Municipal Election 2026: मतदान माझं, पण हक्क बजावला कुणी? बोगस मतदाराचे धक्कादायक प्रकार समोर; पाहा Video

बोगस मतदानाचे गंभीर प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. आपले पवित्र कर्तव्य बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचलेल्या नागरिकांना, "तुमचे मतदान आधीच झाले आहे," असे सांगण्यात आले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 03:53 PM
मतदान माझं, पण हक्क बजावला कुणी? बोगस मतदाराचे धक्कादायक प्रकार समोर (Photo Credit- X)

Municipal Election 2026: राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी आज उत्साहात मतदान पार पडत आहे. मात्र, कल्याण-डोंबिवली (KDMC) आणि नवी मुंबई (NMMC) महानगरपालिका क्षेत्रात बोगस मतदानाचे गंभीर प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. आपले पवित्र कर्तव्य बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचलेल्या नागरिकांना, “तुमचे मतदान आधीच झाले आहे,” असे सांगण्यात आल्याने मतदारांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे.

कल्याण पूर्व:मतदान केंद्रावर गोंधळ

कल्याण पूर्व येथील गायत्री शाळेतील मतदान केंद्रावर एक धक्कादायक घटना घडली. सुमन भालचंद्र गायकवाड या महिला मतदार आपल्या पती आणि मुलासह मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र, जेव्हा त्या केंद्रात गेल्या, तेव्हा त्यांचे मतदान आधीच कोणीतरी करून गेल्याचे निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मतदार यादीत नाव असूनही आणि स्वतः उपस्थित असूनही मतदान करता न आल्याने गायकवाड कुटुंबाने प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Mira Bhayandar Election 2026: मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच; घटनेचा Video व्हायरल

कोपरखैरणेतही बोगस मतदानाचा संशय

असाच प्रकार नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १० मध्येही समोर आला आहे. कोपरखैरणे येथील नॉर्थ पॉईंट स्कूल मतदान केंद्रावर सोपान संपत सकपाळ ही व्यक्ती मतदानासाठी आली असता, त्यांचेही मत आधीच कोणीतरी दिल्याचे उघड झाले. अपक्ष उमेदवार वैशाली बर्वे यांचे पती ज्ञानेश्वर माऊली बर्वे यांनी या सर्व प्रकाराचे फेसबुक लाईव्ह केले. प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळेच लोकशाहीच्या उत्सवात असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

उद्या लागणार निकाल

आज राज्यातील २९ महापालिकांच्या सर्व उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत (EVM) बंद होणार असून, उद्या १६ जानेवारी रोजी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र, मतदानाच्या दिवशीच समोर आलेल्या या बोगस मतदानाच्या घटनांमुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

KMC Elections 2026: एक स्टेटस पडलं महागात! प्रचाराची वेळ संपली तरी देखील सोशल मीडियावर प्रचार सुरुच; 66 उमेदवारांना नोटीस

Published On: Jan 15, 2026 | 03:53 PM

