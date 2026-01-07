Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mira Bhayandar News: मीरा भाईंदरमध्ये स्वतंत्र विद्यापीठ, मोफत वायफाय, पॉड टॅक्सी आणि अनधिकृत इमारतींचाही पुनर्विकास

शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी मिरा-भाईंदरसाठी आपला वचननामा जाहीर केला आहे. यात अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास, स्वतंत्र विद्यापीठ, मोफत वायफाय आणि पॉड टॅक्सी यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचे आश्वासन दिले आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:48 PM
Pratap Sarnaik (Photo Credit- X)

Pratap Sarnaik (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • मिरा-भाईंदरसाठी प्रताप सरनाईकांचे ‘मिशन’!
  • स्वतंत्र विद्यापीठ, पॉड टॅक्सी
  • जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे मोठे आश्वासन
भाईंदर, (वा.): परिवहन मंत्री तथा शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी रविवारी ‘विकासाचे व्हिजन, प्रताप सरनाईकांचे मिशन’ या नावाने शिवसेनेचा वचननामा जाहीर केला. या वचननाम्यात मिरा-भाईंदर शहरातील पूर्वीच्या जुन्या अनधिकृत इमारती अधिकृत करून त्यांच्या पुनर्विकासाचे ठोस आश्वासन देण्यात आले आहे. याचबरोबर शहरातील अनेक विकासकामांची मुहूर्तमेढ वचननाम्यात रोवण्यात आली आहे.

शिवसेनेच्या वचननाम्यानुसार मिरा-भाईंदरमधील १९८४ पूर्वीच्या जुन्या व धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ करण्यात येणार असून रहिवाशांना अधिकृत आणि सुरक्षित घरे मिळवून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढून स्थानिक अडचणी लक्षात घेऊन नियम अधिक व्यवहार्य बनवले जातील, असे शिवसेनेच्या वचननाम्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे .

शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मिरा-भाईंदरमध्ये एज्युकेशन हब आणि विद्यापीठ उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नामांकित शैक्षणिक संस्था व विविध विद्यापीठे शहरात आणल्यास स्थानिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शहराबाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय शहराला फ्री वायफाय सिटी म्हणून विकसित करून विद्यार्थी, व्यापारी आणि नागरिकांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून डिजिटल शिक्षण, ई-गव्हर्नन्स आणि व्यवसायांना चालना दिली जाणार आहे. शहरी वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक पॉड टॅक्सी प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचेही वचननाम्यात नमूद आहे. या प्रकल्पामुळे मिरा-भाईंदर शहर स्मार्ट मोबिलिटीच्या दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

Pratap Sarnaik : एसटीच्या ताफ्यात ८ हजार नवीन बसेस वर्षाअखेरपर्यंत दाखल करा, प्रताप सरनाईक यांचा सज्जड दम

दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना शिवसेनेतर्फे शिष्यवृत्ती

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी युपीएससी आणि एमपीएससीचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार असून दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना शिवसेनेतर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यामुळे सामान्य कुटुंबातील युवकांना प्रशासकीय सेवेत संधी मिळेल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.

डिम्ड कनव्हेयन्स प्रक्रियेचे शुल्क माफ

गृहनिर्माण संस्थांच्या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी डिम्ड कनव्हेयन्स प्रक्रियेचे शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून त्यामुळे आर्थिक बोजा कमी होईल. तसेच उत्तन येथे स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याने वाहन नोंदणी, परवाने व इतर परिवहन सेवा स्थानिक पातळीवर जलद आणि सुलभ मिळतील, असा दावा शिवसेनेच्या वचननाम्यात करण्यात आला आहे.

Web Title: Mira bhayandar university free wifi pod taxi redevelopment plan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
2

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
3

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा
4

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM