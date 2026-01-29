Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar Plane Crash : ‘अजितदादांच्या अपघाती निधनाची चौकशी व्हावी’, अजित पवारांच्या निधनाने कार्यकर्ते शोकाकुल

महाराष्ट्राच्या राजकारणात धाडसी निर्णय, कणखर नेतृत्व आणि विकासाची स्पष्ट दिशा देणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन. या धक्कादायक घटनेने सुन्न झालो आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 05:54 PM
'अजितदादांच्या अपघाती निधनाची चौकशी व्हावी', अजित पवारांच्या निधनाने कार्यकर्ते शोकाकुल

'अजितदादांच्या अपघाती निधनाची चौकशी व्हावी', अजित पवारांच्या निधनाने कार्यकर्ते शोकाकुल

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे राज्याच्या राजकीय पटलावरून अचानक नाहीसे होणे ही सर्वांसाठीच अतिशय धक्कादायक बातमी आहे, असे स्पष्ट करत या अपघाताची चौकशी व्हावी. लोकांच्या मनातील शंकानिरसन व्हावे. अशी मागणी काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव डॉ. स्मिता शहापुरकर यांनी केली आहे.

शहापुरकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, गेल्या दहा वर्षांत ते विविध कारणांनी महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. त्यांची प्रशासनावरील पकड आणि कामकाजाची उत्तम समज नावाजली गेली. त्यांच्या कामाचा उरक आणि ऊर्जा दांडगी होती. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांची वादग्रस्त विधाने आणि वादग्रस्त राजकीय खेळ्या यांनी त्यांचे कर्तृत्व आणि कारकिर्द झाकोळली गेली. पवार कुटुंबातले ते महत्वाचे आधारस्तंभ होते. त्यांचा असा दुर्दैवी अंत झाला, हे दुःखद आहे. राजकीय नेत्यांचा अपघाती मृत्यू हा लोकांच्या मनात कायम संशय निर्माण करतो. अजितदादा पवार यांच्या या अपघाती निधनाची चौकशी होऊन लोकांच्या शंकांचे निराकरण व्हायला हवे. पवार कुटुंबियांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. असे त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

Ajit Pawar Death: अजित पवारांचा मृत्यू झाला तो बारामतीचा विमानतळ कसा आहे? कोणाकडे आहे व्यवस्थापनाची जबाबदारी

अजित दादांचे योगदान कायम स्मरणात राहील – खासदार ओम राजे

माझे आत्तेमामा, महाराष्ट्राच्या राजकारणात धाडसी निर्णय, कणखर नेतृत्व आणि विकासाची स्पष्ट दिशा देणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन. या धक्कादायक घटनेने सुन्न झालो आहे. या शब्दात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर भावना व्यक्त केल्या आहेत. सहकार, जलसंपदा, वित्त आणि प्रशासन या प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी उभे राहिलेले जलसिंचन प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी घेतलेली ठाम भूमिका, अर्थसंकल्प मांडताना दाखवलेली आर्थिक शिस्त आणि निर्णयक्षमतेचा वेग हे सगळे महाराष्ट्राने जवळून अनुभवले आहे.

“काम बोला” ही त्यांची भूमिका केवळ घोषणा नव्हे, तर कृतीतून दाखवलेली कार्यसंस्कृती आहे. टीका, संघर्ष आणि राजकीय वादळांमध्येही त्यांनी कधी कामाची दिशा बदलू दिली नाही. राज्याच्या विकासासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागले, तरी मागे न हटता त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली.

सामान्य कार्यकर्त्यापासून ते प्रशासनातील अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाकडून काम करून घेण्याची त्यांची शैली, वेळेचे काटेकोर नियोजन आणि स्पष्ट शब्दांत बोलण्याची सवय हीच त्यांची खरी ओळख. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक स्पष्ट, प्रभावी आणि अनुभवसंपन्न नेतृत्व म्हणून अजित पवारांचे योगदान कायम स्मरणात राहील. असे त्यांनी आपल्या शोकसंदेशात नमूद केले आहे.

Ajit Pawar Death : अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री कोण होणार? या नावांची होतेय चर्चा

Web Title: Ajit pawar dies in plane crash dada was our pillar of support dot dot dot the workers are grief stricken

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!
1

कोण आहेत Sunetra Pawar? अजितदादांच्या निधनानंतर आता राज्याच्या ‘उपमुख्यमंत्री’ पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा!

अजित पवारांच्या सुरक्षारक्षकाला दुसऱ्या दिवशीही अश्रू अनावर; इम्तियाज मोमीन घटनास्थळी ढसा ढसा रडले
2

अजित पवारांच्या सुरक्षारक्षकाला दुसऱ्या दिवशीही अश्रू अनावर; इम्तियाज मोमीन घटनास्थळी ढसा ढसा रडले

Ajit Pawar Death: अजित पवारांचा मृत्यू झाला तो बारामतीचा विमानतळ कसा आहे? कोणाकडे आहे व्यवस्थापनाची जबाबदारी
3

Ajit Pawar Death: अजित पवारांचा मृत्यू झाला तो बारामतीचा विमानतळ कसा आहे? कोणाकडे आहे व्यवस्थापनाची जबाबदारी

Ajit Pawar Death : अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री कोण होणार? या नावांची होतेय चर्चा
4

Ajit Pawar Death : अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री कोण होणार? या नावांची होतेय चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Amrit Bharat Express: अहमदाबाद-मुंबई १३० किमी प्रतितास वेगाने अमृत भारत एक्सप्रेसची चाचणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

Jan 29, 2026 | 06:53 PM
सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

सौंदर्यावरून उडेल तरुणांचा विश्वास! Viral Video पाहून तुम्ही ही म्हणाल “नक्की काय चालूये हे…?”

Jan 29, 2026 | 06:43 PM
IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी? 

IND vs NZ : शिवम दुबे की हार्दिक पंड्या? टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खरा ‘धुरंधर’ कोण? काय सांगते आकडेवारी? 

Jan 29, 2026 | 06:41 PM
2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा

2025 च्या वार्षिक विक्रीत 36 टक्क्यांची वाढ आणि आता 50000 वाहनांचे उत्पादन पूर्ण! ‘या’ कारचा सगळीकडे जलवा

Jan 29, 2026 | 06:39 PM
एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घुसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शाब्दिक हुज्जत, श्रीरंग बरगे यांची चौकशीची मागणी

एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयात घुसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शाब्दिक हुज्जत, श्रीरंग बरगे यांची चौकशीची मागणी

Jan 29, 2026 | 06:23 PM
यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या

यंदाच्या Budget 2026 मध्ये Automobile Sector साठी काय असेल खास? वाहन उत्पादकांची मागणी काय? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 06:10 PM
Kia ने घातला मार्केटमध्ये धुमाकूळ! पुन्हा लाँच केला ‘हा’ जबरदस्त प्रोग्राम; सुरक्षित व स्‍मार्ट….

Kia ने घातला मार्केटमध्ये धुमाकूळ! पुन्हा लाँच केला ‘हा’ जबरदस्त प्रोग्राम; सुरक्षित व स्‍मार्ट….

Jan 29, 2026 | 06:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM