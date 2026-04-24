Maharashtra Politics : नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी! नागपूर पोलिसांनी आरोपीला घेतले ताब्यात

Nitin Gadkari receives death threat : नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह भाषेत जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. नागपूर पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.
अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांची तक्रार
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील नांगलोई येथील रहिवासी आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित कुमार चौहान हे २२ एप्रिल रोजी वैयक्तिक कामासाठी नागपूरला आले होते. शहरातील यशवंत स्टेडियम परिसरात असताना, त्यांना ‘सनातनी शेर’ नावाच्या अकाऊंटवरून फेसबुकवर अपलोड केलेला एक व्हिडिओ आढळला. व्हिडिओचे गांभीर्य लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली.
काय होते व्हिडिओमध्ये?
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, आरोपीने नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध अत्यंत अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरली. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही; त्याने गडकरी कुटुंबाला जीवे मारण्याची थेट धमकी दिली आणि इतर अनेक व्हिडिओंद्वारे धार्मिक भावना भडकवण्याचाही प्रयत्न केला. सदर व्हिडिओमध्ये केलेले आरोप हे विविध समुदायांमध्ये तणाव निर्माण करण्याच्या आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याच्या उद्देशाने केले गेले होते.
आरोपीचे बनावट अकाऊंट
तक्रार मिळाल्यानंतर, धंतोली पोलिसांनी तांत्रिक पथकाच्या मदतीने तपास सुरू केला. सायबर सेलच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपीचे ठिकाण शोधून काढले, जे नागपूर असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीची ओळख आयुष रमेश चंद्र अग्रवाल (रहिवासी: महालक्ष्मी नगर, मानेवाडा चौक, नागपूर) अशी पटली आहे. तपासात असे उघड झाले की, आयुषने आपली ओळख लपवण्यासाठी एक बनावट फेसबुक प्रोफाइल तयार केले होते, ज्याद्वारे तो अशा प्रकारची प्रक्षोभक सामग्री पोस्ट करत होता.
नागपूर पोलिसांनी आरोपी आयुष अग्रवाल याला अटक केली असून, त्याच्यावर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या धमकीमागे कोणती दुसरी संघटना आहे का, किंवा आरोपीने वैयक्तिक द्वेषामुळे किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे का, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्षोभक किंवा धमकीवजा पोस्ट शेअर करू नयेत.