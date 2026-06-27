Buldhana News : हातेडी येथे सीपीएचसी प्रशिक्षण उत्साहात; ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानाला बळ

बुलढाणा जिल्ह्यातील हातेडी (ता. बुलढाणा) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा (सीपीएचसी) प्रशिक्षण उत्साहात पार पडले. ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव कसं काय?’ या अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणाचा उद्देश ग्रामीण भागातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढविणे हा होता.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रणजीत मंडाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या प्रशिक्षणात विविध स्किल स्टेशनच्या माध्यमातून सहभागी कर्मचाऱ्यांना सैद्धांतिक तसेच प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्यात आले. गरोदर माता व प्रसूती सेवा, नवजात बालकांचे आरोग्य, किशोरवयीन आरोग्य, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण, नेत्र, कान-नाक-घसा, मौखिक व मानसिक आरोग्य, वृद्धांची काळजी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच योग आणि आरोग्य संवर्धन अशा १३ महत्त्वाच्या विषयांचा प्रशिक्षणात समावेश होता.
यावेळी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरुण जवंजाळ यांनी मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग आणि मानसिक तणाव यांसारख्या वाढत्या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. रुग्ण दवाखान्यात येण्यापूर्वीच आरोग्य सेवा त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी राजेश धुताडमल यांनी डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवक, समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) आणि आशा स्वयंसेविकांना सीपीएचसीचे प्रभावी प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती दिली. आजार झाल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा आजार होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांना प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरपंच श्रीकांत जाधव यांनी ‘आरोग्य सेवा हीच पूजा, रुग्ण हाच परमेश्वर’ हा संदेश देत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवाभावाने कार्य करण्याचे आवाहन केले. बुलढाणा जिल्ह्याला ‘आरोग्य संपन्न जिल्हा’ बनविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रशिक्षणासाठी डॉ. नीलेश जाधव, डॉ. शैलेश खंडारे, डॉ. शिवानंद शिंगाडे, डॉ. जीवन भारती, डॉ. संतोष सांगळे, स्वाती शेंद्रे, सुवर्णा बेलसरे, सुनिता जवंजाळ, कविता खाडे, सुलोचना परहाड तसेच राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था, नागपूर अंतर्गत अमरावती येथील कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे संदेशशी लाटकर आणि भाऊसाहेब वावरे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रशिक्षणाच्या यशस्वी आयोजनासाठी आरोग्य पर्यवेक्षक सुनील लोखंडे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र हातेडीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.