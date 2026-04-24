”आयकॉन नाही.. मी अजूनही”, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या साधेपणाने जिंकली मनं; अभिनेत्याचे प्रेरणादायी वक्तव्य चर्चेत

गेल्या काही वर्षांत नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी विविध आणि वेगळ्या प्रकारच्या भूमिकांमधून आपली खास ओळख निर्माण केली आहे. तरीही ते स्वतःवर पूर्ण समाधान न मानता सतत सुधारणा आणि प्रगती करण्यावर भर देतात.

Updated On: Apr 24, 2026 | 04:00 PM
बॉलिवूडमध्ये अनेकदा मोठ्या प्रतिमा, स्टारडम आणि पदव्यांवरून कलाकारांची ओळख ठरते. अशा वातावरणात नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपल्या साधेपणामुळे आणि जमिनीवर राहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे वेगळे ठरतात.‘गँग्स ऑफ वासेपुर’, ‘मांझी – द माउंटन मॅन’, ‘बजरंगी भाईजान’ आणि ‘ठाकरे’ यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे त्यांना त्यांच्या पिढीतील सर्वात ताकदीच्या कलाकारांपैकी एक मानले जाते.इतकी यशस्वी कारकीर्द असूनही नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्वतःला “आयकॉन” मानायला तयार नाहीत. ते अजूनही स्वतःला शिकणारा कलाकार मानतात आणि “मी अजून चांगला अभिनेता व्हायचं आहे” असा त्यांचा नम्र दृष्टिकोन कायम आहे. त्यांच्या या साधेपणामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्याविषयीचा आदर अधिक वाढला आहे.

“मी स्वतःला कोणताही आयकॉन मानत नाही. मी अजून अभिनेता झालेलोच नाही, मी अजूनही शिकतो आहे, सतत पुढे जात आहे,” असे त्यांनी आपल्या प्रवासाबद्दल सांगितले. नवाजुद्दीन यांच्यासाठी अभिनय ही एखादी अंतिम मंजिल नसून सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी संयम, शिस्त आणि नेहमीच अधिक चांगले करण्याची जिद्द आवश्यक असते.

हीच त्यांची नम्रता त्यांना लोकांच्या नजरेत महान बनवते. भावनांची अंतर्गत तीव्रता असो किंवा सहज वास्तववाद—नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी प्रत्येक भूमिकेसोबत अभिनयाची एक वेगळी उंची गाठली आहे, जिथे प्रत्येक पात्र एक शाळेसारखे वाटते.

ते पुढे म्हणाले, “एक चांगला अभिनेता होणे ही आयुष्यभराची साधना आहे आणि त्यासाठी एक संपूर्ण आयुष्यही कमी पडते.” त्यांच्या या विचारांमधून आजच्या काळात एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो, जिथे झटपट प्रसिद्धी अनेकदा समर्पणावर मात करते.खऱ्या कलेचा गाभा हा सतत स्वतःला बदलण्यात आणि अधिक परिपूर्ण बनण्यात आहे, हे ते अधोरेखित करतात.

त्यांच्या मते, प्रत्येक भूमिका ही नवीन काहीतरी शिकण्याची, जुन्या गोष्टी विसरण्याची आणि स्वतःच्या मर्यादा ओलांडण्याची संधी असते. हीच त्यांची काम करण्याची पद्धत आणि विचारसरणी आहे.याच जिद्दीमुळे ते लवकरच ‘मी अभिनेता नाही’ आणि ‘तुम्बाड 2’ या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. याशिवाय त्यांच्या हातात आणखी सहा ते सात प्रोजेक्ट्स असून, ते आजच्या काळातील सर्वात मेहनती आणि समर्पित कलाकारांपैकी एक म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहेत.

Published On: Apr 24, 2026 | 04:00 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM