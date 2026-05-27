Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Bjp Pradeep Garatkar Press Conference Indapur Pravin Mane Khadakwasla Canal Water Issue

Indapur Politics: ‘धरणाला भोक पाडणारेच आता निस्ताराचे बोल करतायत’; गारटकर-माने यांचा आजी-माजी मंत्र्यांवर घणाघात

Updated On: May 27, 2026 | 05:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रविण माने यांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याचे सांगितले. खडकवासला कालव्यातून सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अनेक भाग कोरडे पडले आहेत.

Indapur Politics: ‘धरणाला भोक पाडणारेच आता निस्ताराचे बोल करतायत’; गारटकर-माने यांचा आजी-माजी मंत्र्यांवर घणाघात

'धरणाला भोक पाडणारेच आता निस्ताराचे बोल करतायत'; गारटकर-माने यांचा आजी-माजी मंत्र्यांवर घणाघात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • इंदापूर तालुक्यात दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेली पाणीटंचाई
  • प्रदीप गारटकर आणि प्रविण माने यांनी तालुक्यातील पाणी प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना थेट जबाबदार धरत जोरदार हल्लाबोल
  • सत्ता आणि समिती दोन्ही तुमच्या हातात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी नेमके काय केले?
Indapur News: इंदापूर तालुक्यात दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेली पाणीटंचाई, कोरडे पडलेले कालवे, रखडलेले पाणी नियोजन आणि धोक्यात आलेली शेती या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने मित्रपक्षातील आजी-माजी मंत्र्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंगळवारी ( २६ मे ) झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेते प्रदीप गारटकर आणि प्रविण माने यांनी तालुक्यातील पाणी प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना थेट जबाबदार धरत जोरदार हल्लाबोल केला.

“धरणाला भोक पाडण्याची वेळ ज्यांनी आणली, तेच आता निस्ताराचे बोल करत आहेत,” अशा शब्दांत प्रदीप गारटकर यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. १९९५-९६ मध्ये उजनी धरणातून पाणी उचलून शेटफळगढे परिसरात आणण्याची योजना मंजूर झाली होती. ही योजना पूर्ण झाली असती तर तालुक्यातील ६५ गावांचा पाणीप्रश्न कायमचा मिटला असता; मात्र राजकारण, विरोध आणि स्वार्थी भूमिकेमुळे ही योजना जाणीवपूर्वक बारगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Civic Issues: चाकण-आळंदी रस्त्यावरील वनक्षेत्रात कचऱ्याचे साम्राज्य! वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे पर्यावरणासह वन्यजीव धोक्यात

प्रविण माने यांनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याचे सांगितले. खडकवासला कालव्यातून सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अनेक भाग कोरडे पडले आहेत. कालवा सल्लागार समितीच्या कागदोपत्री नियोजनात आणि प्रत्यक्षात मोठी दरी असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनावरही टीका केली.

“तालुक्याला टेल टू हेड पाणी मिळालेच पाहिजे. ३७ नंबर चारीपासून ६४ नंबर चारीपर्यंत पाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे,” असे माने म्हणाले. पाणी वाटप समितीत इंदापूरचा हिस्सा निश्चित असतानाही ते पाणी नेमके कुठे गेले, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली.

पुणे, इंदापूर, बारामतीसह परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा; 20.62 टीएमसी पाणी उपलब्ध

यावेळी भाजप नेत्यांनी कालवा सल्लागार समितीतील आजी-माजी मंत्र्यांवरही थेट टीका केली. “सत्ता आणि समिती दोन्ही तुमच्या हातात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी नेमके काय केले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाणी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. तालुक्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी पुढील काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी भाजपकडून देण्यात आला.

 

Web Title: Bjp pradeep garatkar press conference indapur pravin mane khadakwasla canal water issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड
1

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
2

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त
3

Pune Crime: पुण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सर्वात मोठी कारवाई! २ कोटींहून अधिक किमतीची बेकायदा दारू आणि बिअर जप्त

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल
4

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

जगभरात विकली जाणारी प्रत्येक चौथी कार इलेक्ट्रिक! या देशांमध्ये सर्वात जास्त डिमांड

May 27, 2026 | 06:25 PM
Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

Vaibhav Mangle : मराठी कलाकरांना हिंदी सिनेमात घृणास्पद वागणूक? वैभव मांगलेंनी केला खुलासा; “आपल्याला घाटी म्हणून…”

May 27, 2026 | 06:19 PM
Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

May 27, 2026 | 06:11 PM
अजित पवारांच्या विमान अपघाताला ४ महिने पूर्ण; रोहित पवारांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा, CID तपासावरही उपस्थित केले प्रश्न!

अजित पवारांच्या विमान अपघाताला ४ महिने पूर्ण; रोहित पवारांचा फडणवीस सरकारवर निशाणा, CID तपासावरही उपस्थित केले प्रश्न!

May 27, 2026 | 06:08 PM
Shivsena News: जालना जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांवर भगवा फडकवा; डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश

Shivsena News: जालना जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांवर भगवा फडकवा; डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे कार्यकर्त्यांना आदेश

May 27, 2026 | 06:04 PM
कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय! 80 कोटी लोकांना होणार फायदा, रेशन योजनेत ‘या’ तीन प्रमुख सुधारणा लागू

कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय! 80 कोटी लोकांना होणार फायदा, रेशन योजनेत ‘या’ तीन प्रमुख सुधारणा लागू

May 27, 2026 | 06:03 PM
Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन

Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन

May 27, 2026 | 05:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM