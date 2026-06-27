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Buldhana News : शासकीय मदतीच्या मोबदल्यात २४ हजारांची लाच; महिला व बालविकास विभागाचा संरक्षण अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:23 PM IST
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सारांश

बुलढाणा जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागातील संरक्षण अधिकारी तुषार राणे यांना शासकीय योजनेतील आर्थिक मदतीच्या मोबदल्यात लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ अटक केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

बुलढाणा जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागातील एका संरक्षण अधिकाऱ्याला शासकीय योजनेतील आर्थिक मदतीच्या मोबदल्यात लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ अटक केली आहे. जळगाव जामोद तालुक्यातील शेतकरी खरेदी-विक्री सहकारी समिती कार्यालयासमोर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणामुळे शासकीय योजनांमधील लाभ मिळवून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांच्या मामेबहिणीच्या निराधार व दिव्यांग मुलीला शासनाच्या ‘क्रांतिज्योती बालसंगोपन योजना’ तसेच अन्य विशेष योजनेअंतर्गत ४८ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर झाली होती. मात्र, ही रक्कम मिळाल्याच्या मोबदल्यात तसेच भविष्यातही शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली महिला व बालविकास विभागातील संरक्षण अधिकारी तुषार राणे यांनी तक्रारदाराकडे २४ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर आरोपीला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला.

ठरल्याप्रमाणे, २४ हजार रुपयांच्या लाचेपैकी पहिला हप्ता म्हणून १२ हजार रुपये स्वीकारण्यासाठी आरोपी तुषार राणे जळगाव जामोद येथील तालुका शेतकरी खरेदी-विक्री सहकारी समिती कार्यालयासमोर आले. त्यावेळी एसीबीच्या पथकाने सापळा रचून त्यांना लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणात जगन्नाथ तुकाराम भिवटे (वय ४०) यांचाही सहभाग समोर आला आहे. तपासात त्यांनी लाच व्यवहारासाठी प्रोत्साहन दिल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांनाही या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे.

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दोन्ही आरोपींविरुद्ध जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. एसीबीकडून या प्रकरणातील इतर बाबींचीही चौकशी केली जात आहे. ही कारवाई बुलढाणा एसीबीचे पोलिस उपअधीक्षक भागोजी चोरमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. पोलिस निरीक्षक रमेश पवार, विलास गुसिंगे यांच्यासह एसीबीच्या पथकाने नियोजनबद्ध सापळा रचून ही कारवाई यशस्वी केली. दरम्यान, एसीबीने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी शासकीय काम करून देण्यासाठी अथवा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी करत असल्यास त्वरित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. अशा तक्रारींवर गोपनीय पद्धतीने कारवाई केली जाईल, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Bribe of rs 24000 in exchange for government assistance

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:23 PM

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