Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जनगणनेसाठी तयारी झाली पूर्ण…! ९४ गावांत २०३ गटांची रचना, २५८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

जनगणनेला सुरुवात होणार असून यंदा नागरिकांना १ मे पासून मोबाईलद्वारे स्वतःची माहिती स्वतःच भरण्याची (स्व-गणना) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:53 PM
Census Preparations Complete in Nanded 258 Employees Appointed

नांदेडमध्ये जनगणनेची तयारी पूर्ण होत आली असून २५८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे (फोटो - istcok)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : सेलू : देशाच्या आगामी जनगणनेचे बिगुल वाजले असून, सेलू तालुक्यातील ग्रामीण क्षेत्रातील ९४ गावांमध्ये येत्या १६ मे पासून जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदा नागरिकांना १ मे पासून मोबाईलद्वारे स्वतःची माहिती स्वतःच भरण्याची (स्व-गणना) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१ मे पासून ‘स्व-गणना’ पोर्टल सुरू जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत घर गणना करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष कर्मचारी घरी येण्यापूर्वी, १ मे ते १५ मे २०२६ या कालावधीत नागरिकांना se.census.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपली माहिती ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे. ही सुविधा नागरिकांचा वेळ वाचवणारी ठरणार आहे. तालुक्यातील १४ गावांमध्ये जनगणनेचे काम सुळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. गटांची रचनाः अंदाजे ९५० ते १०,००० लोकसंख्येसाठी एक याप्रमाणे तालुक्यात एकूण २०३ गट तयार करण्यात आले जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आहेत.

हे देखील वाचा : नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी! नागपूर पोलिसांनी आरोपीला घेतले ताब्यात

मनुष्यबळः आदेशानुसार २२१ प्रगणक आणि त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ३४ पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. राखीव फौजफाटाः तातडीच्या गरजेसाठी २० प्रगणक आणि ३ पर्यवेक्षक राखीव ठेवण्यात आले आहेत. प्रशिक्षणः या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ४ फिल्ड ट्रेनरची नियुक्ती करण्यात आली असून, एकूण २५८ कर्मचारी या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. जनगणनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसील कार्यालयात विशेष ‘जनगणना कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.

जनगणना कक्षासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक

तहसीलदार तथा चार्ज अधिकारी डॉ. शिवाजी मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खालील पथक कार्यरत राहणार आहेः सहाय्यक चार्ज अधिकारीः नायब तहसीलदार गजानन इनामदार, जनगणना सहाय्यकः हरीष टाक व विकास मुपडे, लिपिक व तांत्रिक सहाय्यकः सचिन गायकवाड व निखिल कांबळे, जनगणना कक्ष शिपाईः राम साखरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : “10 मिनिटांमध्ये आलोच…! महिलेच्या सोशल मीडिया कमेंटला अमित शाहांनी दिले उत्तर

सुविधेचा लाभ घ्यावा

सेलूचे तहसीलदार डॉ. शिवाजी मगर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, सेलू तालुक्यातील घर गणनेचा पहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान न्वालणार आहे. नागरिकांनी १ मे पासून उपलब्ध होणाऱ्या ‘स्व-गणना’ सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि प्रशासकीय कर्मचा-यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. शिवाजी मगर यांनी केले आहे.

Web Title: Census preparations complete in nanded 258 employees appointed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
1

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
2

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार
3

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स
4

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM