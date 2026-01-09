Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nashik Election 2026: पंचवटीच्या रणसंग्रामात बाजी कोण मारणार? घराणेशाही, बाहुबली उमेदवार, बंडखोरी आणि अपक्षांचा करिश्मा

Nashik Election 2026 : नाशिक महापालिकेच्या एकूण 122 जागांसाठी निवडणूक असून, 735 उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. एकूण 31 प्रभागांपैकी बहुमतांश प्रभागांमध्ये तिरंगी आणि बहुरंगी लढती रंगणार आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 12:31 PM
  • पंचवटीची लढत म्हणजे जणू राजकीय थ्रिलर
  • प्रत्येक प्रभागात वेगवेगळी समीकरणे
  • मतदारांसमोरही कठीण निवड
पंचवटी : मनपा निवडणुकीत पंचवटीतील प्रभाग क्रमांक १ ते ६ हे यंदा लक्ष वेधून घेत आहेत. घराणेशाही, राजकीय दबाव, बंडखोरी, बाहुबली प्रतिमा आणि अपक्षांची मोठी फळी! या सगळ्यांचा संगम झाल्याने पंचवटीची लढत म्हणजे जणू राजकीय थ्रिलर ठरत आहे. प्रत्येक प्रभागात वेगवेगळी समीकरणे, वेगवेगळे शक्तिकेंद्र आणि मतदारांसमोरही कठीण निवड उभी राहिली आहे.

मंत्री गिरीश महाजन यांच्या वैयक्तिक सहाय्यकाच्या पत्नीला उमेदवारी देण्यात आल्याने, “खरा पॉवर सेंटर कुठे आहे?” यावरून राजकीय चर्चाना उधाण आले आहे. मंत्री थेट मैदानात नसले, तरी त्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित उमेदवारीमुळे रूपाली नन्नावरे यांना निवडून आणत एससी आरक्षणद्वारे महापौरपद बहाल करेपर्यंत हा प्रभाग भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा बनला आहे.

महापालिका निवडणुकीमध्ये उरली नाही विचारधारा; राजकीय पक्षांनी निष्ठावंत उमेदवारांना नाही दिला थारा

दुसऱ्या प्रभागात सुनील बागूल यांचे चिरंजीव बागूल बागूल रिंगणात उतरल्याने घराणेशाहीविरुद्ध नव्या चेहऱ्यांची लढत रंगली आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून कारागृहात असलेल्या उद्धव निमसे यांचे चिरंजीव रिद्धेश निमसे रिंगणात असल्याने हा प्रभाग चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे, ठाकरे गटातील भारतीय विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाप्रमुख वैभव ठाकरे यांचे रिद्धेश निमसे यांना आव्हान उभे ठाकले आहे.

एकूणच पंचवटीत घराणेशाहीचा प्रभाव चालणार की बाहूबली प्रतिमेचा दबदबा, की मग अपक्षांचा अनपेक्षित करिष्मा हा खरा प्रश्न मतदारांसमोर आहे. ही निवडणूक केवळ नगरसेवक निवडण्याची नसून, अनेक नेत्यांच्या राजकीय वजनाची कसोटी ठरणार आहे. १६ तारखेला मतदार राजा कोणाला सतेची चावी देणार, हे स्पष्ट होईल.

आमदारही उतरले रिंगणात

मखमलाबाद गावातील प्रसिद्ध पैलवान वाळू काकड यांनी निवडणूक आखाड्यात उडी घेतल्याने प्रचारालाही कुस्तीच्चा रंग चढला आहे. मैदानातील ताकद मतपेटीत किती रुपांतरित होते, याची उत्सुकता तरुण मतदारांमध्ये दिसून येत आहे. यातच भर म्हणून इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या कन्या इंदूमती खोसकर पंचवटीतील एका प्रभागातून निवडणूक लढवीत आहेत. आमदारांनी स्वतःचा मतदारसंघ बाजूला ठेवून मुलीच्या विजयासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे. ही निवडणूक केवळ नगरसेवकाची नसून आमदारांच्या राजकीय ताकदीची चाचणी मानली जात आहे.

भाजपातील बंडखोरी आणि अपक्षांचा फटका

भाजपाकडून माजी नगरसेवक दामोदर मानकर यांना तिकीट नाकारल्याने त्यांनी स्वतंत्र पॅनल उभारत बंडखोरीची भूमिका घेतली आहे. याचा थेट फटका भाजपालाच बसणार की खुद्द दामोदर मानकर यांना, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तसेच माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनाही ऐनवेळी भाजपाने तिकीट नाकारल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र शिवसेनेच्या तीन उमेदवारांसोबत समन्वय साधत अपक्ष पण शिवसेना पुरस्कृत अशी रणनीती त्यांनी आखली आहे. यामुळे मत्फुटीचा धोका वाढला असून भाजपासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.

पुण्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप! Ajit Pawar यांच्या हातून महापालिका निसटणार? ‘या’ नेत्याने सोडली साथ

Published On: Jan 09, 2026 | 11:33 AM

