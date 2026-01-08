Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Chandrapur News: ताडोबातील खाण प्रकल्प अखेर मंजूर; वन्यजीव मंडळाचा विरोध डावलून निर्णय, वाघांचे काय होणार ?

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञांचा विरोध असूनही ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंवेदनशील कॉरिडॉरमध्ये लोहखनिज खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे ताडोबातील 75 वाघांच्या अस्तित्वावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आ

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:25 PM
chandrapur (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी
  • राज्य वन्यजीव मंडळ व स्थायी समितीने प्रकल्पाला नकार दिला होता
  • ब्रह्मपुरी तालुक्यातील डोंगर काचेपार राखीव जंगलात प्रकल्प प्रस्तावित
चंद्रपूर, ब्यूरो: राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांचा विरोध डावलून राज्य सरकारने ताडोबातील खाण ताडोबाचे एकूण क्षेत्रफळ प्रकल्पाला परवानगी दिल्याने वन्यजीव प्रेमींमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. हा प्रकल्प झाला तर तेथील ७५ वाघांचे काय होणार, असा प्रश्न या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात तज्ज्ञांनी आधीच इशारा देत सदर प्रकल्पाला परवानगी न देण्याची भूमिका सरकारला कळवली होती. मात्र त्यानंतरही ही परवानगी देण्यात आली आहे.

हॉटेल ‘टू बीएचके’ला दणका; मद्यविक्रीचा परवानाच केला रद्द

१६ ऑक्टोबर २०२३ ला झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला होता. त्यावेळी ब्रह्मपुरी परिसरातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि या प्रकल्पाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अभ्यास समिती नेमून निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. या तीन सदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल तत्कालीन मुख्य
ताडोबातील वाघांची संख्या वन्यजीव रक्षकांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल आणि प्रस्ताव २४ जानेवारी २०२४ ला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. या समितीनेही या प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला होता.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलत राज्य सरकारने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाला मंजुरी दिली. यामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचसंदर्भातील इशारा तज्ज्ञ मंडळींनी राज्य सरकारला दिला होता. मात्र हा विरोध डावत राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. भारतामधील सर्वाधिक वाघ असलेल्या राज्यांमध्ये समावेश होत असलेल्या महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीवप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जातोय.

कुठे होणार खाण प्रकल्प?

ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर असलेला हा प्रकल्प डोंगर काचेपार राखीव जंगलात येतो. २०१९ मध्ये नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीने हा लोखंड खनिज ब्लॉक लिलावात मिळवला. हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक ४३९ मध्ये प्रस्तावित असून त्यासाठी सुमारे ३६ हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्यांसह इतरही वन्यप्राणी आहेत. लोहप्रकल्पामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक वन्यजीव घनतेच्या संवर्धनावर गंभीर दुष्परिणाम होणार आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात झाल्यावर त्याचा परिणाम किती घातक ठरू शकतो, हे येणारा काळच सांगेल.

ताडोबातील वाघांची संख्या

ताडोबाचे एकूण क्षेत्रफळ १७२७ चौ. किमी. असून त्यातील ११०२ चौ. किमी. हे संरक्षित क्षेत्र आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर भागात सुमारे ६० व बफर झोनमध्ये १५ वाघ आढळले आहेत. हे सर्वेक्षण ‘वाइल्डलाइफ कॉझर्वेशन ट्रस्ट’ तर्फे कॅमेरे लावून करण्यात आले होते.

Beed Crime: कॉलेज राजकारणामुळे भावाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; जीव वाचवताना प्राध्यपिका 80% जळाल्या; मृत्यूशी झुंज

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खाण प्रकल्पाला विरोध का केला जात आहे?

    Ans: हा प्रकल्प ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये असून वाघांच्या अधिवासावर गंभीर परिणाम होणार आहे.

  • Que: याआधी या प्रकल्पावर काय निर्णय झाला होता?

    Ans: राज्य वन्यजीव मंडळ आणि त्याच्या स्थायी समितीने प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला होता.

  • Que: खाण प्रकल्प कुठे प्रस्तावित आहे?

    Ans: ब्रह्मपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरीपासून 15 किमी अंतरावर, डोंगर काचेपार राखीव जंगलात.

Web Title: Chandrapur news the mining project in tadoba has finally been approved

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली
1

Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली
2

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित
3

Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM