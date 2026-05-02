Numerology : Riteish Deshmukh, Hrithik Roshan… स्पेलिंग बदलण्यामागे शास्त्र काय? जाणून घ्या अंकशास्त्र

आजच्या ग्लॅमरच्या जगात नाव, प्रसिद्धी आणि यश यांचा जवळचा संबंध असल्याने अनेक कलाकार Numerology म्हणजेच अंकशास्त्रावर विश्वास ठेवताना दिसतात.

Updated On: May 02, 2026 | 07:46 PM
आजच्या ग्लॅमरच्या जगात नाव, प्रसिद्धी आणि यश यांचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे अनेक अभिनेते आणि कलाकार Numerology म्हणजेच अंकशास्त्रावर विश्वास ठेवताना दिसतात. नावातील अक्षरांमध्ये बदल करून नशिब उजळते, अशी धारणा असल्याने बॉलिवूडपासून मराठी सिनेसृष्टीपर्यंत याचा मोठा ट्रेंड निर्माण झाला आहे.

अनेक कलाकारांनी आपल्या नावात छोटे-छोटे बदल करून मोठं यश मिळवल्याची उदाहरणे दिली जातात. उदाहरणार्थ, Riteish Deshmukh यांनी आपल्या नावाची स्पेलिंग ‘Ritesh’ वरून ‘Riteish’ अशी बदलली. त्याचप्रमाणे Hrithik Roshan यांच्या नावातही ‘Hritik’ ऐवजी ‘Hrithik’ असे स्पेलिंग करण्यात आले. अशा बदलांमुळे करिअरमध्ये सकारात्मक ऊर्जा मिळते, असे अनेकांचे मत आहे.
फक्त एवढेच नाही तर Ajay Devgn यांनी आपल्या आडनावातील ‘Devgan’ चे ‘Devgn’ असे रूपांतर केले, तर Ayushmann Khurrana यांनी नावातील अक्षरे वाढवून ‘Ayushman’ वरून ‘Ayushmann’ असे स्पेलिंग स्वीकारले. यामागे अंकशास्त्रानुसार विशिष्ट अंकांचा प्रभाव वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.

मराठी चित्रपटसृष्टीतही या ट्रेंडचा प्रभाव दिसून येतो. अनेक नवोदित कलाकार आणि निर्माते आपल्या नावाचे स्पेलिंग बदलून सोशल मीडियावर नवे ब्रँडिंग करताना दिसतात. कारण नाव हेच व्यक्तीचे ब्रँड असते आणि ते प्रभावी असेल तर प्रेक्षकांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक अक्षराला एक विशिष्ट अंक दिलेला असतो आणि त्या अंकांच्या बेरीजेतून व्यक्तीचा ‘नेम नंबर’ ठरतो. हा नंबर व्यक्तीच्या करिअर, व्यक्तिमत्त्व आणि यशावर प्रभाव टाकतो, असे मानले जाते. त्यामुळे योग्य नंबर मिळवण्यासाठी नावात ‘extra letters’ जोडणे किंवा spelling बदलणे हा ट्रेंड वाढत चालला आहे.

तथापि, काही जण या गोष्टींना अंधश्रद्धा मानतात. त्यांच्या मते यश मिळवण्यासाठी मेहनत, कौशल्य आणि योग्य संधी महत्त्वाची असते. तरीही, मनोरंजन क्षेत्रात अंकशास्त्राचा प्रभाव नाकारता येत नाही. अनेक कलाकार यावर विश्वास ठेवून आपले नाव बदलतात आणि त्यातून त्यांना आत्मविश्वास मिळतो, हेही तितकेच खरे आहे.

एकूणच, अंकशास्त्र आणि अभिनय क्षेत्र यांचा संबंध आजच्या काळात अधिक घट्ट होत चालला आहे. नावातील छोटासा बदलही मोठा फरक करू शकतो, अशी धारणा असल्याने हा ट्रेंड पुढील काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 02, 2026 | 07:24 PM

