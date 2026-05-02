विशलिस्ट तयार केली का? ‘या’ महिन्यात सुरु होणार Amazon Prime Day Sale… या यूजर्सना होणार मोठा फायदा

अ‍ॅमेझॉनने त्यांच्या बहुप्रतीक्षित प्राईम डे सेल 2026 ची घोषणा केली आहे. या सेलची ग्राहक नेहमीच आतुरतेने वाट पाहत असतात. या सेलमध्ये मोठ्या सवलतींसह प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी मिळते.

Updated On: May 02, 2026 | 07:40 PM
  • अ‍ॅमेझॉन प्राईम डे सेल जुलै 2026 मध्ये भारतात सुरु होणार आहे.
  • या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, होम अप्लायंसेजसह अनेक प्रोडक्ट्सवर मोठे डिस्काऊंट मिळणार आहेत.
  • प्राईम मेंबरशिप 399 रुपयांपासून सुरू होते.
  • प्राईम मेंबर्सना एक्सक्लूसिव डील्स आणि फास्ट डिलीव्हरीचा फायदा मिळणार आहे.
ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनने भारतात त्यांच्या आगामी प्राईम डे सेल 2026 ची घोषणा केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील कंपनी प्राइम डे सेल आयोजित करणार आहे. या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, एसी, फ्रिज, होम अप्लायंसेजसह अनेक प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. अ‍ॅमेझॉन सेलमध्ये ग्राहकांना नेहमीच आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह होम अप्लायंसेजसह अनेक प्रोडक्ट्स खरेदीची संधी मिळते. या सेलमध्ये खरेदी करायची असेल ग्राहकांकडे प्राइम मेंबरशिप असणं गरजेचं आहे. कारण हा सेल केवळ प्राईम मेंबर्ससाठी उपलब्ध आहे.

या महिन्यात आयोजित होणार सेल

ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनवर जुलै महिन्यात सेलचे आयोजन केले जाणार आहे. कंपनी जून महिन्यात ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कॅनडा, कंबोडिया, कोलंबिया, इजिप्त, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, आयर्लंड, लक्झेंबर्ग, मेक्सिको, नेदरलँड्स, पोलंड, पोर्तुगाल, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूएई, यूके आणि यूएस या देशांमध्ये अ‍ॅमेझॉन प्राइम डे सेलचे आयोजन करणार आहे. तर जुलै महिन्यात भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, जपानमध्ये हा सेल आयोजित केला जाणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अ‍ॅमेझॉन प्राइम यूजर्सनाच खरेदीची संधी

गेल्यावर्षी देखील कंपनीने जुलै महिन्यात प्राईम डे सेलचे आयोजन केले होते. कंपनीने सांगितलं आहे की, गेल्यावर्षी 55 करोड प्रोडक्ट्स त्याच दिवशी किंवा पुढील दिवशी डिलीव्हर केले होते. जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 40% वाढ आहे. सेलमध्ये प्राईम मेंबर्सना अर्ध्याहून कमी किंमतीत अनेक प्रोडक्ट्स ऑफर करण्यात आले होते. प्राइम डे सेलमध्ये अ‍ॅमेझॉन प्राइम यूजर्सनाच खरेदीची संधी मिळते.

एक्सक्लूसिव ऑफर

सेलमध्ये अ‍ॅमेझॉन पे, आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्डद्वारे प्रोडक्ट खरेदी केल्यास ग्राहकांना 5 टक्क्यापर्यंत कॅशबॅक मिळणार आहे. तर 1,399 रुपयांहून अधिक प्रोडक्ट खरीद केल्यास प्राइम मेंबर्सना एक्सक्लूसिव ऑफर देखील मिळणार आहेत. या सेलमध्ये 99 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत प्रोडक्ट खरेदी केल्यास ग्राहकांना 200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळण्याचा दावा केला जात आहे. तसेच प्राईम मेंबर्सना मोफत अनलिमिटेड प्रोडक्ट डिलीव्हर केले जाणार आहेत.

अ‍ॅमेझॉन प्राईम सब्सक्रिप्शन

अ‍ॅमेझॉन प्राईम मेंबरशिपबद्दल बोलायचं झालं तर, याचे शॉपिंग एडिशन प्लॅन 399 रुपयांपासून सुरु होतो. 399 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 12 महिन्यांसाठी अ‍ॅमेझॉन प्राईम मेंबरशिप मिळणार आहे. तर अ‍ॅमेझॉन प्राईम लाईटसाठी 799 रुपये प्रति वर्षाला खर्च करावे लागणार आहेत. स्टँडर्ड प्राईम मेंबरशिपच्या वार्षिक प्लॅनची ​​किंमत 1,499 रुपये आहे, तर मासिक प्लॅन्स दरमहा 299 रुपयांपासून सुरू होतात.

Published On: May 02, 2026 | 07:40 PM

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

