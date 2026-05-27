Ratnagiri news : धरणात पाणी मुबलक, तरी कोळथरे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण; पाईपलाईन दुरुस्तीकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष?

दापोली तालुक्यातील कोळथरे गावात ग्रामपंचायतीच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे ग्रामस्थांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. गावातील तेली वाडी, गुरव वाडी, भुवड वाडी, बोथरे वाडी आणि जोशी वाडीसह अनेक भागांतील नागरिक ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पाणी सोडणारे कर्मचारी, पाईपलाईन गळती दुरुस्त करणारे कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. गावाजवळील धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असतानाही अनेक वाड्यांमध्ये नियमित पाणी पोहोचत नाही. विशेष म्हणजे, पाईपलाईन फुटल्यानंतर तिची दुरुस्ती 15 ते 20 दिवसांपर्यंत केली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. परिणामी, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
गावातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरील विहिरींमधून डोक्यावर पाणी वाहून आणावे लागत असल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. या समस्येकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर बनत असल्याने महिलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, धरणात पाणी असूनही योग्य व्यवस्थापनाअभावी लोकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर ही प्रशासनाच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटी आहे. यामुळे कोळथरे गावातील पाणीप्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
