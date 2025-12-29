Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Boycott The Literary Figure Who Defames Chhatrapati Shambhuraj Demand Of Members Of The Vidrohi Cultural Movement

“छत्रपती शंभूराजांची बदनामी करणाऱ्या साहित्यिकावर बहिष्कार टाका”; विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या सदस्यांची मागणी

छत्रपती संभाजीराजांची बदनामी करणाऱ्या माणसाच्या अध्यक्षपदाखाली होणाऱ्या साहित्यसंमेलनावर बहिष्कार टाकावा असा ठराव मंजूर करण्याची मागणी होत आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 05:27 PM
“छत्रपती शंभूराजांची बदनामी करणाऱ्या साहित्यिकावर बहिष्कार टाका”; विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या सदस्यांची मागणी
Follow Us:
Follow Us:
  • छत्रपती संभाजीराजांची बदनामी करणाऱ्या साहित्यिकावर बहिष्कार टाका
  • विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या सदस्यांची मागणी
सातारा : छत्रपती संभाजीराजांची बदनामी करणाऱ्या माणसाच्या अध्यक्षपदाखाली होणाऱ्या आणि शोषित बहुजन समाजाच्या जीवनातील सुखदुःखाची, कलांची, निर्मिती क्षमतेची, जगण्या-मरण्याची आणि रथर घालमोड्या दादांच्या साहित्य संमेलनावर महाराष्ट्रातील जनतेने बहिष्कार टाकावा असा ठराव निरंजन टकले यांच्या व्याख्यानाच्या सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी असलेल्या विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सदस्य डॉ. भारत पाटणकर यांनी हा ठराव मांडला. ते म्हणाले की, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीची स्थापना महात्मा जोतिबा फुले यांनी, ११ जून १८८५ रोजी मराठी ग्रंथकार सभेच्या पत्राच्या आधारे झाली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, त्या दादांना जरसर्वांची एकी करणे असेल, तर त्यांनी एकंदर सर्व मानवी प्राण्यात परस्पर अक्षय बंधुप्रीती काय केल्याने वाढेल, त्याचे बीज शोधून काढावे व ते पुस्तकाद्वारे प्रसिद्ध करावे. अशा वेळी डोळे झाकणे उपयोगाचे नाही.

या उपर त्या सर्वांची मर्जी. हे माझे अभिप्रायादाखल छोटेखानी पत्र त्या मंडळींच्या विचारा करिता तिजकडे पाठवण्याची मेहेरबानी करावी. साधे होके बुट्टेका येत पहिला सलाम लेव.₹ या पार्श्वभूमीवर आजची परिस्थिती पाहिली तर त्या काळापेक्षाही वाईट झा ली आहे. बुद्ध, अश्वघोष, धर्म किर्ती या बौद्ध दार्शनिक मार्गदर्शकांपासून पुढे कबीर, रविदास, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, गोरा कुंभार, सावता माळी, जनाबाई, सोयराबाई, चोखा मेळा, कर्ममेळा, मुक्ताबाई अशी संतपरंपरा या देशाला आहे. बसवाण्णांची अनुभव मंटप परंपरा आहे.

Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ते भारतवर्षाचे शेवटचे सम्राट शंभु पुत्र शाहू महाराज ते थोरले प्रतापसिंह महाराज अशीही परंपरा आहे. या उलट घालमोड्या दादांची आजची परंपरा, या इतिहासाला अंधारात घालणारी आहे. मनुस्मृती सारखी, बहुजन जाती जमाती आणि स्त्रियांच्या शोषणावर आधारित व्यवस्था पुन्हा या देशात राबवणारीआहे. त्यासाठी इतिहासाला विकृत करून खरा इतिहास गायब करण्याची आहे. त्यामुळेच घालमोड्या दादांच्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घातला पाहिजे.

त्या साडेतीनचार टक्यांना सरकारने जे आपल्याकडून कर रूपाने घेतलेले, प्रचंड पैसे दिले आहेत ते त्यांनी सङ्ख्या स्वतः वर उधळू दे, असेही त्यांनी सांगितले, सभागृहात जमलेल्या प्रतिनिधीनी हा ठराव एकमताने मंजूर केला आणि प्रचंड संख्येच्या जनसहभागाने विद्रोही साहित्य संमेलन यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला, यामधे तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीय होती. यावेळी पद्मश्री लक्ष्मण माने, कॉ धनाजी गुख, डॉ सुहास महाराज फडतरे, एडवोकेट सुभाष बापू पाटील, एडवोकेट वर्षा देशपांडे, व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हा ठराव कुठे आणि कधी मंजूर करण्यात आला?

    Ans: सातारा येथे निरंजन टकले यांच्या व्याख्यानाच्या सभेत हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

  • Que: ठराव नेमका कोणत्या विषयावर होता?

    Ans: छत्रपती संभाजीराजांची बदनामी करणाऱ्या व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या घालमोड्या दादांच्या साहित्य संमेलनावर महाराष्ट्रातील जनतेने बहिष्कार टाकावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

  • Que: ठरावामागील मुख्य कारण काय सांगण्यात आले?

    Ans: संबंधित साहित्य संमेलन बहुजन समाजाच्या इतिहासाला अंधारात घालणारे, छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करणारे आणि मनुस्मृतीवर आधारित शोषणात्मक विचारधारा पुढे नेणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला.

Web Title: Boycott the literary figure who defames chhatrapati shambhuraj demand of members of the vidrohi cultural movement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 05:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: अपक्ष वाढवणार टेंशन; वाई, साताऱ्यात मैत्रीपूर्ण लढती तर…
1

Maharashtra Politics: अपक्ष वाढवणार टेंशन; वाई, साताऱ्यात मैत्रीपूर्ण लढती तर…

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु
2

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत
3

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत
4

Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM