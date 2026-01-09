Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Zee Marathi New Serial Shubh Shravani Date And Time Revealed Starring Vallari Viraj Will The Serial Paru End

झी मराठीच्या लोकप्रिय नायिकेचा पुन्हा कमबॅक! ‘शुभ श्रावणी’ नवीन मालिकेत साकारणार मुख्य भूमिका!

मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री 'वल्लरी विराज' पुन्हा एकदा मालिकेमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'शुभ श्रावणी' या नवीन मालिकेतून अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 11:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • झी मराठीच्या नायिकेचे पुनरागमन
  • नवीन मालिकेत साकारणार मुख्य भूमिका
  • कोण आहे ही लोकप्रिय अभिनेत्री?
 

झी मराठीवर प्रसारित होणाऱ्या मालिकांच्या वेळेमध्ये आगामी काळात बदलत होताना दिसणार आहे. कारण ‘शुभ श्रावणी’ ही नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या मालिकेची वेळ आणि तारीख देखील समोर आली आहे, मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. यामध्ये वेळ-तारखेबद्दल खुलासा झाला आहे. ‘शुभ श्रावणी’ सुरू झाल्यानंतर सध्या प्रसारित होणाऱ्या मालिकांचा वेळेत बदल होणार आहेत.

The Raja Saab रिलीज होण्याआधीच अडचणीत? थिएटरबाहेर प्रभाससाठी दिसली चाहत्यांची गर्दी; पाहा Video

‘शुभ श्रावणी’ या मालिकेतून अभिनेत्री वल्लरी विराज पुनरागमन करते आहे. यापूर्वी ती झी मराठीच्या गाजलेल्या ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिकेत झळकली होती. तर या नव्या मालिकेच्या नायकाच्या भूमिकेत अभिनेता सुमित विजय झळकतो आहे. ‘शुभ श्रावणी’मधून झी मराठीवर हा नवा चेहरा झळकणार आहे. वल्लरी आणि सुमितसह अभिनेता लोकेश गुप्ते आणि अभिनेत्री आसावरी जोशी हे कलाकार देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. तसेच या मालिकेबद्दल अभिनेत्रीने आपले मत मांडले आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)

मालिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली, ‘माझ्या नवीन मालिकेचं नाव ‘शुभ श्रावणी’ आहे आणि माझं नाव मालिकेत श्रावणी आहे. ती एक शिक्षणमंत्र्याची मुलगी आहे आणि म्हणून घरी प्रेमळ आपुलकीच वातावरण नसून कडक नियमबद्ध असं वातावरण आहे. श्रावणीला आई नाहीये, तिचे बाबा पण तिच्याशी बोलत नाहीत. श्रावणीकडे पैसे मालमत्ता भरपूर आहे, तिच्या वडिलांनी सुखसोयी म्ह्णून मोठा बंगला, गाडी, कपडालत्ता, नोकर… सगळ्या सुविधा तिच्यासाठी करून ठेवलेल्या आहेत. पण तिच्याकडे तिच्या बाबांचं प्रेमचं नाही. मुळात तिला माहिती पण नाही की का तिच्या बाबांनी लहानपणापासून तिच्याकडे बघितलं नाही. का ते तिच्याशी प्रेमाने बोलले नाहीत, का तिच्याशी ते असं तुटक वागतात? त्याच मूळ काय कारण आहे?’

‘बिग बॉस’ फेम Prince Narula ला झाली अटक? काय आहे Viral Video मागील सत्य?

अभिनेत्री पुढे मालिकेच्या पात्राबद्दल म्हणाली, ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिका संपल्यानंतरच मला खरंतर झी मराठीने सांगितलं होत कि तुझ्या सोबत परत काम करायला आम्हाला आवडेल, मी हि त्याक्षणाची वाट पाहत होते, आणि चार-पाच महिन्यानंतर मला कॉल आला, कि आम्हाला तुझ्या सोबत परत काम करायचंय, आमची ‘शुभ श्रावणी’ मालिका येतेय त्यात श्रावणी व्यक्तिरेखेची भूमिका तूच करायचीय अशी आमची इच्छा आहे आणि मला ते ऐकून खूपच आनंद झाला, नकार देण्याचा काही विषयच नव्हता, आणि अजिबात दुसरा तिसरा काहीच विचार न करता मी मालिका स्वीकारली.’

Web Title: Zee marathi new serial shubh shravani date and time revealed starring vallari viraj will the serial paru end

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता
1

Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान
2

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल
3

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट
4

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM