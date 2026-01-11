Chandrapur News: कोणी निरंक, तर कोणी कोट्यधीश! १३ उमेदवारांची संपत्ती शून्य, श्रीमंत उमेदवारांमध्ये भाजप आघाडीवर

धूळ प्रदूषणामुळे मुंबईला त्रास! पालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे कारवाईचा अहवाल उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक खुलासा
निवडणूक रिंगणात उतरताना प्रत्येक उमेदवाराला त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील देणे आवश्यक आहे. त्यांच्याविरुद्ध किती आणि कोणते गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत, याची माहिती देणे देखील बंधनकारक आहे. यामध्ये उमेदवारांचे शिक्षण आणि कुटुंब यांचा तपशील समाविष्ट आहे. चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत ४५१ उमेदवारांनी त्यांच्या मालमत्तेची, शिक्षणाची, कुटुंबाची आणि कायदेशीर कारवाईची माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार, या सार्वत्रिक निवडणुकीत लढणाऱ्या एकूण उमेदवारांपैकी ५३ उमेदवार करोडपती असल्याचे आढळून आले आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
यातील बहुतेक करोडपती उमेदवार सत्ताधारी भाजपशी संबंधित आहेत, तर काँग्रेस या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, राज्यात उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे आणि हे जाहीरपणे उघड केले जाते. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या चंद्रपूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ४५१ उमेदवारांनी महानगरपालिका निवडणूक प्रशासनाकडे त्यांचे शपथपत्र सादर केले आहे. त्यानुसार, प्रशासनाने परिशिष्ट-१ मध्ये उमेदवारांची ही माहिती प्रकाशित केली आहे. शपथपत्रांमध्ये अनेक आश्चर्यकारक तपशील उघड झाले आहेत.
सर्वाधिक श्रीमंत असलेले उमेदवार सत्ताधारी भाजपचे आहेत. माजी महापौर आणि भाजप उमेदवार राखी कंचरलावार यांनी ८८.५१७ दशलक्ष रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि ११.३४ दशलक्ष रुपयांची स्थावर मालमत्ता घोषित केली आहे. काँग्रेस उमेदवार आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या माजी महापौर संगीता अमृतकर यांच्याकडे ५१.२६ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि १७लाखाची स्थावर मालमत्ता आहे. त्यांनी १२ लाख ३९ हजार रुपयांचे कर्ज काढले आहे. भाजपच्या माजी महापौर अंजली घोटेकर यांच्याकडे २९ लाख ८० हजार किमतीची जंगम मालमत्ता आणि ८६ लाख ८० हजार किमतीची स्थावर मालमत्ता आहे. माजी महापौर सुनीता लोधिया यांच्याकडे १ कोटी ४१ लाख किमतीची जंगम मालमत्ता, १ कोटी ७३ लाख किमतीची स्थावर मालमत्ता आणि ३० लाख ६७ किमतीचे कर्ज आहे.
गत निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी उच्चशिक्षित उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. यावेळी, उच्चशिक्षित तरुण उमेदवारांची संख्या वाढली आहे, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १६२ आहे. ज्यांनी कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक कार्य, शिक्षण, कायदा, अभियांत्रिकी पदवी आणि व्यवस्थापन या विषयांमध्ये पदव्या धारण केल्या आहेत. त्यांची टक्केवारी एकूण उमेदवारांच्या अंदाजे ३५ टक्के आहे.
दोन वर्षे किवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेले ६० जण या निवडणुकीत उभे आहेत. या व्यक्तीविरुद्ध ६० खटले प्रलंबित आहेत. शपथपत्राच्या तपशीलांनुसार, बंगाली कॅम्प वॉर्डमधील अपक्ष उमेदवार अजय सरकार यांच्याविरुद्ध सर्वाधिक (१७) खटले आहेत, वडगाव वॉर्डमधील जेव्हीएस उमेदवार पप्पू देशमुख दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, त्यांच्यावर १० खटले आहेत. शपथपत्रांनुसार काही महिला उमेदवारांवरही प्रलंबित खटले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.