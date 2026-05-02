  Bhayander News: major Accident During Coastal Road Construction Workers Tragically Die As Gantry Crane Platform Collapses

Bhayander News : कोस्टल रोड बांधकामादरम्यान मोठी दुर्घटना; गॅन्ट्री क्रेनचा प्लॅटफॉर्म कोसळल्याने कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू

भाईंदर पश्चिम येथील कोस्टल रोड बांधकाम प्रकल्पातील कास्टिंग यार्डमध्ये दुपारी भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 07:12 PM
कोस्टल रोड बांधकामादरम्यान मोठी दुर्घटना

भाईंदर/ विजय काते : भाईंदर पश्चिम येथील कोस्टल रोड बांधकाम प्रकल्पातील कास्टिंग यार्डमध्ये दुपारी भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. गॅन्ट्री क्रेनला जोडलेला उंच प्लॅटफॉर्म अचानक कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली. हा अपघात दुपारी सुमारे १२:१५ वाजण्याच्या सुमारास झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी उभारण्यात आलेल्या कास्टिंग यार्डमध्ये जड गर्डर हलवण्यासाठी गॅन्ट्री क्रेन बसवण्यात आली आहे. या क्रेनच्या वरच्या भागात कामगारांना उभे राहून काम करता यावे यासाठी सुमारे १२ मीटर उंचीवर एक प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला होता. काम सुरू असताना हा प्लॅटफॉर्म अचानक कोसळल्याने त्यावर काम करणारे दोन्ही कामगार खाली पडले आणि घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

या अपघातात मृत्यू झालेल्या कामगारांची ओळख रघुनाथ भक्तबल्लव दास (वय ३८, मूळगाव जाजपूर, ओडिशा) आणि कला महिंदर सिंग (वय ४५, मूळगाव जालंधर, पंजाब) अशी झाली आहे. अपघातानंतर दोघांचे मृतदेह भाईंदर पश्चिम येथील पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. ही घटना डीबी रिअ‍ॅल्टीच्या मालकीच्या २४८ एकर क्षेत्रात घडली असून, सध्या हे क्षेत्र ‘मिरा रिअल इस्टेट कंपनी’ या नावाने कार्यरत आहे. यातील सुमारे १४८ एकर जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) कास्टिंग यार्डसाठी भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. या भाडेकरारासाठी बीएमसीकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम दिली जात असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, या परिसरावर यापूर्वी पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या जमिनीचा काही भाग किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) आणि बफर झोनमध्ये येत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर माती टाकून भराव केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. या प्रकरणी ‘मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स’ विरोधात भाईंदर पोलीस ठाण्यात यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम लार्सन अँड टुब्रो (L&T) या कंपनीकडून सुरू असून, या दुर्घटनेनंतर कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षा उपाययोजना, उपकरणांची गुणवत्ता आणि देखभाल याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.या प्रकरणी भाईंदर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद (ADR) केली असून, प्लॅटफॉर्म कोसळण्यामागील नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल तपास सुरू आहे. तांत्रिक बिघाड, देखभालीतील त्रुटी किंवा निष्काळजीपणा यापैकी नेमके कारण काय, याचा शोध घेण्यात येत आहे. पुढील तपासानुसार संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: May 02, 2026 | 07:12 PM

