Vaibhav Suryvanshi अन् ‘या’ खेळाडूंची Team India त एन्ट्री; श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार

भारत अ आणि श्रीलंका अ तसेच 'अफगाणिस्तान अ' या संघांमध्ये सामने होणार आहे. या वन-से ट्राय सिरिजमध्ये अनेक युवा खेळाडू दिसणार आहेत. त्यामुळे आशियाई क्रिकेटमधील युवा खेळाडूंमध्ये तगडी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 05:33 PM
बीसीसीआयने केली भारतीय संघाची घोषणा (फोटो- ians)

वैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात एन्ट्री 
टीम इंडिया ए ची घोषणा 
तिलक वर्मा करणार भारताचे नेतृत्व

Vaibhav Suryvanshi Entry In Team India: बीसीआयने भारतीय संघांची घोषणा केली आहे. भारतीय संघ लवकरच श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. जून महिन्यात सामने होणार आहेत बीसीसीआयने भारत अ संघाची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात बीसीसीआयने अनेक युवा खेळाडूना संधी दिली आहे. त्याबाबत जाणून घेऊयात.

जून महिन्यात भारत अ आणि श्रीलंका अ तसेच ‘अफगाणिस्तान अ’ या संघांमध्ये सामने होणार आहे. या वन-से ट्राय सिरिजमध्ये अनेक युवा खेळाडू दिसणार आहेत. त्यामुळे आशियाई क्रिकेटमधील युवा खेळाडूंमध्ये तगडी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. बीसीसीआयने या संघाची धुरा तिलक वर्माकडे सोपवली आहे. तर या संघाकडून वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या यांना निवडकर्त्यांनी मोठी संधी दिली आहे. त्यामुळे ‘भारत अ’ संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. भविष्यातील सिनियर टीम इंडियाच्या दृष्टीने या युवा खेळाडूंसाठी हा दौरा सुवर्णसंधी मानला जात आहे.

बीसीसीआयने प्रियांश आर्या आणि वैभव सूर्यवंशीसह, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू या नवख्या खेळाडूना संधी दिली आहे. श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ विरुद्धची ही त्रिकोणीय मालिका या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दबावाचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे तयार करेल, असे बीसीसीआयचे म्हणणे असल्याचे समोर येत आहे.

प्रभसिमरन सिंग आणि कुमार कुशाग्र यांच्या खांद्यावर विकेट कीपिंगची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने आणि उत्कृष्ट विकेट कीपिंगने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गोलंदाजीची धुरा यश ठाकूर, युद्धवीर सिंग, अंशुल कंबोज आणि अरशद खान या वेगवान गोलंदाजांवर असणार आहे.

‘भारत अ’ श्रीलंका दौरा २०२६: ट्राय सिरिज शेड्युल

सामना क्र. दिवस दिनांक सामना (Fixture) मैदान (Venue)
मंगळवार ०९ जून २०२६ भारत अ vs श्रीलंका अ दांबुला (Dambulla)
गुरुवार ११ जून २०२६ भारत अ vs अफगाणिस्तान अ दांबुला (Dambulla)
शनिवार १३ जून २०२६ अफगाणिस्तान अ vs श्रीलंका अ दांबुला (Dambulla)
सोमवार १५ जून २०२६ भारत अ vs श्रीलंका अ दांबुला (Dambulla)
बुधवार १७ जून २०२६ भारत अ vs अफगाणिस्तान अ दांबुला (Dambulla)
शुक्रवार १९ जून २०२६ अफगाणिस्तान अ vs श्रीलंका अ दांबुला (Dambulla)
रविवार २१ जून २०२६ महाअंतिम सामना (FINAL)

Published On: May 14, 2026 | 05:33 PM

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर 'सेवा निधी' पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM
Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM
Yogi Adityanath : 'नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…' नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM
"अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…" रोहित पवारांनी केलेल्या 'ऑडिओ क्लिप'च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM