Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Dhurandhar Rahman Dakait House Shooting Location Reveal Viral News In Marathi

पाकिस्तानमध्ये नाही तर भारताच्या ‘या’ ठिकाणी आहे धुरंधरच्या रहमान डकैतचं आलिशान घर; शूटिंगसाठीची किंमत ऐकाल तर… Video Viral

Rehman Dakait House : रहमान डकैतच्या घराचं गुपित उघड! पाकिस्तानात नाही तर भारताच्या ऐतिहासिक वास्तूत पार पडलीये रहमान डकैतच्या घराची शूटिंग. याचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर समोर आला आहे ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

Updated On: Jan 09, 2026 | 11:38 AM
पाकिस्तानमध्ये नाही तर भारताच्या 'या' ठिकाणी आहे धुरंधरच्या रहमान डकैतचं आलिशान घर; शूटिंगसाठीची किंमत ऐकाल तर... Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • धुरंधर चित्रपटाची कथा पाकिस्तानात घडत असली तरी शूटिंग पाकिस्तानात झालेली नाही.
  • चित्रपटातील चर्चित पात्र रहमान डकैतच्या घराची शूटिंग कुठे झाली आहे ते समोर आलं आहे.
  • याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर आता धुमाकूळ माजवत आहे.
मागील वर्षी रिलीज झालेल्या बाॅलिवूडच्या धुरंधर चित्रपटाने देशभरच काय तर जगभर आपला डंका दाखवला. उत्तम कास्टिंग, दर्जेदार अभिनय, गाणी, डान्स आणि सुंदर दिग्दर्शनाच्या साथीने चित्रपटाने १ हजार कोटींचा टप्पा पार केला. बक्कळ कमाई केल्यानंतर आता याचा दुसरा पार्टही यावर्षी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. धुरंधर चित्रपटात काही पात्र हे फार लोकप्रिय ठरले आणि यातीलच एक म्हणजे रहमान डकैत. हे पात्र अभिनेता अक्षय खन्ना याने फार सुंदररित्या साकारले ज्यामुळे खलनायक असूनही त्याने लाखो प्रेक्षकांचे मन जिंकले. चित्रपटाची कथा एका भारतीय गुप्तहेरावर आधारित आहे जो पाकिस्तानात जाऊन तेथील लोकल गँगमध्ये सामील होतो. आता ही गोष्ट जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की कथा पाकिस्तानातील घटनांवर आधारित असली तरी चित्रपटाची शूटींग मात्र पाकिस्तानात करण्यात आलेली नाही. हुबेहुब पाकिस्तानच्या ठिकाणांना तयार करण्यात आले आणि मग शूटिंग पार पडली.

जत्रेतील अनोखं दृश्य! झोप ऐकेना, वडिलांनाही सोडवेना… चिमुकल्याने बापाच्या पायाला बिलगुनच घेतली वामकुक्षी; Video Viral

दरम्यान चित्रपटात दाखवण्यात आलेले रहमान डकैतचे भव्य घर नक्की कुठे शूट करण्यात आले आहे हे समोर आले आहे. अनेक प्रमुख दृश्ये पंजाब आणि चंदीगडमध्ये चित्रित करण्यात आली आहेत. विशेषतः, कराचीच्या ल्यारी भागात चित्रित केलेले रहमान डकैतचे घर प्रत्यक्षात अमृतसरमधील ऐतिहासिक लाल कोठी येथे चित्रित करण्यात आले आहे. लाल कोठी त्याच्या जुन्या वास्तुकलेसाठी आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी ओळखली जाते. हे स्थान चित्रपटाच्या कथेत भर घालते, ते आणखी प्रभावी बनवते. प्रेक्षकांना पाकिस्तानची मालकी असलेली ही हवेली प्रत्यक्षात भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग आहे.

शूटिंगसाठी किती पैसे आकारण्यात आले?

माहितीनुसार, लाल कोठीमध्ये धुरंधर चित्रपटाचे दोन दिवस शूटिग चालले. या ऐतिहासिक इमारतीत शूटिंग करण्यासाठी रोजचे ५०,००० रुपये आकारण्यात आले. दरम्यान ही कोठी कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या मालकीची नाही, तर एका ट्रस्टद्वारे चालवली जाते. इंस्टाग्रामवर लाल कोठीचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात आपल्याला ही वास्तू जवळून पाहता येते. व्हिडिओत चित्रपटात शूट झालेले सीन्स लाल कोठीमधील कोणत्या भागात शूट करण्यात आलेत तेही स्पष्ट दाखवण्यात आले आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत व्हिडिओवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “रेहमानसाठी हे घर सजवणे हा एक मोठा आशीर्वाद होता” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “संपूर्ण सेटअप अजूनही तिथे आहे का?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “नवीन पर्यटन स्थळ”.

घोड्याची इच्छा राखली, मालकाने थेट प्राण्यासह मॉलमध्ये घेतली जबरदस्त एंट्री; मग पुढे जे घडलं… Video Viral

खऱ्या आयुष्यातील खलनायक

चित्रपटात अक्षय खन्ना यांनी साकारलेला रहमान डकैत हा खऱ्या आयुष्यातला पाकिस्तानी गुंड होता. चित्रपटानुसार, तो २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना शस्त्रे आणि स्फोटके पुरवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. संजय दत्त यांनी साकारलेल्या पाकिस्तानी पोलिस अधिकारी चौधरी अस्लम यांनी त्याला चकमकीत मारले होते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral dhurandhar rahman dakait house shooting location reveal viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
1

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस
2

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर
3

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL
4

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM