Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

Updated On: May 27, 2026 | 06:11 PM IST
सारांश

Dapoli Water Crisis : दापोलीतील कोळथरे गावात ग्रामपंचायतीच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे पाणीटंचाईची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही पाईपलाईन गळती, दुरुस्तीतील विलंब आणि प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.

विस्तार
  • दापोलीतील कोळथरे गावात तीव्र पाणीटंचाई
  • पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?
  • 15-20 दिवस पाईपलाईन दुरुस्ती नाही
  • कोळथरे ग्रामस्थांना विहिरीवरून पाणी आणण्याची वेळ
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील कोळथरे गावात गंभीर पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याचे चित्र आहे. यामागे ग्रामपंचायतीचा अकार्यक्षम कारभार, पाईपलाईनमधील गळती, दुरुस्तीतील दिरंगाई आणि प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव ही प्रमुख कारणे असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.

दापोली तालुक्यातील कोळथरे गावात ग्रामपंचायतीच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे ग्रामस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गावातील तेली वाडी, गुरव वाडी, भुवड वाडी, बोथरे वाडी आणि जोशी वाडीसह अनेक भागांतील नागरिक ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पाणी सोडणारे कर्मचारी, पाईपलाईन गळती दुरुस्त करणारे कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. गावाजवळील धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असतानाही अनेक वाड्यांमध्ये नियमित पाणी पोहोचत नाही. विशेष म्हणजे, पाईपलाईन फुटल्यानंतर तिची दुरुस्ती 15 ते 20 दिवसांपर्यंत केली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. परिणामी, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरील विहिरींमधून डोक्यावर पाणी वाहून आणावे लागत असल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. या समस्येकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

 विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर बनत असल्याने महिलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, धरणात पाणी असूनही योग्य व्यवस्थापनाअभावी लोकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर ही प्रशासनाच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटी आहे. यामुळे कोळथरे गावातील पाणीप्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

Published On: May 27, 2026 | 06:11 PM

