Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mira Road Bjp Agent Candidate Badge Controversy Video Viral Election Rules Violation

Mira Bhayandar Election 2026: मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच; घटनेचा Video व्हायरल

Election News: मीरा रोडमध्ये भाजपच्या पोलिंग एजंटने उमेदवाराचा बॅच लावल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मनसे शहराध्यक्ष संदीप राणे यांनी कारवाईची मागणी केली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:22 PM
मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच (photo Credit - X)

मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली! भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच (photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मीरा रोडमध्ये निवडणूक नियमांची पायमल्ली!
  • भाजप एजंटने लावला उमेदवाराचा बॅच
  • घटनेचा Video व्हायरल
Mira Bhayandar Municipal Corporation Election 2026: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीच्या (Mira Bhayandar Municipal corporation Election 2026) मतदानादरम्यान आज मीरा रोडमध्ये एका गंभीर घटनेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. शांतीनगर सेक्टर ५ मधील एका मतदान केंद्रावर भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) पोलिंग एजंटने निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप मनसे आणि काँग्रेसने केला आहे.

नेमका प्रकार काय?

शांतीनगर येथील मतदान केंद्रावर भाजपच्या पोलिंग एजंटने चक्क आपल्या उमेदवाराचे नाव असलेला बॅच लावून हजेरी लावली होती. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, पोलिंग एजंटला केवळ आयोगाचे अधिकृत ओळखपत्र लावण्याची परवानगी असते. कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह, नाव किंवा उमेदवाराचा प्रचार होईल असा बॅच लावणे बेकायदेशीर मानले जाते.

BMC Election 2026 : “मतदानासाठी वापरण्यात आलेली शाई पुसली जाते…”, निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं…

मनसेची तक्रार, पण कारवाई शून्य?

ही बाब मनसेचे मीरा-भाईंदर शहराध्यक्ष संदीप राणे आणि मनसे उमेदवारांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तातडीने पोलीस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. मात्र, बराच वेळ उलटूनही यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. “प्रशासनाकडून पक्षपात केला जात असून नियमांचे उघडपणे उल्लंघन होत आहे,” असा संताप संदीप राणे यांनी व्यक्त केला.

‘इलेक्शन कमिशन भाजपच्या खिशात’ – काँग्रेसचा टोला

या प्रकरणावर काँग्रेसचे माजी आमदार मुजफ्फर हुसेन यांनी अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, “भारतीय जनता पक्ष सत्तेचा गैरवापर करून काहीही करू शकतो. इलेक्शन कमिशन त्यांच्या खिशात आहे, त्यामुळे अशा घटनांचे आता नवल वाटत नाही.” प्रशासकीय यंत्रणा भाजपला अनुकूल काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

निवडणुकीचे नियम काय सांगतात?

मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात आणि केंद्राच्या आत कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करण्यास मनाई असते. पोलिंग एजंटने उमेदवाराचे नाव असलेला बॅच लावणे हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. या प्रकरणी आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

BMC Election 2026: मतदारांच्या बोटावरील शाईने राजकारण तापले! विरोधकांचे आरोप तर सत्ताधाऱ्यांकडून टोलेबाजी सुरु

इंद्रलोक येथील तपोवन विद्यालयात ईव्हीएम बिघाड

इंद्रलोक येथील तपोवन विद्यालयातील मतदान केंद्रावर आज मतदानादरम्यान ईव्हीएम मशीन अचानक बंद पडल्याची घटना घडली. या केंद्रावर प्रभाग क्रमांक ११ आणि १२ साठी मतदान सुरू असून, मशीन बिघडल्यामुळे काही काळ मतदान प्रक्रिया थांबवावी लागली.
मशीन बंद पडल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मतदान केंद्रात गोंधळ घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रभाग ११-ड मधील ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. मशीन दुरुस्त करण्यासाठी सुमारे एक तास लागला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारासमोरील ‘गॅस सिलेंडर’ या निवडणूक चिन्हावरील बटन दाबले जात नव्हते.

या संदर्भात निवडणूक कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने आम्हाला आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली, असा आरोपही पदाधिकाऱ्यांनी केला. अखेर सुमारे एक तासानंतर मशीन दुरुस्त करण्यात आली असून सध्या ती सुरळीतपणे कार्यरत आहे. मात्र या प्रकारामुळे मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत संशय निर्माण झाल्याचे सांगत पदाधिकाऱ्यांनी तात्काळ मशीन बदलण्याची मागणी केली.

घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. बिघडलेली ईव्हीएम मशीन बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच मतदान पूर्णपणे सुरळीत होईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे काही काळ मतदारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

Web Title: Mira road bjp agent candidate badge controversy video viral election rules violation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात
1

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
2

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले
3

Maharashtra Politics: भाजपचे मौन, मित्रपक्ष अस्वस्थ! महापौरांचा मुकुट कोणाच्या डोक्यावर; मनपात राजकारण तापले

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

Jan 22, 2026 | 11:37 AM
Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 22, 2026 | 11:36 AM
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM
अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

Jan 22, 2026 | 11:29 AM
मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 11:24 AM
मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

Jan 22, 2026 | 11:20 AM
GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

Jan 22, 2026 | 11:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM