशील भूमिका घेत, आनंदोत्सवाच्या कार्यक्रमाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे, “श्री. अजित पवार जी यांच्या अकाली निधनामुळे तसेच राज्यातील शोककाळ लक्षात घेता, ३० जानेवारी रोजी नियोजित असलेली रंग दे बसंतीची विशेष स्क्रीनिंग पुढे ढकलण्यात येत आहे. या दुःखद प्रसंगी आम्ही संपूर्ण देशासोबत शोक व्यक्त करीत असून, आमच्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करीत आहोत.”
या निर्णयाचे सोशल मीडियावर अनेकांनी स्वागत केले असून, निर्मात्यांच्या संवेदनशीलतेचे कौतुक केले जात आहे. दरम्यान, विशेष स्क्रीनिंगची नवी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे. एकीकडे रंग दे बसंतीसारख्या चित्रपटाचा ऐतिहासिक प्रवास आठवला जात असताना, दुसरीकडे देश एका महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या निधनाने शोकात आहे. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय सामाजिक जबाबदारीचे भान दर्शवणारा असल्याचे मानले जात आहे.