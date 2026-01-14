Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Amravati »
  • Voting At 805 Polling Stations In Amravati 661 Candidates In The Fray Security Arrangements In The City Monitoring On Social Media

AMC Election 2026 : ८०५ मतदान केंद्रांवर मतदान, ६६१ उमेदवार रिंगणात; शहरात बंदोबस्त, सोशल मीडियावर नजर

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवार १५ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. या मतदानासाठी आता अवघे काही तास उरले आहे. निवडणूक शांततेत पार पडावी यासाठी प्रशासन व पोलिसांकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 05:47 PM
AMC Election 2026 : ८०५ मतदान केंद्रांवर मतदान, ६६१ उमेदवार रिंगणात; शहरात बंदोबस्त, सोशल मीडियावर नजर
Follow Us:
Follow Us:
  • ८०५ मतदान केंद्रांवर मतदान
  • ६६१ उमेदवार रिंगणात
  • शहरात बंदोबस्त, सोशल मीडियावर नजर
अमरावती : महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत गुरुवारी (दि. १५) मतदान, तर शुक्रवारी (दि. १६) मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी नवसारी रोडवरील डॉ. पंजाबराव देशमुख किडा कॉम्प्लेक्स येथे सात झोननुसार केली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वी बुधवारी (दि. १४) सात झोननुसार मतपेट्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील २२ वॉडीमध्ये २३१ इमारतींतील ८०५ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. ८७ नगरसेवकांच्या निवडणुकीसाठी ६६१ उमेदवार रिंगणात आहेत. निवडणूक शांततेत पार पडावी यासाठी प्रशासन व पोलिसांकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. सायबर पोलिस स्टेशनमार्फत सोशल मीडियावरील अफवा व हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यातून दोन विशेष पथके गोंधळखोरांवर कारवाईसाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

Munciple elections 2026 : एकाच वेळी चार उमेदवारांना कसे करावे मतदान? पूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर

विशेष पथके तैनातः निवडणुकीसाठी एफएसटी-८, व्हीएसटी-८ आणि एसएसटी-१० पथके कार्यरत राहतील. मतदान व मतमोजणीदरम्यान ३ पोलिस उपायुक्त, ७ सहाय्यक पोलिस आयुक्त, ३१ पोलिस निरीक्षक, ९१ सहाय्यक/उपनिरीक्षक १६५० पोलिस कर्मचारी ९०० होमगार्ड, एक एसआरपीएफ कंपनी, तीन आरसीपी व चार क्यूआरटी पथके तैनात असतील.

नियंत्रण कक्ष व स्ट्रायकिंग फोर्स

नियंत्रण कक्षात दोन पोलिस निरीक्षक व दोन उपनिरीक्षक नियुक्त असून संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही देखरेखीखाली राहणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पाच स्ट्रायकिंग फोर्स आणि अतिरिक्त ६९ पोलिस अधिकारी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

अवैध दारू आणि ड्रग्ज केले जप्त

आचार संहितेदरम्यान छाप्यात ५,५०,१७९ किमतीची १९९३ लिटर दारू, ४,५१,७६० किमतीचा २२.७६ किलो गांजा, १२२.७५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज व वाहनासह १२,४७,८८०, तसेच २९,४३.६२० किमतीचा बंदी घातलेला गुटखा जप्त करण्यात आला. छाप्यांत ४ पिस्तूल/देशी बनावटीची पिस्तूल, ४ जिवंत काडतुसे, २४ चाकू व ९ तलवारी जप्त करण्यात आल्या.

परवानाधारक बंदुका जमा

परिसरात परवानाधारकांकडे एकूण ३७२ बंदुका ( ३५८ परवाने) आहे. त्यापैकी २८९ बंदुका पोलिसांकडे जमा करण्यात आल्या आहेत. ७८ परवानाधारकांना सूट, तर एक परवाना रद्द करण्यात आला आहे. चार बंदुका जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

३७ सेक्टर पेट्रोलिंग

मतदानाच्या दिवशी शहरात ३७ सेक्टर पेट्रोलिंग पथके सतत गस्त घालतील. २२ विभागांमध्ये ४४ स्टेशन हाऊस ऑफिसर्स तैनात करण्यात आले आहेत. गुन्हे शाखेच्या नेतृत्वाखाली आठ विशेष पथके सक्रिय राहणार आहेत.

विविध ठिकाणी पोलिसांचा रूट मार्च

मतदारांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण करणे आणि असामाजिक घटकांमध्ये भिती पाडण्यासाठी फ्रेजरपुरा, बडनेरा, राजापेठ व कोतवाली पोलीस ठाणे हद्दीतील पोलिसांनी रूट मार्च केले. या रूट मार्चद्वारे पोलिसांनी स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकारच्या गडबडी, अफवा किंवा कायदा-व्यवस्था भंग करण्याच्या प्रयत्नांना कडक पद्धतीने दाबले जाईल.

काय आहे हे ‘PADU’ मशीन? मुंबई महापालिका निवडणुकीत EVM मध्ये होणार मोठा बदल; भूषण गगरानी यांनी दिली माहिती

Web Title: Voting at 805 polling stations in amravati 661 candidates in the fray security arrangements in the city monitoring on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
3

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM