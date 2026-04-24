  • Nagpur Police Arrest Accused Who Issued Death Threats To Nitin Gadkari

Maharashtra Politics : नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी! नागपूर पोलिसांनी आरोपीला घेतले ताब्यात

Political News : भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 01:31 PM
Nitin Gadkari receives death threat : नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह भाषेत जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. नागपूर पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.

अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांची तक्रार

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील नांगलोई येथील रहिवासी आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित कुमार चौहान हे २२ एप्रिल रोजी वैयक्तिक कामासाठी नागपूरला आले होते. शहरातील यशवंत स्टेडियम परिसरात असताना, त्यांना ‘सनातनी शेर’ नावाच्या अकाऊंटवरून फेसबुकवर अपलोड केलेला एक व्हिडिओ आढळला. व्हिडिओचे गांभीर्य लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली.

काय होते व्हिडिओमध्ये?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, आरोपीने नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध अत्यंत अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरली. आरोपी एवढ्यावरच थांबला नाही; त्याने गडकरी कुटुंबाला जीवे मारण्याची थेट धमकी दिली आणि इतर अनेक व्हिडिओंद्वारे धार्मिक भावना भडकवण्याचाही प्रयत्न केला. सदर व्हिडिओमध्ये केलेले आरोप हे विविध समुदायांमध्ये तणाव निर्माण करण्याच्या आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याच्या उद्देशाने केले गेले होते.

आरोपीचे बनावट अकाऊंट 

तक्रार मिळाल्यानंतर, धंतोली पोलिसांनी तांत्रिक पथकाच्या मदतीने तपास सुरू केला. सायबर सेलच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपीचे ठिकाण शोधून काढले, जे नागपूर असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीची ओळख आयुष रमेश चंद्र अग्रवाल (रहिवासी: महालक्ष्मी नगर, मानेवाडा चौक, नागपूर) अशी पटली आहे. तपासात असे उघड झाले की, आयुषने आपली ओळख लपवण्यासाठी एक बनावट फेसबुक प्रोफाइल तयार केले होते, ज्याद्वारे तो अशा प्रकारची प्रक्षोभक सामग्री पोस्ट करत होता.

नागपूर पोलिसांनी आरोपी आयुष अग्रवाल याला अटक केली असून, त्याच्यावर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या धमकीमागे कोणती दुसरी संघटना आहे का, किंवा आरोपीने वैयक्तिक द्वेषामुळे किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे का, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्षोभक किंवा धमकीवजा पोस्ट शेअर करू नयेत.

Published On: Apr 24, 2026 | 01:31 PM

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Shekhar Suman : "तुम्हीही बिहारी आहात!" मराठी भाषा वादावर Nitin Gadkari यांची स्पष्ट भूमिका

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Farmers Protest: 'गिरीष महाजन हटाव', सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; 'या' कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

