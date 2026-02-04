Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ajit Pawars Last Phone Call Before The Plane Crash We Will Take All Castes And Religions Forward Ajit Pawars Last Conversation

Ajit Pawar’s Last Phone Call Before Plane Crash: ‘आपण सर्व जाती-धर्मांना पुढे घेऊन जाऊ’; अजित पवारांचे शेवटचे संभाषण

श्रीजीत पवार हे अजित पवारांचे चुलत पुतणे आहेत. मला काही अडचण आल्यानंतर मी त्यांना मेसेज करतो. वेळ मिळाल्यावर ते लगेच फोन करतात. जिल्हा परिषदेच्या तिकिट वाटपावरून माझा गैरसमज झाला होता.

Updated On: Feb 04, 2026 | 10:20 AM
Ajit Pawar’s Last Phone Call Before Plane Crash: ‘आपण सर्व जाती-धर्मांना पुढे घेऊन जाऊ’; अजित पवारांचे शेवटचे संभाषण

Ajit Pawar's Last Phone Call Before Plane Crash: 'आपण सर्व जाती-धर्मांना पुढे घेऊन जाऊ'; अजित पवारांचे शेवटचे संभाषण

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन
  • अजित पवार यांचा शेवटचा फोन कॉल
  • अपघाताच्या १० मिनिटांपूर्वी श्रीजीत पवार यांना फोन करून समजूत काढली
Ajit Pawar’s Last Phone Call Before Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मोठा धक्का होता. बारामती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते मुंबईहून बारामतीकडे येत होते. पण विमान लँडिंगच्या वेळी विमान अचानक कोसळले आणि याच अपघातात त्यांची प्राणज्योत मालवली. पण अजित पवार यांच्या अपघाताच्या शेवटच्या १० मिनिटांपूर्वी त्यांनी एका कार्यकर्त्यासोबत संवाद साधला होता. श्रीजीत पवार असे या कार्यकर्त्याच नाव आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जागावाटपावरून निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याचे समोर आले आहे. जागावाटपाबाबत तक्रार करणाऱ्या श्रीजीत पवार यांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी दादांनी थेट विमान लँडिंगच्या वेळी त्यांना फोन केला. श्रीजीत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत या फोनकॉलची माहिती देत दोघांमधील संवादाची ऑडिओ क्लिपच ऐकवली. कार्यकर्त्यांच्या भावनांची दखल घेत अजित पवारांनी तात्काळ संवाद साधल्याने राजकीय वर्तुळात या घटनेची मोठी चर्चा सुरू आहे.

‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

 

श्रीजीत पवारांनी नेमकं काय सांगितलं ?

अजित पवार यांचा विमान अपघात सकाळी ९.४५ वाजण्याच्या सुमारास झाला. त्यापूर्वी १० मिनिटे आधी श्रीजीत पवार यांनी त्यांना मेसेज केला होता. अपघात होण्यापूर्वी अजित पवारांनी त्यांचा गैरसमज दूर करत त्यांची समजूत काढली. सकाळी ८.३७च्या सुमारास अजित पवारांशी त्यांचं शेवटचं बोलणं झालं. ” आपण सर्व जाती धर्मांना पुढे घेऊन जाऊयात, असा त्यांचा शेवटचा संवाद होता.

श्रीजीत पवार हे अजित पवारांचे चुलत पुतणे आहेत. मला काही अडचण आल्यानंतर मी त्यांना मेसेज करतो. वेळ मिळाल्यावर ते लगेच फोन करतात. जिल्हा परिषदेच्या तिकिट वाटपावरून माझा गैरसमज झाला होता. त्यासाठी मी त्यांना मेसेज केला होता. त्यावर त्यांनी विमानाच्या लँडिंग वेळी फोन केला. आपण सर्वजाती धर्मांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं दादांनी सांगितलं.

सांगली महापालिका आयुक्तांचा प्रशासकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; वाहनचालकाची थेट हकालपट्टी, मुकादमावर दंडात्मक कारवाई

अजित पवार म्हणाले, तुम्हाला काहीही माहिती नसते, त्यामुळे तुम्ही काहीतरी बोलत असता, पण आपण सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन जातो बाळा. आपण सर्व एकत्र राहतो. सर्वांना न्याय देण्याचं काम करूयात. आपण माळी समजाला जिल्हा परिषदेची उमेदवारी दिली. ओबीसीचे आरक्षण होते, ते बाकीच्यांनी दिले नाही. पण आपण दिले. इतर पक्षाने दुसऱ्याला उमेदवारी दिली. पण आपण सर्वांना व्यवस्थित उमेदवारी दिली. ” असं श्रीजीत पवारांनी सांगितले.

 

Web Title: Ajit pawars last phone call before the plane crash we will take all castes and religions forward ajit pawars last conversation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Breaking News: विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात शरद पवारांची पार्थ आणि जय पवारांसोबत खलबतं
1

Breaking News: विद्या प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात शरद पवारांची पार्थ आणि जय पवारांसोबत खलबतं

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?
2

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको
3

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा उभारी! तीन दिवसांच्या शोककाळानंतर मावळ तालुक्यात उमेदवारांच्या भेटीगाठी
4

राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा उभारी! तीन दिवसांच्या शोककाळानंतर मावळ तालुक्यात उमेदवारांच्या भेटीगाठी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

Feb 04, 2026 | 10:47 AM
Health Care Tips: किडनी स्टोन असलेल्या व्यक्तींनी चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ! पोटात वाढतील असह्य वेदना

Health Care Tips: किडनी स्टोन असलेल्या व्यक्तींनी चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ! पोटात वाढतील असह्य वेदना

Feb 04, 2026 | 10:45 AM
गड आला पण सिंह गेला…! सुभेदार तानाजी मालुसरे यांना आले वीरमरण; जाणून घ्या 04 फेब्रुवारीचा इतिहास

गड आला पण सिंह गेला…! सुभेदार तानाजी मालुसरे यांना आले वीरमरण; जाणून घ्या 04 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 04, 2026 | 10:37 AM
IND vs SA, T20 World Cup 2026 : संजू की इशान? भारतीय संघासमोर सलामीसाठी पेच! सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार 

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : संजू की इशान? भारतीय संघासमोर सलामीसाठी पेच! सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार 

Feb 04, 2026 | 10:33 AM
FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता

FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता

Feb 04, 2026 | 10:26 AM
Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?

Feb 04, 2026 | 10:24 AM
शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

Feb 04, 2026 | 10:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM