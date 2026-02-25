Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Alibag Assembly News: आगामी विधानसभा भाजप स्वबळावर लढणार! २०२९ मध्ये अलिबागवर भाजपचा दावा

अलिबाग विधानसभेच्या २०२४ साली झालेल्या निवडणूकीत अलिबाग विधानसभा मतदारसंघात आम्ही ज्यांना मदत केली त्यांच्याकडून आम्हाला जिल्हा परिषद निवडणूकीत मदतीची अपेक्षा होती.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:34 AM
Alibag Assembly News: आगामी विधानसभा भाजप स्वबळावर लढणार! २०२९ मध्ये अलिबागवर भाजपचा दावा (फोटो-सोशल मीडिया)

Alibag Assembly News: आगामी विधानसभा भाजप स्वबळावर लढणार! २०२९ मध्ये अलिबागवर भाजपचा दावा

  • आगामी विधानसभा भाजप स्वबळावर
  • अॅड. आस्वाद पाटील यांची जाहीर घोषणा
  • अलिबागमध्ये भाजपची ताकद ४५ हजार मतांपलीकडे

Alibag Assembly News: अलिबाग विधानसभेच्या २०२४ साली झालेल्या निवडणूकीत अलिबाग विधानसभा मतदारसंघात आम्ही ज्यांना मदत केली त्यांच्याकडून आम्हाला जिल्हा परिषद निवडणूकीत मदतीची अपेक्षा होती. ती मदत झाली नाही. युती झाली नाही हे बर झालं, आम्हाला आमची ताकद समजली. जिल्हा परिषद व पंचायात समिती निवडणूकीत अलिबागम विधानसभा मतदारसंघात भाजपला ४५ हजार मतांपेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत.

ही आमची मते आहेत. त्यामुळे २०२९ मध्ये अलिबाग विधानसभा मतदरसंघाची निवडणूक भाजपा स्वबळावर लढवेल, असे भाजपाचे नेते अॅड. आस्वाद पाटील यांनी जाहीर केले. अलिबाग तालुक्यातील आग्राव येथील शेकडो ग्रमस्थांनी मंगळवारी भाजपामध्ये प्रवेश केला. वरसोली येथील होरायझन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमात पाटील बोलत होते. येत्या आगामी विधानसभेत अलिबागमध्ये भाजप राजकीय गणित खेळते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

पक्षप्रवशामुळे भाजपाची ताकद वाढली
या पक्षप्रवशामुळे भाजपाची ताकद वाढली आहे. त्याचा भविष्यात पक्षाला फायाद होईल, असे, ज्येष्ठ नेते गिरीश तुळपुळे म्हणाले. आग्रावा येथील गोरख डोयले व जयंत बागवाले यांच्या सह शेकडो ग्रामस्थांनी भाजपात प्रवेश केला. अॅड. आस्वाद पाटील, गिरीश तुळपुळे, चित्रा पाटील, डॉ. मंजुषा कुर्तमूर्ती यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश तुळपुळे, मंडल अध्यक्ष रोशन भगत, भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा महिला अध्यक्ष चित्रा पाटील, प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य डॉ. मंजुषा कुर्तमूर्ती, नगरसेवक अॅड. अंकित बंगेरा, पंचयात समिती सदस्य प्रियदर्शनी पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय पाटील, संदीप घरत, तनुजा पेरेकर, माणिक बळी, मंदा बळी, संकेत जोशी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

संदीप घरत म्हणाले की, भाजपची ताकद वाढवायची असेल तर काम करावे लागेल. कार्यकर्ता सक्षम करावा लागेल. युनिट तयार करावे लागेल. आग्राव ग्रामस्थांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. लवकरच चौलमध्य देखील पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम होईल. कित्येक वर्ष आम्ही ६ नंबरवर होतो, आता दुसऱ्या नंबरवर आलो आहोत. रायगड जिल्हा परिषदेत भाजपचे ३ सदस्य होते त्याचे १५ झाले. भाविष्यात ३५ करू. लवकर रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूकी जाहीर होईल. अध्यक्ष भाजपचा होईल. तो चांगले काम करेल. असे भाजप नेते अॅड. आस्वाद पाटील म्हणाले.

Published On: Feb 25, 2026 | 04:22 PM

Topics:  

