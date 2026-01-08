Airport : एअरपोर्ट आलं, पण पनवेलचं काय झालं? जनतेचा थेट सवाल

पनवेलमधलं भीषण वास्तव नवराष्ट्र डिजिटलवर नवी मुंबई एअरपोर्ट झाल्यानं पनवेल चकाचक झालं का? नवी मुंबई एअरपोर्टचा फायदा कुणाला झाला ? एयरपोर्टमुळे पनवेलचं भाग्य बदललं का ? निवडणुकीवर जनतेचा विश्वास का उरला नाही? वाढत्या लोकसंख्येमुळे पनवेलमध्ये उद्भवल्या अनेक समस्या पाहा पनवेलकरांशी नवराष्ट्रचे डिजिटल (पॉलिटिकल) मनोज भोयर यांनी साधलेला थेट संवाद
