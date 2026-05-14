Vaibhav Suryvanshi अन् ‘या’ खेळाडूंची Team India त एन्ट्री; श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार

वैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात एन्ट्री
टीम इंडिया ए ची घोषणा
तिलक वर्मा करणार भारताचे नेतृत्व
Vaibhav Suryvanshi Entry In Team India: बीसीआयने भारतीय संघांची घोषणा केली आहे. भारतीय संघ लवकरच श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. जून महिन्यात सामने होणार आहेत बीसीसीआयने भारत अ संघाची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात बीसीसीआयने अनेक युवा खेळाडूना संधी दिली आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.
जून महिन्यात भारत अ आणि श्रीलंका अ तसेच ‘अफगाणिस्तान अ’ या संघांमध्ये सामने होणार आहे. या वन-से ट्राय सिरिजमध्ये अनेक युवा खेळाडू दिसणार आहेत. त्यामुळे आशियाई क्रिकेटमधील युवा खेळाडूंमध्ये तगडी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. बीसीसीआयने या संघाची धुरा तिलक वर्माकडे सोपवली आहे. तर या संघाकडून वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या यांना निवडकर्त्यांनी मोठी संधी दिली आहे. त्यामुळे ‘भारत अ’ संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. भविष्यातील सिनियर टीम इंडियाच्या दृष्टीने या युवा खेळाडूंसाठी हा दौरा सुवर्णसंधी मानला जात आहे.
बीसीसीआयने प्रियांश आर्या आणि वैभव सूर्यवंशीसह, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू या नवख्या खेळाडूना संधी दिली आहे. श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ विरुद्धची ही त्रिकोणीय मालिका या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दबावाचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे तयार करेल, असे बीसीसीआयचे म्हणणे असल्याचे समोर येत आहे.
प्रभसिमरन सिंग आणि कुमार कुशाग्र यांच्या खांद्यावर विकेट कीपिंगची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने आणि उत्कृष्ट विकेट कीपिंगने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गोलंदाजीची धुरा यश ठाकूर, युद्धवीर सिंग, अंशुल कंबोज आणि अरशद खान या वेगवान गोलंदाजांवर असणार आहे.
|सामना क्र.
|दिवस
|दिनांक
|सामना (Fixture)
|मैदान (Venue)
|१
|मंगळवार
|०९ जून २०२६
|भारत अ vs श्रीलंका अ
|दांबुला (Dambulla)
|२
|गुरुवार
|११ जून २०२६
|भारत अ vs अफगाणिस्तान अ
|दांबुला (Dambulla)
|३
|शनिवार
|१३ जून २०२६
|अफगाणिस्तान अ vs श्रीलंका अ
|दांबुला (Dambulla)
|४
|सोमवार
|१५ जून २०२६
|भारत अ vs श्रीलंका अ
|दांबुला (Dambulla)
|५
|बुधवार
|१७ जून २०२६
|भारत अ vs अफगाणिस्तान अ
|दांबुला (Dambulla)
|६
|शुक्रवार
|१९ जून २०२६
|अफगाणिस्तान अ vs श्रीलंका अ
|दांबुला (Dambulla)
|७
|रविवार
|२१ जून २०२६
|महाअंतिम सामना (FINAL)