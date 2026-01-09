अरे देवा हे काय आता…Ellyse Perry ने Babar Azam ला लग्नासाठी केले प्रपोझ? सोशल मिडियावर Photo Viral

बीबीएलचे सामने सध्या सुरू आहेत, सोशल मिडियावर सध्या या सामन्यांची चर्चा पाहायला मिळत आहे. या लीगमध्ये अनेक पाकिस्तानचे खेळाडू सहभागी झाले आहेत. पण पाकिस्तानच्या बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांनी फार काही चांगली कामगिरी केली नाही. सध्या सोशल मिडियावर अनेक फोटो व्हायरल होत असतात. यामध्ये AI ने बनवलेला फोटो कोणता आणि खरा फोटो कोणता हे ओळखणे कठिण होते.
पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज बाबर आझम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी तो त्याच्या खेळामुळे नाही तर वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. त्याचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ऑस्ट्रेलियन महिला स्टार एलिस पेरीने त्यांच्या लग्नादरम्यान मैदानावर त्याला प्रपोज केल्याचे वृत्त आहे. त्याने पेरीचा प्रपोजल स्वीकारला, ज्यामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली. ही बातमी खरी आहे का हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. जर तुम्हालाही आश्चर्य वाटत असेल आणि सत्य जाणून घ्यायचे असेल तर आमच्याकडे उत्तर आहे. ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. पेरीने बाबरला प्रपोज केले नव्हते. ही फक्त लोक पसरवत असलेली अफवा आहे.
शस्त्रक्रियेनंतर Tilak Verma ने पहिल्यांदाच आरोग्याची दिली माहिती! क्रिकेट मैदानावर पुनरागमनाचा दिला इशारा
@ankitmalik22 नावाच्या एका चाहत्याने लिहिले आहे की, ‘एलिस पेरीने लाईव्ह टीव्हीवर बाबर आझमला लग्नासाठी प्रपोज केले.’
Ellyse Perry proposing to Babar Azam on live TV
crowd stunned, timelines shaken, fans in tears.
Cricket really said: no boundaries, only plot twists 🏏 pic.twitter.com/styPmvNgWY — Ankit Malik (@ankitmalik22) January 8, 2026
@Kshitij_Xtra नावाच्या एका क्रिकेट चाहत्याने लिहिले आहे की, ‘बीबीबीएल दरम्यान एलिस पेरीने बाबर आझमला लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता, बाबरने तो प्रस्ताव स्वीकारला आहे.’
Love strikes in the BBL! 💖 A magical moment as Babar Azam gets the ultimate surprise in his Sydney Sixers kit. Who knew cricket could be this romantic? Definitely the match of the season! 💍🏏”#BabarAzam #SydneySixers #BBL #BigBashLeague #Cricket #Proposal #Love #CricketReels pic.twitter.com/0Arkr9kUvS — Fakhar Bajwa 🏏 (@BajwaKehtaHaii) January 8, 2026
बाबर आझम सध्या बीबीएलमध्ये सहभागी आहे, जिथे त्याची बॅट पूर्णपणे शांत आहे. हे लिहिताना, त्याने स्पर्धेत एकूण सात सामने खेळले आहेत. दरम्यान, त्याने सात डावांमध्ये १४५ धावा केल्या आहेत (१४+२+५८*+२+५८+९+२), जे त्याच्या सध्याच्या कामगिरीचे चांगले सूचक नाही. बाबरने बीबीएलमध्ये फक्त तीन वेळा दुहेरी आकड्यांचा आकडा गाठला आहे. अन्यथा, तो प्रत्येक सामन्यात एकाच अंकात बाद झाला आहे. मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध त्याने नाबाद ५८ धावा केल्या आहेत.