Gold News: RBI च्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ; परदेशातून आपलं सोनं मायदेशी का परत आणतोय भारत ?

भारताने आता आपल्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. याच उद्देशाने, भारताने सध्या परदेशात साठवून ठेवलेले आपले सोने मायदेशी परत आणण्यास सुरुवात केली आहे. पण पुढे काय होणार सविस्तर जाणून घेऊयात.

Updated On: May 02, 2026 | 07:32 PM
RBI Brings Back Gold: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचे परिणाम जगभरात जाणवत आहेत. परिणामी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही काही प्रमाणात बाधा पोहोचत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, भारताने आता आपल्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. याच उद्देशाने, भारताने सध्या परदेशात साठवून ठेवलेले आपले सोने मायदेशी परत आणण्यास सुरुवात केली आहे. पण पुढे काय होणार सविस्तर जाणून घेऊयात.

भारताची तातडीची पावले

द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, केवळ भारतच नव्हे तर जगभरातील अनेक राष्ट्रे त्यांनी इतर देशांमध्ये साठवून ठेवलेल्या सोन्याच्या सुरक्षिततेबाबत आणि संरक्षणाबाबत साशंक आहेत. परिणामी, विविध राष्ट्रे या चिंतेचे निवारण करण्यासाठी सक्रियपणे रणनीती आखत आहेत. भारताच्या सोन्याच्या साठ्याचा (सुवर्ण साठा) एक मोठा भाग सहसा परदेशी बँकांमध्ये विशेषतः युनायटेड किंगडमसारख्या देशांमध्येस सुरक्षित ठेवला जातो; परंतु सध्याचा भू-राजकीय तणाव, विविध निर्बंध आणि युद्धाची संभाव्य भीती लक्षात घेता, भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता हा साठा देशांतर्गतच सुरक्षित ठेवण्याची तयारी करत आहेत.

RBI ची अद्ययावत आकडेवारी काय सांगते?

ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीचा समावेश असलेल्या RBI च्या अहवालातील अद्ययावत आकडेवारीनुसार, भारताकडे सध्या एकूण ८८०.५२ मेट्रिक टन सोन्याचा साठा आहे. या साठ्यापैकी सुमारे ७७% भाग म्हणजेच साधारणपणे ६८० टन सोने—आता देशांतर्गतच सुरक्षितपणे साठवून ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, १९७.६७ टन सोने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ आणि ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’ (BIS) यांच्याकडे ठेवण्यात आले आहे, तर २.८ टन सोने ठेवींच्या (deposits) स्वरूपात आहे.

जागतिक धोके कमी करण्याची एक रणनीती

सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता, जागतिक धोक्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी भारत वेगाने पावले उचलत आहे. या प्रयत्नांची व्याप्ती यावरून स्पष्ट होते की, अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच १०४.२३ टन सोने पुन्हा देशात परत आणण्यात आले आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, मार्च २०२३ पर्यंत आपल्या सोन्याच्या साठ्यापैकी केवळ ३७% साठा देशांतर्गत ठेवण्यात आला होता. हा वेगवान दृष्टिकोन हे दर्शवतो की, भारत आता कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य धोक्याला हलक्यात घेत नाहीये.

Published On: May 02, 2026 | 07:32 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

